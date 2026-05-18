Αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με την έναρξη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια και λύκεια αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο των σχολείων. Αλλά και για τις πανελλαδικές εξετάσεις, που θα τελειώσουν λίγο πριν μπει ο Ιούλιος μαζί με τα ειδικά μαθήματα. Και μετά καλοκαιρινές διακοπές.

Δημοτικά σχολεία

Για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, έχει απομείνει λιγότερο από ένας μήνας.

Τα μαθήματα θα τελειώσουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Στα λύκεια όλης της χώρας, σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου 2026 έως τις 12 Ιουνίου 2026. Η καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων έχει οριστεί η 19η Ιουνίου.

Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ξεκινούν επίσης σήμερα. Ωστόσο θα έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, λόγω της διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων.

Τα αποτελέσματα των ενδοσχολικών απολυτήριων εξετάσεων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί τις 27 Μαΐου.

Διαφορετικές λίγο είναι οι ημερομηνίες στα γυμνάσια.

Τα μαθήματα θα λήξουν την Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων έχει προγραμματιστεί από το υπουργείο Παιδείας κατά το διάστημα 2-15 Ιουνίου 2025.

Πανελλαδικές εξετάσεις

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων θα ξεκινήσουν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων ξεκινούν με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Στη συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, τη 2α Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (‘Αλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Τέλος σύμφωνα με το ΑΠΕ, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.