newspaper
Τρίτη 19 Μαϊου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρωσία – Κίνα: Αλληλοϋποστήριξη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας – Τα μηνύματα ενόψει της συνάντησης Πούτιν με Σι
Κόσμος 19 Μαΐου 2026, 06:46

Ρωσία – Κίνα: Αλληλοϋποστήριξη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας – Τα μηνύματα ενόψει της συνάντησης Πούτιν με Σι

Ρωσία και Κίνα είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν σε μία σειρά από τομείς κατά τρόπο αμοιβαία επωφελή - Το μήνυμα Πούτιν πριν από τη συνάντηση με τον Σι

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μια την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ενότητάς τους, διαβεβαίωσε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που δημοσιοποιήθηκε προτού αρχίσει αργότερα σήμερα διήμερη επίσκεψη στο Πεκίνο.

Η σχέση ανάμεσα στις δυο χώρες έχει φθάσει σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου» όσον αφορά την αλληλοκατανόηση και την εμπιστοσύνη, είπε ο Πούτιν, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ αύριο Τετάρτη, μερικές ημέρες μετά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην κινεζική πρωτεύουσα.

Οι δυο χώρες θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους κατά τρόπο αμοιβαία επωφελή και βασισμένο στις αρχές της ισότητας, να «υποστηρίξουν η μια την άλλη σε ζητήματα που αφορούν τα κεντρικά συμφέροντά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και ενότητας», επέμεινε ο πρόεδρος της Ρωσίας, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Οι δυο πλευρές επεκτείνουν ενεργά τους δεσμούς τους σε οικονομικό, πολιτικό και αμυντικό επίπεδο, ανέφερε, μιλώντας για «στενή» και «στρατηγική» σχέση που διαδραματίζει «σταθεροποιητικό ρόλο» στις διεθνείς σχέσεις.

«Δεν ευθυγραμμιζόμαστε εναντίον οποιουδήποτε, εργαζόμαστε για την υπόθεση της ειρήνης και οικουμενικής ευημερίας», πρόσθεσε ο ρώσος πρόεδρος στο μήνυμα αυτό.

Στην ατζέντα ο πόλεμος στο Ιράν

Τον Πούτιν θα συνοδεύσει πολυμελής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων, ανάμεσά τους η διοικήτρια της ρωσικής κεντρικής τράπεζας Ελβίρα Ναμπιούλινα και οι επικεφαλής ενεργειακών κολοσσών (Gazprom, Rosneft), σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Αν και ο Πούτιν αναμένεται να ενημερωθεί για τις συνομιλίες του Τραμπ στο Πεκίνο, το Κρεμλίνο φρόντισε να τονίσει πως η επίσκεψη του ρώσου προέδρου ήταν προγραμματισμένη πολύ καιρό πριν και δεν αποτελεί αντίδραση στην επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ.

Αναμένεται επίσης να συζητηθούν οι συνέπειες του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και η εξέλιξη του πολέμου–της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην ορολογία του Κρεμλίνου–στην Ουκρανία.

Πάντα σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία, αναμένεται να υπογραφτούν κοινή διακήρυξη και διάφορες διμερείς συμφωνίες.

Στα σκαριά 40 συμφωνίες

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του προέδρου Πούτιν για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, οι δυο χώρες θα συνάψουν κάπου 40 συμφωνίες, σε τομείς όπως η βιομηχανία, το εμπόριο, οι μεταφορές, οι κατασκευές κ.ά. τομείς.

Ανάμεσα στις συμφωνίες που προωθεί η ρωσική πλευρά είναι η κατασκευή αγωγού που έχει βαφτιστεί «Σιβηρία 2», για τη μεταφορά αερίου στην Κίνα μέσω Μογγολίας. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους κυριότερους εισαγωγείς πετρελαίου και αερίου της Ρωσίας.

Η επίσκεψη συμπίπτει με την 25η επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης Καλής Γειτονίας και Φιλικής Συνεργασίας.

Κατά τον  Ουσακόφ, οι πρόεδροι Πούτιν και Σι αναμένεται να συναντηθούν αρκετές φορές ακόμη φέτος, στο περιθώριο διεθνών συνόδων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

Business
ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Economist: Το μεγάλο deal που θέλει να καταφέρει ο Πούτιν με την Κίνα του Σι
Κόσμος 19.05.26

Economist: Το μεγάλο deal που θέλει να καταφέρει ο Πούτιν με την Κίνα του Σι

Ο ρώσος πρόεδρος σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist, έχει στο μυαλό του μια μεγάλη επένδυση που φιλοδοξεί να λύσει τα χέρια της Κίνας στην εύρεση ενέργειας και της Ρωσίας στην προσφορά για δεκαετίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η σιωπηλή προσάρτηση
Πολλές οι αντιδράσεις 19.05.26

Η σιωπηλή προσάρτηση

Το Ισραήλ επιταχύνει τους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, ενώ η βία μεταξύ εποίκων και Παλαιστινίων κλιμακώνεται επικίνδυνα μέσα σε ένα εκρηκτικό γεωπολιτικό περιβάλλον

Γεώργιος Μαζιάς
Ο Νετανιάχου, οι εκλογές στο Ισραήλ και η τακτική του αέναου πολέμου
Ρευστό τοπίο 19.05.26

Ο Νετανιάχου, οι εκλογές στο Ισραήλ και η τακτική του αέναου πολέμου

Ο πόλεμος στο Ιράν «δεν έχει τελειώσει», διακηρύττει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενόσω το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Λίβανο, Γάζα και Συρία, καθώς οδεύει προς τις κάλπες

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η δημογραφία της μοναξιάς
Κόσμος 19.05.26

Η δημογραφία της μοναξιάς

Οι άνθρωποι συνεχίζουν να δηλώνουν ότι θέλουν παιδιά. Ομως ολοένα λιγότεροι βρίσκουν σύντροφο, δημιουργούν σταθερές σχέσεις και τελικά κάνουν οικογένεια.

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Ποιοι είναι οι δράστες του φονικού στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Μήνυμα ειρήνης από τον ιμάμη
Θρησκευτικό μίσος 19.05.26

Ποιοι είναι οι δράστες του φονικού στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Μήνυμα ειρήνης από τον ιμάμη

Αναγνωρίστηκαν οι δύο δράστες, 17 και 18 ετών, του φονικού στο τζαμί του Σαν Ντιέγκο. Ο ένας από τους δύο δράστες πήρε τα όπλα και το αυτοκίνητο της μητέρας του.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χάος στη Βολιβία με τον στρατό στους δρόμους – Ανυποχώρητοι οι διαδηλωτές μετά τους 4 νεκρούς του Σαββάτου
Ακρίβεια 19.05.26

Χάος στη Βολιβία με τον στρατό στους δρόμους – Ανυποχώρητοι οι διαδηλωτές μετά τους 4 νεκρούς του Σαββάτου

Η στρατιωτικοποιημένη αστυνομία και ο στρατός έχουν βγει στους δρόμους της Λα Παζ για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές να πλησιάσουν σε κυβερνητικά κτίρια και την έδρα της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι ενισχύει την παρουσία της αστυνομίας σε τζαμιά μετά την επίθεση – «Φριχτή κατάσταση» για τον Τραμπ
Σαν Ντιέγκο 19.05.26

Ο Μαμντάνι ενισχύει την παρουσία της αστυνομίας σε τζαμιά μετά την επίθεση – «Φριχτή κατάσταση» για τον Τραμπ

Στον απόηχο της επίθεσης με 5 νεκρούς εκ των οποίο οι δύο ήταν οι δράστες, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ενισχύει την αστυνομική παρουσία στα τζαμιά της πόλης. Θα επανέλθουμε λέει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Βολιβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα Λα Παζ
Κόσμος 19.05.26

Βολιβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα Λα Παζ

Οι πολίτες της Βολιβίας συνεχίζουν να διαδηλώνουν ενάντια στην ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και υπηρεσίας που δημιούργησε ο πρόεδρος Ροντρίγκο Πας κόβοντας τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκανε ένα μικρό θαύμα – Έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. στον προϋπολογισμό
Νέα Υόρκη 19.05.26

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκανε ένα μικρό θαύμα – Έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι. Ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα περίπου 500 εκατ. δολαρίων από ένα νέο φόρο που θα επιβληθεί στις δευτερεύουσες κατοικίες αξίας άνω των 5 εκατ. δολαρίων.

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση
Κλίμα απειλών 19.05.26

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση

Η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στην Κούβα, στοχεύοντας με κυρώσεις την υπηρεσία πληροφοριών και την ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην κινηθούν στρατιωτικά.

Σύνταξη
Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»
Κόσμος 18.05.26

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό στην Τουρκία. Ο ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ την αποκαλεί «αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι για την ένταξη στην ΕΕ ισχύουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης

Σύνταξη
Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία
Καρφιά στην ΕΕ 18.05.26

Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία

Η Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι «δεν είναι αρκετό» μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία. «Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι», υπογράμμισε.

Σύνταξη
Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ
Κόσμος 18.05.26

Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την σύσταση ταμείου αποζημιώσεων από «όσους έχουν διωχθεί άδικα», ταυτόχρονα η αγωγή του κατά της Εφορίας θα μπει στο αρχείο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Greece Approves Purchase of Bergamini Frigates
English edition 19.05.26

Greece Approves Purchase of Bergamini Frigates

A top government defense council has approved the acquisition of Italian-built Bergamini frigates as part of a wider naval modernization plan, alongside upgrades to existing vessels and new defense equipment procurement

Σύνταξη
Τετραήμερη εργασία: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι κανόνας και όχι εξαίρεση – Το πείραμα που πέτυχε
Οικονομία 19.05.26

Τετραήμερη εργασία: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι κανόνας και όχι εξαίρεση – Το πείραμα που πέτυχε

Το 2019 η Ισλανδία δοκίμασε πιλοτικά την τετραήμερη εργασία. Σήμερα, το 86% των κατοίκων δουλεύει με μειωμένο ωράριο, χωρίς μείωση αποδοχών. Οι λόγοι που το πείραμα πέτυχε.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Economist: Το μεγάλο deal που θέλει να καταφέρει ο Πούτιν με την Κίνα του Σι
Κόσμος 19.05.26

Economist: Το μεγάλο deal που θέλει να καταφέρει ο Πούτιν με την Κίνα του Σι

Ο ρώσος πρόεδρος σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist, έχει στο μυαλό του μια μεγάλη επένδυση που φιλοδοξεί να λύσει τα χέρια της Κίνας στην εύρεση ενέργειας και της Ρωσίας στην προσφορά για δεκαετίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η σιωπηλή προσάρτηση
Πολλές οι αντιδράσεις 19.05.26

Η σιωπηλή προσάρτηση

Το Ισραήλ επιταχύνει τους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, ενώ η βία μεταξύ εποίκων και Παλαιστινίων κλιμακώνεται επικίνδυνα μέσα σε ένα εκρηκτικό γεωπολιτικό περιβάλλον

Γεώργιος Μαζιάς
«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»
Πολιτική 19.05.26

«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»

Μπαράζ αναρτήσεων του Νίκου Καραχάλιου για το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Άνοιξε φρενοκομείο στην Καρνεάδου» σχολιάζει και δίνει σαφώς ρωσικό χαρακτήρα στην πολιτική κίνηση που σύντομα περνά την πόρτα του Αρείου Πάγου.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου, οι εκλογές στο Ισραήλ και η τακτική του αέναου πολέμου
Ρευστό τοπίο 19.05.26

Ο Νετανιάχου, οι εκλογές στο Ισραήλ και η τακτική του αέναου πολέμου

Ο πόλεμος στο Ιράν «δεν έχει τελειώσει», διακηρύττει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενόσω το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Λίβανο, Γάζα και Συρία, καθώς οδεύει προς τις κάλπες

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακίνητα: Ασυγκράτητη η άνοδος των τιμών
Οικονομία 19.05.26

Ακίνητα: Ασυγκράτητη η άνοδος των τιμών

Βαθαίνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: 6 στους 10 χαρακτηρίζουν από «οριακό» έως «μη βιώσιμο» το κόστος αγοράς ή ενοικίασης κατοικίας

Δήμητρα Σκούφου
Η δημογραφία της μοναξιάς
Κόσμος 19.05.26

Η δημογραφία της μοναξιάς

Οι άνθρωποι συνεχίζουν να δηλώνουν ότι θέλουν παιδιά. Ομως ολοένα λιγότεροι βρίσκουν σύντροφο, δημιουργούν σταθερές σχέσεις και τελικά κάνουν οικογένεια.

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η αντίδραση των γατιών σε Roller Coaster που ξεκίνησε να κατακτά το διαδίκτυο [βίντεο]
Γατοπαιχνίδια 19.05.26

Η αντίδραση των γατιών σε Roller Coaster που ξεκίνησε να κατακτά το διαδίκτυο

Το διαδίκτυο ξεκίνησε ως στρατιωτική εφαρμογή, όμως πλέον είναι γνωστό περισσότερο για τα βίντεο με τις γάτες, παρά για οτιδήποτε άλλο. Πλέον προσφέρει παιχνίδια για τις γάτες σας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ποιοι είναι οι δράστες του φονικού στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Μήνυμα ειρήνης από τον ιμάμη
Θρησκευτικό μίσος 19.05.26

Ποιοι είναι οι δράστες του φονικού στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Μήνυμα ειρήνης από τον ιμάμη

Αναγνωρίστηκαν οι δύο δράστες, 17 και 18 ετών, του φονικού στο τζαμί του Σαν Ντιέγκο. Ο ένας από τους δύο δράστες πήρε τα όπλα και το αυτοκίνητο της μητέρας του.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χάος στη Βολιβία με τον στρατό στους δρόμους – Ανυποχώρητοι οι διαδηλωτές μετά τους 4 νεκρούς του Σαββάτου
Ακρίβεια 19.05.26

Χάος στη Βολιβία με τον στρατό στους δρόμους – Ανυποχώρητοι οι διαδηλωτές μετά τους 4 νεκρούς του Σαββάτου

Η στρατιωτικοποιημένη αστυνομία και ο στρατός έχουν βγει στους δρόμους της Λα Παζ για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές να πλησιάσουν σε κυβερνητικά κτίρια και την έδρα της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι ενισχύει την παρουσία της αστυνομίας σε τζαμιά μετά την επίθεση – «Φριχτή κατάσταση» για τον Τραμπ
Σαν Ντιέγκο 19.05.26

Ο Μαμντάνι ενισχύει την παρουσία της αστυνομίας σε τζαμιά μετά την επίθεση – «Φριχτή κατάσταση» για τον Τραμπ

Στον απόηχο της επίθεσης με 5 νεκρούς εκ των οποίο οι δύο ήταν οι δράστες, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ενισχύει την αστυνομική παρουσία στα τζαμιά της πόλης. Θα επανέλθουμε λέει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Βολιβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα Λα Παζ
Κόσμος 19.05.26

Βολιβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα Λα Παζ

Οι πολίτες της Βολιβίας συνεχίζουν να διαδηλώνουν ενάντια στην ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και υπηρεσίας που δημιούργησε ο πρόεδρος Ροντρίγκο Πας κόβοντας τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο.

Σύνταξη
Στο «κόκκινο» η Αλικαρνασσός για τις «γκρίζες ζώνες» του Κτηματολογίου
Ελλάδα 19.05.26

Στο «κόκκινο» η Αλικαρνασσός για τις «γκρίζες ζώνες» του Κτηματολογίου

Έκτακτη σύγκλιση του νομικού τμήματος του κτηματολογίου και του Δήμου Ηρακλείου για να βρεθεί τρόπος διαχείρισης των νομικών προβλημάτων που υπάρχουν, ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκανε ένα μικρό θαύμα – Έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. στον προϋπολογισμό
Νέα Υόρκη 19.05.26

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκανε ένα μικρό θαύμα – Έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι. Ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα περίπου 500 εκατ. δολαρίων από ένα νέο φόρο που θα επιβληθεί στις δευτερεύουσες κατοικίες αξίας άνω των 5 εκατ. δολαρίων.

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση
Κλίμα απειλών 19.05.26

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση

Η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στην Κούβα, στοχεύοντας με κυρώσεις την υπηρεσία πληροφοριών και την ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην κινηθούν στρατιωτικά.

Σύνταξη
Για ποια «ασφάλεια» θα μιλήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και με ποια ιδιότητα θεωρείται ισότιμος, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών (που παρακολουθούσε) και άλλων αξιωματούχων;
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Για ποια «ασφάλεια» θα μιλήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και με ποια ιδιότητα θεωρείται ισότιμος, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών (που παρακολουθούσε) και άλλων αξιωματούχων;

Η πρόσκληση του Γρηγόρη Δημητριάδη στο συνέδριο Athens Defence Summit γεννά σοβαρά ερωτήματα για το ποιοι θέλουν να αναγορεύσουν αυτόν που μερίδα της κοινωνίας θεωρεί «εθνικό κοριό» σε κορυφαίο πολιτικό παράγοντα

Βασίλης Ρίζος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 19 Μαϊου 2026
Cookies