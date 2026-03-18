Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα

Ραγδαία αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες καθώς σε μεγάλο μέρος της χώρας έρχονται βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, μετά το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο.

Τα φαινόμενα στη νότια Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17και τοπικά στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και κεντρικά τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, στα θαλάσσια

-παραθαλάσσια 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και απότ ο βράδυ στο βόρειο Ιόνιο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο μέχρι το πρωί 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ενώ στην νότια Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής

Στερεάς και της Πελοποννήσου. Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα νότια θαλάσσια -παραθαλάσσια και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως

16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην νότια Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα Ανεμοι: Ανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στην Κρήτη τις πρώτες ώρες έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Στις Κυκλάδες θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά 7 και από το απόγευμα έως 8 μποφόρ. Στα νότια αρχικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στρεφόμενοι σε βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στα νότια τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά βαθμιαία 6και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι τις πρωινές ώρες. Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.