Χωρική επένδυση 22 εκατ. Ευρώ ενάντια στην δημογραφική συρρίκνωση

Στα σκαριά, στρατηγικό σχέδιο που περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις και έργα με στόχο να απαντήσει στις ιδιαίτερες αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή των Αγράφων.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως επικεφαλής εταίρος ειδικού Εταιρικού Σχήματος, προχώρησε στην υποβολή πρότασης «Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (OXE) Αγράφων», προϋπολογισμού 22.464.270 ευρώ, προκειμένου να ενταχθεί στο Πρόγραμμα: «Στερεά Ελλάδα 2021 – 2027».

Επισημαίνεται, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, ότι η δημόσια δαπάνη που θα διατεθεί από το Πρόγραμμα: «Στερεά Ελλάδα 2021 – 2027» ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ. Αξιοποιήθηκε, όμως, η δυνατότητα προγραμματικής υπερδέσμευσης και με την χρήση πόρων τόσο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+), κατέστη εφικτό να κατατεθεί πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 22.464.270 ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει κεντροβαρικά τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Αγράφων, προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα για τη χρηματοδότηση της «ΟΧΕ» και από άλλα προγράμματα, σε συνεργασία βεβαίως με τα συναρμόδια Υπουργεία.

Η πρόταση, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, κατατέθηκε σε συνέχεια της πρόσκλησης που εκδόθηκε τον Μάιο του 2025 με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δήμος Αγράφων και αναπτυξιακή εταιρία, δόμησαν ακολούθως το στρατηγικό σχέδιο που περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις και έργα με στόχο να απαντήσει στις ιδιαίτερες αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή των Αγράφων.

Η στρατηγική

Συγκεκριμένα, η κατατεθείσα Στρατηγική έχει ως ειδικές κατευθύνσεις, τις ακόλουθες:

Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών.

Ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού και δημιουργία ευκαιριών οικονομικής ανάπτυξης με προστασία, διατήρηση, και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αντιμετώπιση της δημογραφικής γήρανσης και της μείωσης του πληθυσμού.

Αντιμετώπιση της γεωγραφικής απομόνωσης και των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.

Περιλαμβάνει την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων με προτεραιότητα σε έργα: