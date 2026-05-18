Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Ρόδου μετά το σοκαριστικό τροχαίο που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο μιας 57χρονης γυναίκας και της 26χρονης κόρης της. Οι δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του χωριού Αφάντου, ύστερα από σύγκρουση δύο οχημάτων.

Οι δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το όχημα. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σε βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας φαίνεται η στιγμή του φρικτού τροχαίο δυστυχήματος.

Βίντεο με τον οδηγό που ενεπλάκη στο φονικό τροχαίο να κάνει κόντρες

Ο οδηγός του σπορ οχήματος που ενεπλάκη στο σοκαριστικό τροχαίο και σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, φαίνεται να είναι λάτρης της ταχύτητας, ενώ φέρεται να συμμετείχε και σε κόντρες.

Ενδεικτικό είναι το βίντεο-ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από παλαιότερη καταγραφή, στο οποίο ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο στη Ρόδο φέρεται να συμμετέχει σε κόντρες και να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου στη Ρόδο παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ ο οδηγός της BMW βρίσκεται υπό κράτηση από τις Αρχές.