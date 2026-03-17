Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σε όλη τη χώρα τα επόμενα 24ωρα με διαδοχικά χαμηλά βαρομετρικά συστήματα έως το Σάββατο. Αυξημένη θα είναι και η μεταφορά σαχαριανής σκόνης.

Χαλάει ο καιρός σε όλη τη χώρα τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο 21 Μαρτίου

Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται έως την Τετάρτη (18/03) και πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη (19/03) με χιόνια στα ορεινά.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι:

οι βροχές που θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας

οι κατά τόπους καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας

οι χιονοπτώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά

η πτώση της θερμοκρασίας

οι ενισχυμένοι άνεμοι οι οποίοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ

Κρύες άεριες μάζες από τη Σιβηρία

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ένα βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «Samuel», το οποίο σχηματίζεται στον κόλπο της Σύρτης, θα επηρεάσει τη χώρα την Τετάρτη με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη, λίγα χιόνια στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας 2 με 3 βαθμούς Κελσίου.

Από την Πέμπτη (19/03) μέχρι το Σάββατο (21/03) κρύες άεριες μάζες από τη Σιβηρία σε συνδυασμό με νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί ανοιχτά του Ιονίου θα δώσει περισσότερες βροχές και χιόνια.

Την Πέμπτη οι βροχές θα είναι γενικευμένες και θα είναι πιο ισχυρές στη δυτική και νότια Ελλάδα. Τα χιόνια θα είναι πιο πυκνά στα ορεινά και πρόσκαιρα προς το βράδυ θα επηρεάσουν και ημιορινές περιοχές.

Από την Παρασκευή (20/03) τα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη και από το Σάββατο (21/03) θα εξασθενήσουν.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση ( 5-6 βαθμούς) ενώ παγετός θα εκδηλωθεί σε ορεινές περιοχές. Ενδεικτικά: 13-14 βαθμοί το μεσημέρι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.