Κατολισθήσεις στη Σαντορίνη: Κλειστός ο δρόμος προς το λιμάνι του Αθηνιού

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η τελευταία κακοκαιρία στο νησί της Σαντορίνης καθώς λόγω κατολισθήσεων βράχων έχει κλείσει ο δρόμος που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού.

Ουρές έχουν σχηματιστεί στο οδικό δίκτυο της Σαντορίνης από οχήματα που επιχείρησαν να κατέβουν προς το Αθηνιό.

Όπως αναφέρει το cyclades24, οι κατολισθήσεις σημειώθηκαν στον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στις αρμόδιες Αρχές. Για λόγους ασφαλείας, ο δρόμος έκλεισε προσωρινά καθώς υπάρχει έντονος φόβος για νέες πτώσεις βράχων στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία του λιμανιού, το οποίο παραμένει ουσιαστικά κλειστό, καθώς έχει διακοπεί η πρόσβαση.

Ως αποτέλεσμα, δεν πραγματοποιούνται αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων, ενώ έχει «παγώσει» και η κίνηση των οχημάτων προς και από το λιμάνι.

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί ουρά αυτοκινήτων στον δρόμο προς το Αθηνιό, με οδηγούς που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το λιμάνι, χωρίς ωστόσο να είναι εφικτή η διέλευση.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ αναμένεται η εκτίμηση των ζημιών και η αξιολόγηση της επικινδυνότητας, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.