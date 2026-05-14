Ο Δήμος Δελφών υποβάλλει την πρότασή του για τη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Επένδυσης Ορεινών Όγκων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Tο συνολικό πλαίσιο της πρότασης του Δήμου Δελφών, για τη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Επένδυσης (ΟΧΕ) Ορεινών Όγκων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της την Τρίτη, 12 Μαΐου 2026, θέτοντας τους άξονες πάνω στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής των περιοχών δράσης.

Η απόφαση, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Δελφών, αποτελεί συνέχεια της έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Δελφών στο Εταιρικό Σύμφωνο Συνεργασίας για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Ορεινών Όγκων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία ελήφθη προ λίγων ημερών, ακολουθώντας τις οδηγίες που τίθενται από το εν λόγω πρόγραμμα.

Βασικοί άξονες της πρότασης του Δήμου Δελφών, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης και εξειδίκευσης της Στρατηγικής ΟΧΕ Ορεινών Όγκων, όπως αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, είναι οι ακόλουθοι:

Ολοκληρωμένη Ανάπλαση και Ανθεκτικότητα Ορεινών Οικισμών

Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Πολιτισμού, Τοπικής Μνήμης, Περιπατητικών, Ποδηλατικών και Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

Αποκατάσταση, Επανάχρηση και Λειτουργική Αναβάθμιση Υποδομών και Κτιριακού αποθέματος

Παρεμβάσεις Κοινωνικής Φροντίδας, Κατοικησιμότητας και Υποστήριξης Εγκατάστασης Πληθυσμού

Πολυεπίπεδο πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης

Ο Δήμαρχος Δ. Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, σε συνέχεια της απόφασης, με δήλωσή του σύμφωνα με την ανακοίνωση, τονίζει τα άμεσα αντανακλαστικά που επέδειξε ο Δήμος, προκειμένου να προβεί στο σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται, υποβάλλοντας εγκαίρως την πρότασή του. «Το προτεινόμενο σχέδιο διαμορφώνεται ως ένα συνεκτικό και πολυεπίπεδο πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης, το οποίο αποσκοπεί στη σταδιακή αναζωογόνηση των ορεινών οικισμών, μέσω της συνδυαστικής ενίσχυσης των δημόσιων υποδομών, της προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος, της ανάπτυξης μορφών βιώσιμου και εναλλακτικού τουρισμού και της λειτουργικής επανενεργοποίησης υφιστάμενων υποδομών και κτηριακών εγκαταστάσεων», σημειώνει ο κ. Ταγκαλής, συμπληρώνοντας:

«Με κύριο στόχο την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων που χαρακτηρίζουν τις περιοχές αυτές, λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης ή της δυσμενούς προσπελασιμότητας, αποκτούμε ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο είχαμε θέσει ως αίτημα στην Περιφέρεια, το οποίο ο Περιφερειάρχης κ. Φάνης Σπανός δρομολόγησε και τον ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό».