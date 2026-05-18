newspaper
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια
Ελλάδα 18 Μαΐου 2026, 03:47

Αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ημερομηνίες εξετάσεων και λήξης των μαθημάτων. Τι ισχύει για δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, γυμνάσια και λύκεια. Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Με την έναρξη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια και λύκεια αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο των σχολείων. Αλλά και για τις πανελλαδικές εξετάσεις, που θα τελειώσουν λίγο πριν μπει ο Ιούλιος μαζί με τα ειδικά μαθήματα. Και μετά καλοκαιρινές διακοπές.

Δημοτικά σχολεία

Για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, έχει απομείνει λιγότερο από ένας μήνας.

Τα μαθήματα θα τελειώσουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Στα λύκεια όλης της χώρας, σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου 2026 έως τις 12 Ιουνίου 2026. Η καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων έχει οριστεί η 19η Ιουνίου.

Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ξεκινούν επίσης σήμερα. Ωστόσο θα έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, λόγω της διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων.

Τα αποτελέσματα των ενδοσχολικών απολυτήριων εξετάσεων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί τις 27 Μαΐου.

Διαφορετικές λίγο είναι οι ημερομηνίες στα γυμνάσια.

Τα μαθήματα θα λήξουν την Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων έχει προγραμματιστεί από το υπουργείο Παιδείας κατά το διάστημα 2-15 Ιουνίου 2025.

Πανελλαδικές εξετάσεις

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων θα ξεκινήσουν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων ξεκινούν με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Στη συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, τη 2α Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (‘Αλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Τέλος σύμφωνα με το ΑΠΕ, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

World
Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα
Δύο έρευνες 17.05.26

Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα

Στον απόηχο της τραγικής απώλειας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, ανατρέχουμε σε δύο σημαντικές έρευνες, που φωτίζουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι έφηβοι και οι νέοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
Φωτογραφίες και βίντεο 17.05.26

Συλλαλητήρια στα Χανιά για να κλείσει η βάση της Σούδας - «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»

Διαδηλώσεις έγιναν τόσο στο κέντρο της πόλεις των Χανίων όσο και στον Μουζουρά Ακρωτηρίου - Οι συμμετέχοντες έφτασαν κοντά στη βάση της Σούδας

Σύνταξη
Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο
Ελλάδα 17.05.26

Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο

Χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο που καταστράφηκαν ολοσχερώς από η χθεσινή χαλαζόπτωση στο Κιλκίς - Σήμερα τα νερά υποχώρησαν και φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής

Σύνταξη
Άγιοι Ανάργυροι: Τι λέει η μητέρα των τριών παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Στους Αγίους Αναργύρους 17.05.26

«Είχα να καθαρίσω δυο μέρες όταν ήρθαν οι αστυνομικοί» - Τι λέει η μητέρα των παιδιών που ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες

Οι δυο γονείς των τριών μικρών παιδιών στους Αγίους Αναργύρους, παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την Τρίτη που αναμένεται να δικαστούν στο αυτόφωρο.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στολίσκος για τη Γάζα: Άγνωστο πλοίο πλησιάζει τα πλοιάρια, λέει ακτιβιστής που συμμετέχει στην αποστολή
Πόλεμος στη Γάζα 18.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Άγνωστο πλοίο πλησιάζει τα πλοιάρια, λέει ακτιβιστής που συμμετέχει στην αποστολή

Κάτι που φαίνεται να είναι στρατιωτικό πλοίο έχει εντοπιστεί κοντά στον στολίσκο. Οι συμμετέχοντες στην αποστολή έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Σύνταξη
Λίβανος: Ηγετικό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ σκοτώνεται σε ισραηλινή επίθεση
Μέση Ανατολή 18.05.26

Λίβανος: Ηγετικό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ σκοτώνεται σε ισραηλινή επίθεση

Κατευθυνόμενος πύραυλος χτύπησε το σπίτι τα μεσάνυχτα. Τα θύματα αναγνωρίστηκαν ως ο Ουαέλ Αμπντί Χάλι και η κόρη του, Ρίμα. Αυτή ήταν η πέμπτη φονική επίθεση σε μία μόνο ημέρα.

Σύνταξη
Γραφήματα, χάρτες και απειλές προς το Ιράν – Ο Τραμπ έτοιμος να «πατήσει πυρηνικό κουμπί» μέσω Truth Social
Όπλο Truth Social 18.05.26

Γραφήματα, χάρτες και απειλές προς το Ιράν – Ο Τραμπ έτοιμος να «πατήσει πυρηνικό κουμπί» μέσω Truth Social

Οι αναρτήσεις Τραμπ τον παρουσιάζουν έτοιμο να χρησιμοποιήσει πυρηνικά και να κάνει διαστημικό πόλεμο. Σε άλλη, το Ιράν καλυμμένο από μια αμερικανική σημαία δέχεται επίθεση από πολλά μέτωπα.

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές
Το τίμημα 18.05.26

Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές

Πολλά φορτία με προορισμό τη Μέση Ανατολή παραμένουν ακινητοποιημένα σε λιμάνια της Ινδίας και της Μοζαμβίκης, ενώ οι επιχειρήσεις να μετράνε χιλιάδες δολάρια σε επιπλέον κόστος

Σύνταξη
Λιθουανία: Συνετρίβη drone στην πόλη Ουτένα – «Πιθανόν ουκρανικό» λένε οι αρχές
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Λιθουανία: Συνετρίβη drone στην πόλη Ουτένα – «Πιθανόν ουκρανικό» λένε οι αρχές

«Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται πολύ πιθανόν για ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βιλμάντας Βιτκάουσκας, διευθυντής του εθνικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων στην Λιθουανία.

Σύνταξη
Κύπρος: Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στη Λεμεσό – «Οι θυσίες τους δεν θα σβήσουν ποτέ»
Κύπρος 18.05.26

Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στη Λεμεσό - «Οι θυσίες τους δεν θα σβήσουν ποτέ»

Μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Παραδοσιακών Χορών «Ρωμιοσύνη» χόρεψαν, στο πλαίσιο της επετείου, στο αμφιθέατρο της παραλίας της πόλης, ενώ έγινε μνεία και αποδόθηκε φόρος τιμής στα θύματα του ποντιακού ελληνισμού

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά ισχυρότερες μονάδες πρώτης γραμμής για την αποτροπή πολέμου
Κατά «αιώνιου εχθρού» 18.05.26

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά ισχυρότερες μονάδες πρώτης γραμμής για την αποτροπή πολέμου

Οι δυνάμεις που θα ενισχυθούν στη Βόρεια Κορέας είναι αυτές στα σύνορα με τη Νότια Κορέα, καθώς και άλλες μεγάλες μονάδες, για την «πιο ολοκληρωμένη αποτροπή του πολέμου»

Σύνταξη
Τα πουλέν του Δημητριάδη και επικεφαλής του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Ομάδας Αλήθειας ψηλά σε σταυρούς στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ
16ο Συνέδριο 18.05.26

Τα πουλέν του Δημητριάδη και επικεφαλής του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Ομάδας Αλήθειας ψηλά σε σταυρούς στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Σε περίοπτη θέση εξελέγησαν στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας τα πρωτοπαλίκαρα του Γρηγόρη Δημητριάδη και λατρεμένοι υπουργών, όπως του Αδωνη Γεωργιάδη, οι Κίμων Μπένος και Κωνσταντίνος Δογάνης, που ηγούνται της Ομάδας Αλήθειας.

Σύνταξη
Το Ριάντ αναχαίτισε τρία drones – Εισήλθαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ
Μέση Ανατολή 18.05.26

Το Ριάντ αναχαίτισε τρία drones – Εισήλθαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ

Το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου δήλωσε ότι θα λάβει τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για να απαντήσει σε οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης της κυριαρχίας του και της ασφάλειάς του.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από ισραηλινές επιδρομές – Οι τρεις σε κοινοτική κουζίνα
Μέση Ανατολή 18.05.26

Γάζα: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από ισραηλινές επιδρομές – Οι τρεις σε κοινοτική κουζίνα

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, με επιχείρημα τα πλήγματα κατά της Χαμάς. Επιθέσεις κατά αμάχων καταγγέλλουν γιατροί.

Σύνταξη
Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή
The Financial Times 17.05.26

Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή

Συναντήσεις με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών θα έχει ο γ.γ. του ΝΑΤΟ. Στόχος, να πιέσει προς την αύξηση επενδύσεων και παραγωγής, και να ικανοποιηθεί το αίτημα Τραμπ για περισσότερες δαπάνες

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Unmute Now Athens – «Κάτι νέο ξεκινά, η νέα γενιά σπάει τη σιωπή της»
Με την υποστήριξη του ΙΝΑΤ 17.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Unmute Now Athens – «Κάτι νέο ξεκινά, η νέα γενιά σπάει τη σιωπή της»

Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση του ΙΝΑΤ στην Θεσσαλονίκη το Unmute now έρχεται στην Αθήνα και ανοίγει τη συζήτηση για όλα τα μεγάλα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους νέους: Στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ανασφάλεια, brain drain, παιδεία, περιβάλλον. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΗΠΑ: Πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα αεροπορικής επίδειξης στο Αϊντάχο
Σοκ 17.05.26

Πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα αεροπορικής επίδειξης στο Αϊντάχο

Δύο αεροσκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού συγκρούστηκαν στον αέρα, στη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Gunfighter Skies στην αεροπορική βάση Mountain Home στο Αϊντάχο των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Διανυκτερεύσεις: Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη – Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»
Οι αριθμοί «μιλούν» 17.05.26

Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη - Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»

Η Ευρώπη παραμένει ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη λίστα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης
Τέλεια καταιγίδα 17.05.26

Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης

Με πάνω από 200.000 σπίτια εγκλωβισμένα στην τουριστική αγορά και χιλιάδες ακόμη δεσμευμένα λόγω χρεών, η ελληνική αγορά ακινήτων βιώνει μια ιστορική ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Cookies