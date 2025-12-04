Επείγον αίτημα του Δήμου Αγράφων για άμεση αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Αλευράδα – Γέφυρα Τατάρνας

Ο Δήμος Αγράφων εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάρρευση τμήματος της Επαρχιακής Οδού 36, στο ορεινό τμήμα του Βάλτου, στη διαδρομή που συνδέει την Αλευράδα με τη Γέφυρα Τατάρνας.

Σε σχετική ανάρτηση του Δήμου Αγράφων υποστηρίζεται ότι «το οδικό δίκτυο υπέστη σοβαρή καθίζηση λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων των τελευταίων ημερών, γεγονός που οδήγησε – όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – σε ολική διακοπή της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται πλέον μόνο μέσω της διαδρομής Τρίκλινο – Παλαιό Χαλκιόπουλο – Νέο Χαλκιόπουλο, δημιουργώντας σημαντική επιβάρυνση στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων.

Για τους δημότες των Αγράφων, η συγκεκριμένη οδική αρτηρία αποτελεί ζωτικής σημασίας σύνδεση με το Αγρίνιο, προορισμό στον οποίο μεταβαίνουν καθημερινά για:

ιατρικές υπηρεσίες και νοσοκομεία,

αγορές και προμήθειες,

τραπεζικές και διοικητικές υποθέσεις,

εργασιακές και οικογενειακές ανάγκες.

Η διακοπή της κυκλοφορίας και η επιβεβλημένη παράκαμψη αυξάνουν σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης και επιτείνουν τον κίνδυνο αποκλεισμού, ειδικά ενόψει των χειμερινών συνθηκών.

Όπως ενημέρωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Μαυρομάτης, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επικοινωνίας με το αρμόδιο Υπουργείο για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης. Παρά ταύτα, ο Δήμος Αγράφων, σύμφωνα πάντα με την σχετική ανάρτηση ζητά:

Την άμεση επίσπευση όλων των απαιτούμενων ενεργειών.

Τη δρομολόγηση προσωρινών παρεμβάσεων ασφάλειας.

Συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο της διαδικασίας αποκατάστασης.

Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξανδρος Καρδαμπίκης δήλωσε:

«Η πρόσβαση προς το Αγρίνιο είναι κρίσιμη για την καθημερινότητα, την υγεία και την ασφάλεια των δημοτών μας. Ζητούμε άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αρθεί ο κίνδυνος αποκλεισμού και να αποκατασταθεί χωρίς καθυστέρηση η οδική σύνδεση.»

Ο Δήμος Αγράφων παραμένει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για κάθε συνεργασία, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επίλυση ενός ζητήματος που επηρεάζει άμεσα την κοινωνική και λειτουργική συνοχή της περιοχής.

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/municipalityofagrapha