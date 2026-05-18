Σε κρίσιμη κατάσταση άνδρας που παρασύρθηκε από ΙΧ στην Πετρούπολη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το βράδυ της Δευτέρας 18 Μαΐου στην Πετρούπολη με ένα ΙΧ να παρασύρει πεζό.

Συγκεκριμένα, ένα ΙΧ αυτοκίνητο διέφυγε της πορείας του για άγνωστο προς το παρόν λόγο, και παρέσυρε έναν πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματίας βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να τον μεταφέρει στο Τζάνειο νοσοκομείο.