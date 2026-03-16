Αλλάζει από αύριο Τρίτη ο καιρός και κυρίως την Πέμπτη (19.03) και την Παρασκευή (20.03) σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θεόδωρο Κολυδά.

Συγκεκριμένα, ένα σύστημα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα και βρίσκεται «προ των πυλών». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο συστήματα που θα κινηθούν από τον κόλπο της Σύρτης και το Στενό της Σικελίας αναφέρει ο Θεόδωρος Κολυδάς και θα προκαλέσουν την αλλαγή στον καιρό.

Αυτά θα δώσουν όχι μόνο αξιόλογες βροχές, αλλά και χιονοπτώσεις. Υπάρχει μικρή, αλλά υπαρκτή πιθανότητα, τα χιόνια να κατέβουν πρόσκαιρα και σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας από την Πέμπτη προς την Παρασκευή (θα το δούμε τις επόμενες μέρες) , ενώ στα ορεινά οι χιονοπτώσεις θεωρούνται σχεδόν βέβαιες και κατά τόπους ενδέχεται να είναι σημαντικές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θεόδωρο Κολυδά οι βροχές την Τρίτη (17.03) και την Τετάρτη (18.03) θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα, όμως από την Πέμπτη (19.03) και μετά θα γίνουν πιο γενικευμένες, επηρεάζοντας και το Αιγαίο καθώς και την Κρήτη.

Παράλληλα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά θα γίνουν θυελλώδεις 8 μποφόρ, εντείνοντας την αίσθηση του κρύου.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως η αστάθεια ίσως διατηρηθεί και μετά τις 24 Μαρτίου, με νέες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας.