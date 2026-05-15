Euroleague Final-4: Άνοιξε η πλατφόρμα της μεταπώλησης των εισιτηρίων

Την έναρξη της διαδικασίας για τη μεταβίβαση των εισιτηρίων του Final Four της Αθήνας γνωστοποίησε η Euroleague, με την ανακοίνωση να αφορά τους οπαδούς που δεν θέλουν πλέον τα εισιτήρια στην κατοχή τους και επιθυμούν να τα πουλήσουν. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή έως την Κυριακή 17/5.

Θυμίζουμε πως ο πρώτος ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 22/5 στις 18:00 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, ενώ ο άλλος ημιτελικός Ρεάλ – Βαλένθια θα γίνει στις 21:00 της ίδιας μέρας. Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή 24/5 στις 21:00.

Euroleague Basketball has announced the opening of the Official Ticket Resale Platform for the 2026 EuroLeague Final Four Athens Presented by Etihad. Fans who purchased tickets during any of the four sold-out sales phases but can no longer attend the event will now have the… pic.twitter.com/psp7M4Rhs5 — EuroLeague (@EuroLeague) May 15, 2026

Η ανακοίνωση της Euroleague:

«Οι φίλαθλοι που αγόρασαν εισιτήρια κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε από τις τέσσερις φάσεις sold-out πωλήσεων αλλά δεν μπορούν πλέον να παραστούν στο γεγονός θα έχουν τώρα την ευκαιρία να επαναπουλήσουν με ασφάλεια τα εισιτήριά τους μέσω του https://euroleaguef4tickets.com

Η επίσημη πλατφόρμα επαναπώλησης λειτουργεί σε ένα ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του επίσημου συστήματος εισιτηρίων.

Χρησιμοποιώντας την επίσημη αγορά, οι φίλαθλοι εγγυώνται έγκυρα εισιτήρια, ασφαλείς πληρωμές και επιστροφές χρημάτων σε περίπτωση που ένα εισιτήριο επαναπωληθεί επιτυχώς. Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης πλήρη ευελιξία, καθώς οι κάτοχοι εισιτηρίων μπορούν να ακυρώσουν το αίτημα επαναπώλησης οποτεδήποτε πριν την πώληση του εισιτηρίου.

Η επίσημη πλατφόρμα επαναπώλησης είναι το μοναδικό εξουσιοδοτημένο κανάλι για την επαναπώληση εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague 2026, και τα εισιτήρια που αγοράζονται μέσω μη εξουσιοδοτημένων καναλιών πωλήσεων ενδέχεται να μην είναι έγκυρα για είσοδο ή να ακυρωθούν.

Οι φίλαθλοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα επαναπώλησης στο https://euroleaguef4tickets.com μέσω του λογαριασμού εισιτηρίων συνδεδεμένου με το EuroLeagueID τους, επιλέγοντας την κράτησή τους στην ενότητα “My Packages” και υποβάλλοντας τα εισιτήριά τους για επαναπώληση. Ενώ τα εισιτήρια είναι καταχωρημένα για επαναπώληση, δεν θα είναι διαθέσιμα για τροποποίηση. Όλα τα καταχωρημένα εισιτήρια θα εμφανίζονται στην επίσημη πλατφόρμα επαναπώλησης στο https://euroleaguef4tickets.com.

Η Επίσημη Πλατφόρμα Επαναπώλησης για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, Presented by Etihad, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Κυριακή, 17 Μαΐου, στις 22:59 CEST, προσφέροντας στους φιλάθλους έναν ασφαλή και ευέλικτο τρόπο διαχείρισης των εισιτηρίων τους αν δεν μπορούν να παρευρεθούν.

Κατά αυτή την πρώτη φάση, και σύμφωνα με τις αρχικές φάσεις πωλήσεων, τα εισιτήρια Final Four μπορούν να επαναπωληθούν μόνο ως πλήρη πακέτα, συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων Παρασκευής και Κυριακής. Οι φίλαθλοι που αγόρασαν VIP εισιτήρια θα έχουν επίσης την επιλογή να τα καταχωρήσουν στην πλατφόρμα επαναπώλησης μέχρι την Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 22:59 CEST.

Μόλις ολοκληρωθεί μια συναλλαγή επαναπώλησης, το αρχικό εισιτήριο ακυρώνεται αυτόματα. Ο πωλητής παραιτείται από όλα τα δικαιώματα πρόσβασης στο γεγονός και θα λάβει επιστροφή του 100% της Μονάδας Τιμής (ονομαστική αξία) του αρχικά αγορασθέντος Εισιτηρίου. εντός του χρονοδιαγράμματος επεξεργασίας του εφαρμόσιμου παρόχου πληρωμών. Τα μη πωληθέντα εισιτήρια θα επιστραφούν αυτόματα στον αρχικό αγοραστή μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση επαναπώλησης.

Για φιλάθλους που δεν μπορούν να παρευρεθούν στον Adidas NextGen EuroLeague Final και στον EuroLeague Championship Game, η Επίσημη Πλατφόρμα Επαναπώλησης θα ανοίξει ένα δεύτερο παράθυρο επαναπώλησης την Παρασκευή, 22 Μαΐου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου Semifinal, και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 17:00 CEST. Κατά αυτή την περίοδο, οι φίλαθλοι που δεν μπορούν να παρευρεθούν στους αγώνες της Κυριακής θα έχουν την ευκαιρία να καταχωρήσουν τα εισιτήριά τους για επαναπώληση. , για το ήμισυ της αξίας του διήμερου πακέτου Final Four.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο https://euroleaguef4tickets.com

Η Euroleague Basketball θα ήθελε επίσης να υπενθυμίσει σε όλους τους κατόχους εισιτηρίων ότι η είσοδος στο Telekom Arena θα χορηγηθεί μόνο με την παρουσίαση:

•Έγκυρου ονομαστικού εισιτηρίου· και

•Επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης που ταιριάζει με τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν κατά την εγγραφή.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι φίλαθλοι που παρουσιάζουν εισιτήριο που δεν αντιστοιχεί στο παρευρισκόμενο άτομο θα τους αρνηθεί την είσοδο στην αρένα.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν θα επιτραπούν αλλαγές στην ταυτότητα του τακτικού κατόχου εισιτηρίου μετά τις 17 Μαΐου στις 23:59 CEST ούτε θα επιτραπούν τροποποιήσεις ταυτότητας VIP μετά τις 19 Μαΐου στις 23:59 CEST».