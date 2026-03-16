Αλλάζει ο καιρός τη Δευτέρα: Έρχονται βροχές και καταιγίδες
Ελλάδα 16 Μαρτίου 2026, 06:21

Αλλάζει ο καιρός τη Δευτέρα: Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Βροχερός θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρα της Δευτέρα

Αλλάζει ο καιρός τη Δευτέρα, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένονται βροχές ενώ θα σημειωθούν κατά τόπους και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ , στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιότερα τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα δυτικά, την νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και το μεσημέρι – απόγευμα είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά.
Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους αρχικά στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο.
Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.
Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά γενικά αίθριος. Βαθμιαία θα αναπτυθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιότερα τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αρχικά στην Κρήτη και από το απόγευμα στις Κυκλάδες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στην ανατολική Κρήτη ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 με 18 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από τις προμεσημβρινές ώρες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, γρήγορα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Αγορές: Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Fitness γεύματα στα εστιατόρια
Εξειδικευμένες υπηρεσίες 16.03.26

Πώς έχουν αλλάξει οι κατάλογοι των καταστημάτων εστίασης, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για πιο μικρά και υγιεινά γεύματα

Γιώργος Σχοινάς
«Η ζωή μου είναι ρομποτική»: 45χρονη έχασε στομάχι και έντερο μετά από χειρουργική επέμβαση
Γολγοθάς 15.03.26

Η 45χρονη και η γιατρός βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, με την ασθενή να μη ζητάει κάτι περισσότερο από δικαίωση - «Η κατάληξή μου θα ήταν μία και μοναδική. Θα πέθαινα», τονίζει

Συγκλονίζουν τα λόγια του αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου με θύμα 63χρονο έξω από τη Βουλή – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.03.26

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, οι αρχές δεν αναζήτησαν τον αυτόπτη μάρτυρα στο σημείο και δεν τον ενέταξαν εξ αρχής ως μάρτυρα κατά την επίσημη καταγραφή του δυστυχήματος.

Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο
Περιστατικό εκφοβισμού 15.03.26

Οι ανήλικοι φέρεται ότι κατέγραψαν τις καταδικαστέες πράξεις τους και τις ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχειρώντας να διασύρουν την 11χρονη.

Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Στο in ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων «Ο αδερφός μου δεν έχει κάνει τίποτα – δεν την βίασαν
Ελλάδα 15.03.26

Σε βάρος των φερόμενων δραστών του βιασμού έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Θεσσαλονίκη: Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε
Ελλάδα 15.03.26

Ένας 19χρονος μετέβη σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, καθώς γνώριζε ότι είχε ταυτοποιηθεί για την υπόθεση και αναζητούνταν - Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί

Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο
Ελλάδα 15.03.26

Ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη παρέθεσε απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που, όπως τόνισε, «επηρέασε προς το καλύτερο τη δικαστική θέση» του Γιάννη Λαβράνου.

Fitness γεύματα στα εστιατόρια
Εξειδικευμένες υπηρεσίες 16.03.26

Πώς έχουν αλλάξει οι κατάλογοι των καταστημάτων εστίασης, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για πιο μικρά και υγιεινά γεύματα

Πόσο μπορεί να κρατήσει ο πόλεμος στο Ιράν;
Εκτιμήσεις ειδικών 16.03.26

Αναλυτές εξετάζουν πέντε πιθανά σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος, από μια εσωτερική κατάρρευση του καθεστώτος έως μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση

Από τη Χεζμπολάχ μέχρι τους Χούθι – Ο πόλεμος στο Ιράν και τα όρια του «Άξονα της Αντίστασης»
Περιφερειακή κρίση 16.03.26

Αποδυναμωμένοι, αλλά ενεργοί εν μέσω του πολέμου, οι περιφερειακοί «πληρεξούσιοι» του Ιράν κινούνται με διαφορετικές τακτικές και στρατηγικές επιβίωσης σε ένα κατακερματισμένο γεωπολιτικό πεδίο

Μέση Ανατολή: Κατάπαυση του πυρός ζητά ο πάπας Λέων – «Ας ξαναρχίσει ο διάλογος»
Μέση Ανατολή 16.03.26

«Ας ξαναρχίσει ο διάλογος. Η βία δεν θα μπορέσει ποτέ να οδηγήσει στη δικαιοσύνη, στη σταθερότητα και στην ειρήνη ...», τονίζει ο πάπας Λέων, ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Καζακστάν: Εγκρίθηκε σε δημοψήφισμα το νέο, αμφιλεγόμενο Σύνταγμα της χώρας
Δημοψήφισμα 16.03.26

Το 86,7 ως το 88,6% των εκλογέων στο Καζακστάν ενέκρινε σε δημοψήφισμα την αναθεώρηση του νέου, αμφιλεγόμενου Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα.

Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από την Κίνα και πιέζει το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στο άνοιγμα του Ορμούζ
Πετρέλαιο - Ιράν 16.03.26

Ο Τραμπ «προειδοποιεί» τις χώρες του ΝΑΤΟ πως αν δεν απαντήσουν θετικά στην κλήση του για βοήθεια στο Ορμούζ, με πλοία, αεροπλάνα και στρατό, η Συμμαχία θα αντιμετωπίσει «ζοφερό μέλλον»

Γαλλία: Στον δεύτερο γύρο θα κριθεί η έκβαση των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Κόσμος 16.03.26

Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας θα αναμετρηθούν δύο ως και πέντε υποψήφιοι στον δεύτερο γύρο την ερχόμενη Κυριακή, στον οποίο θα κριθούν και τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών.

Ιράν: Δεν θα συμμετέχει η Γερμανία σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, ξεκαθαρίζει ο Βάντεφουλ
Γιόχαν Βάντεφουλ 16.03.26

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτήν τη σύγκρουση», δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ για τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, αποκλείοντας επίσης τη συμμετοχή της Γερμανίας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ.

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε δοκιμή εκτόξευσης πυραύλων υπερακριβείας με την κόρη του
Προειδοποιήσεις 16.03.26

Και εξαπέλυσε απειλές κατά όσων εχθρών (Νότια Κορέα και ΗΠΑ) βρίσκονται στην εμβέλεια των πυραύλων αυτών. Η Βόρεια Κορέα έχει δηλώσει ότι κάποια από τα συστήματα μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Κέρδισε τη μεγάλη «μάχη» η ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» – Οι εκπλήξεις και οι καλύτερες στιγμές των φετινών Όσκαρ
Culture Live 16.03.26 Upd: 05:38

Με τα βλέμματα στραμμένα στην «κόντρα» μεταξύ «Sinners» και «Μια μάχη μετά την άλλη» και τα «Frankenstein» και «KPop Demon Hunters» να κερδίζουν τις εντυπώσεις ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των φετινών Όσκαρ - Όλα όσα συνέβησαν και η νίκη της Ελληνοαμερικανής, Κασσάνδρα Κουλουκουντίς

Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει σύσταση πολυεθνικής συμμαχίας για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Wall Street Journal 16.03.26

Δημοσίευμα της WSJ έρχεται έπειτα από τις αναρτήσεις του Τραμπ, που έλεγε ότι «πολλές χώρες, ειδικά όσες επηρεάζονται θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, για να διατηρήσουν τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά και ασφαλή».

Meta: Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις
Τεχνολογία 15.03.26

Όσο εξελίσσονται τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο πιο «επαγγελματικές» γίνονται και οι απάτες. Σήμερα, απάτη δεν είναι ένα καλογραμμένο μήνυμα από έναν «πρίγκιπα» που ζητάει βοήθεια, αλλά συχνά μια πολύ πειστική παγίδα. Η Meta ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε Facebook, WhatsApp και Messenger.

Λάτσιο-Μίλαν 1-0: Οι φιλοξενούμενοι κλώτσησαν την ευκαιρία, κερδισμένη η Ιντερ (+8) – Λεάο κατά Αλέγκρι (pics)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η Μίλαν είχε την ευκαιρία να πλησιάσει την πρωτοπόρο Ιντερ, που αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, όμως ηττήθηκε στο Ολίμπικο και η διαφορά αυξήθηκε από τους 7 στους 8 βαθμούς.

Όσκαρ εν μέσω πολέμου: Πλήρης οδηγός για τη μια μάχη μετά την άλλη – Bonus τα προγνωστικά των bookmakers
Αντίστροφη μέτρηση 15.03.26

Το Χόλιγουντ προετοιμάζεται για την 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ, σε μια βραδιά που υπόσχεται ιστορικά ρεκόρ και λάμψη αστέρων, όσο η Μέση Ανατολή φλέγεται

ΣΥΡΙΖΑ: Οι επόμενες κινήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Όλα ανοιχτά 15.03.26

Οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA προκαλούν κραδασμούς στην κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ να εξετάζει κινήσεις που μπορεί να γίνουν και στο επίπεδο της διαδικασίας στη Βουλή, αλλά και συνολικά σε πολιτικό επίπεδο.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
