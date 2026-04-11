Νέα σενάρια για Πίτερς: «Στο… κόλπο και η Φενέρμπαχτσε»

Πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν οι ομάδες της Euroleague και ήδη οι διεργασίες ενόψει της νέας σεζόν έχουν ξεκινήσει, πριν καλά-καλά φτάσουμε στα playoffs, με το όνομα του Άλεκ Πίτερς να εμπλέκεται εκ νέου σε μεταγραφικά σενάρια.

Στο εξωτερικό εμφανίζουν νέο μνηστήρα για τον Αμερικανό, αυτή τη φορά από την γειτονική Τουρκία. Συγκεκριμένα, δημοσίευμα του Basketball Sphere αναφέρει ότι ο Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται από τη Φενέρμπαχτσε για την ενίσχυσή της ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Πίτερς και οι… καραμπόλες

Στις θέσεις του πλέι μέικερ και του πάουερ φόργουορντ θέλει να ενισχυθεί η Φενέρ, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ και ο Πίτερς είναι ψηλά στη λίστα των Τούρκων και βαζί του βρίσκονται οι Τρέιλ Λάιλς και Τζέιλεν Χορντ.

Μάλιστα και προηγούμενα δημοσιεύματα αναφέρουν «ντόμινο» στα «τεσσάρια», κάτι που δείχνει πως οι ομάδες… ψάχνονται για τη θέση του πάουερ φόργουορντ και πιθανότατα το προσεχές καλοκαίρι θα υπάρξουν ανακατατάξεις. Καπνός, για την ώρα υπάρχει. Μένει να φανεί αν υπάρξει και… φωτιά.

Πάντως, ο Πίτερς έχει συμβόλαιο μέχρι το προσεχές καλοκαίρι με τον Ολυμπιακό, ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές οι προθέσεις των δύο πλευρών για συνέχιση της συνεργασίας τους και τη δεδομένη στιγμή όλα μοιάζουν ανοικτά. Ειδικά από τη στιγμή που οι μεγάλοι στόχοι της σεζόν (πρωτάθλημα, Euroleague), ακόμη… παίζονται.