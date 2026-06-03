Χρηματοδότηση για αποκαταστάσεις στο Δήμο Σπετσών

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Ο Δήμος Σπετσών ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 2.000.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε στο νησί η σφοδρή κακοκαιρία της 28ης Ιανουαρίου.

Η χρηματοδότηση, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από συντονισμένες ενέργειες και διαρκείς επαφές της Δημοτικής Αρχής με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστα Κατσαφάδο.

Για τις υποδομές που επλήγησαν

Τα κονδύλια, όπως προσθέτει ο Δήμος Σπετσών, «θα διατεθούν για την αποκατάσταση των υποδομών και των έργων που επλήγησαν, ώστε οι Σπέτσες να επανέλθουν πλήρως και με ασφάλεια στην καθημερινότητά τους. Η αποκατάσταση των ζημιών αποτελεί προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή, η οποία εργάζεται μεθοδικά για τη θωράκιση του νησιού απέναντι σε ανάλογα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης αποδεικνύει ότι, με επιμονή, σχέδιο και ουσιαστική συνεργασία με την Πολιτεία, μπορούμε να πετυχαίνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τον τόπο μας και τους πολίτες των Σπετσών.

Ο Δήμος Σπετσών θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα για την προστασία, την ανάπτυξη και την πρόοδο του νησιού».

*πηγή αρχικής φωτογραφίας: Δήμος Σπετσών