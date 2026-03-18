Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα
Ελλάδα 18 Μαρτίου 2026, 06:22

Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7. Ο καιρός ανά περιοχή

Χρήματα: Όταν λείπουν απ’ την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

Ραγδαία αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες καθώς σε μεγάλο μέρος της χώρας έρχονται βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, μετά το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο.

Τα φαινόμενα στη νότια Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17και τοπικά στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και κεντρικά τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, στα θαλάσσια
-παραθαλάσσια 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και απότ ο βράδυ στο βόρειο Ιόνιο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο μέχρι το πρωί 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ενώ στην νότια Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής
Στερεάς και της Πελοποννήσου. Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα νότια θαλάσσια -παραθαλάσσια και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως
16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην νότια Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα Ανεμοι: Ανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στην Κρήτη τις πρώτες ώρες έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Στις Κυκλάδες θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά 7 και από το απόγευμα έως 8 μποφόρ. Στα νότια αρχικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στρεφόμενοι σε βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στα νότια τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά βαθμιαία 6και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι τις πρωινές ώρες. Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Ψυχρή εισβολή πρόσκαιρα, τα επόμενα 24ωρα – Έρχονται «κρύες αέριες μάζες από τη Σιβηρία»
Ελλάδα 17.03.26

Δύο διαφορετικά «πρόσωπα» θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες μέρες. Διαδοχικά χαμηλά βαρομετρικά συστήματα θα φέρουν βροχές, κατά τόπους καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σταματά από την Πέμπτη η αγορά γάλακτος και των παραγώγων του σε όλη τη Λέσβο, λόγω του αφθώδους πυρετού
Ελλάδα 17.03.26

Ας σημειωθεί ότι η διακοπή της αγοράς γάλακτος αφορά περίπου 9000 κτηνοτροφικές μονάδες καταγεγραμμένες στα μητρώα, οι οποίες παράγουν αυτή την εποχή συνολικά 60 με 70 τόνους γάλακτος τη μέρα.

Κρήτη: Πάνω από 5 εκατ. ευρώ τα κέρδη του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες – Πώς λειτουργούσε
Ελλάδα 17.03.26

Μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 21 άτομα μεταξύ των οποίων και τα ηγετικά μέλη του κυκλώματος που δρούσε με έδρα το Ηράκλειο στην Κρήτη

«Email gate»: Ξεκίνησε η δίκη για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων – Στο εδώλιο η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι
Ελλάδα 17.03.26

Στο εδώλιο η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής email αποδήμων Ελλήνων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας
Stories 18.03.26

Στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οι αρχαίοι λόγιοι προσπαθούσαν να εντοπίσουν στον πραγματικό χάρτη τους τόπους των μυθικών ταξιδιών του Οδυσσέα και των Αργοναυτών

Μέση Ανατολή: «Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση – Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 18.03.26

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ικανός να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ προβλημάτων για τον ελληνικό αγροτικό τομέα. Οι επιπτώσεις αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα στο χωράφι και φυσικά την τελική τιμή παραγωγής των προϊόντων. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις γνωρίζοντας καλά πως μια «βόμβα» ακρίβειας είναι πιθανό να απελευθερωθεί.

Καρκίνος: Σταθερά στο 7% των δαπανών υγείας – Βελτιώνεται η επιβίωση
Καινοτομία 18.03.26

Οι νεότερες θεραπείες είναι ακριβότερες, όμως μειώνουν το κόστος με λιγότερη νοσηλεία και βελτίωση της παραγωγικότητας εξαιτίας της μεγαλύτερης και καλύτερης επιβίωσης

Ισραήλ και Τουρκία: Και τώρα… οι δυο τους
Κόσμος 18.03.26

Ισραηλινά μέσα υποστηρίζουν ότι η Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να είναι η επόμενη μεγάλη απειλή για το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το παλαιστινιακό στο περιθώριο; – Η Γάζα στη σκιά του πολέμου στο Ιράν
Δυστοπία 18.03.26

Εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, οι ήδη δραματικές συνθήκες για τους αμάχους στη Γάζα επιδεινώνονται και η διπλωματία βαλτώνει, καθώς το διεθνές ενδιαφέρον είναι εστιασμένο στο Ιράν

Εισφορά Αλληλεγγύης: Απώλειες 15 δισ. ευρώ για 400.000 συνταξιούχους
Οικονομικές Ειδήσεις 18.03.26

Η κυβέρνηση αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις, όμως εισπράττει υπερδιπλάσια από τους φόρους και τις «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι και που ισχύουν μέχρι και σήμερα.

Βρετανία: Προστασία από τον Ζελένσκι για τις βρετανικές βάσεις που κατέχουν έδαφος της Κύπρου
Βρετανικές βάσεις 18.03.26

Ο Ζελένκσι ξεδίπλωσε σχέδιο για την προστασία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, οι οποίες κατέχουν παράνομα τμήμα του κυπριακού εδάφους, κατάλοιπο της αποικιοκρατικής εποχής.

Ιράν: Η ρωσική Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ
Ζητά αποκλιμάκωση 18.03.26

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά» το πλήγμα στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ, αναφέρει η Rosatom, καλώντας όλα τα μέρη «να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης».

Ιράν: Για πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ ενημερώθηκε ο ΔΟΑΕ
Νότιο Ιράν 18.03.26

Ο ΔΟΑΕ «ενημερώθηκε από το Ιράν ότι βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ», χωρίς να προκληθεί ζημιά ούτε τραυματισμός.

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ έπληξαν με διατρητικές βόμβες εγκαταστάσεις πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας
Στην ακτογραμμή 18.03.26

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν με «διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών» ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις «κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ».

Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε απαγάγει, βιάσει και σκοτώσει νεαρή μητέρα
Φλόριντα 18.03.26

Εκτελέστηκε θανατοποινίτης στη Φλόριντα που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για την απαγωγή, τον βιασμό και τη δολοφονία νεαρής μητέρας δυο παιδιών, ηλικίας δυο ετών και έξι μηνών.

Ανατροπή-σοκ στο Κόπα Άφρικα: Το τρόπαιο στο Μαρόκο στα… χαρτιά!
Ποδόσφαιρο 18.03.26

H Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαιρου (CAF) έκανε δεκτή την έφεση του Μαρόκου για τον τελικό και την αποχώρηση της Σενεγάλης πριν το χαμένο πέναλτι του Ντιας – Ακύρωσε την Σενεγάλη και το αποτέλεσμα δίνοντας το τρόπαιο στο Μαρόκο.

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Πρόκριση με «υπογραφή» Βινίσιους (vid)
Champions League 18.03.26

Η Ρεάλ πέρασε στους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς να «ιδρώσει» στο Μάντσεστερ καθώς από το 20΄ με το πέναλτι του Βινίσιους προηγήθηκε με τον Μπερνάντο Σίλβα να αποβάλλεται. Και στο 93΄ο Βραζιλιάνος έδωσε και τη νίκη (1-2)

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3: Πανηγυρική πρόκριση στους «8» για τους Παριζιάνους (vid)
Champions League 17.03.26

Δύο γρήγορα γκολ (6' και 15′) στο επαναληπτικό του Λονδίνου «κλείδωσαν» από νωρίς την πρόκριση στους «8» του Champions League για την Παρί η οποία νίκησε τηνΤσέλσι και στο δεύτερο παιχνίδι (3-0).

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

