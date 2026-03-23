Προς ολοκλήρωση το νέο γυμνάσιο-λύκειο Δήμου Δοξάτου
Ενδυναμώνεται η εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου Δοξάτου με την κατασκευή του νέου σχολείου.
Μια σημαντική επένδυση στις σχολικές υποδομές έχει μπει σε τροχιά ολοκλήρωσης στο δήμο Δοξάτου με τις εργασίες του νέου γυμνασίου-λυκείου να προχωρούν με ταχύς ρυθμούς όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση του Δήμου.
«Η κατασκευή του νέου Γυμνασίου – Λυκείου Καλαμπακίου προχωρά δυναμικά» τονίζει η ανάρτηση του Δήμου που επισημαίνει ότι το «το κτίριο έχει πλέον πάρει μορφή και κάθε μέρα που περνά μας γεμίζει αισιοδοξία».
Η ανάρτηση του Δήμου Δοξάτου προσθέτει ότι τον Σεπτέμβριο, στόχος είναι, οι νέες σχολικές εγκαταστάσεις θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους μαθητές αναφέροντας χαρακτηριστικά:
«Στόχος μας είναι ξεκάθαρος: τον Σεπτέμβριο, οι μαθητές μας να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό σχολικό συγκρότημα.
Ως Δήμος Δοξάτου, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι:
- Στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών
- Στη δημιουργία χώρων που εμπνέουν μάθηση και ασφάλεια
- Στη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας
