Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
weather-icon 24o
Stream
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μια αλήθεια πάντα πολιτική
Language & Books 04 Ιουνίου 2026, 13:00

Μια αλήθεια πάντα πολιτική

Ένα πρόσφατο βιβλίο ασχολείται με το γιατί σήμερα η πολιτική μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο στο ερώτημα για την αλήθεια των διαφόρων τοποθετήσεων

Παναγιώτης Σωτήρης
ΑνάλυσηΠαναγιώτης Σωτήρης
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
13 συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσετε για μια καλύτερη ζωή

13 συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσετε για μια καλύτερη ζωή

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα από τα χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι ότι η πολιτική  αντιπαράθεση διεξάγεται συχνά γύρω από ερωτήματα που αφορούν την εγκυρότητα των τοποθετήσεων, είτε ως προς την αλήθεια τους, είτε ως προς το εάν μπορούν να συμπεριλάβουν όλες τις πλευρές της πραγματικότητας, είτε ως προς το εάν μπορούν να συνυπολογίσουν τη θέση όλων των εμπλεκόμενων. Βεβαίως, η σχέση ανάμεσα σε φιλοσοφική ενασχόληση με τα ζητήματα της γνώσης και την πολιτική, είναι τόσο παλιά όσο η ίδια η φιλοσοφία, ιδίως εάν αναλογιστούμε πώς αυτά τα ερωτήματα συνδέονται ήδη στην αρχαιότητα – μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας και του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη σε τελική ανάλυση έχει ακριβώς να κάνει με τη γνώση που αφορά την πολιτική αρετή –, ενώ η συζήτηση για τη γνωσιολογία στην αυγή της νεωτερικότητας, από τη διαμάχη ορθολογιστών και εμπειριστών, μέχρι την καντιανή σύνθεση, σχετιζόταν βέβαια με τις απαιτήσεις που γεννούσε η ανάπτυξη των επιστημών, είχε όμως να κάνει και με τη συγκρότηση μιας νέας εκδοχής πολιτικής υποκειμενικότητας μέσα στην αναδυόμενη αστική κοινωνία των πολιτών. Όμως, αυτή η ανοιχτή επίκληση επιστημολογικών θέση εντός της πολιτικής συζήτησης αποτελεί σίγουρα ένα νέο στοιχείο.

Με αυτά τα ερωτήματα ασχολείται το βιβλίο του Γιάννη Κτενά «Η επιστημολογική στροφή στην πολιτική: whataboutism, γενεαλογική υπονόμευση, κατασκευασιοκρατία», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Εκκρεμές. Αντικείμενο του βιβλίου είναι γεγονός ότι πλέον δεν διαφωνούμε μόνο για το τι πρέπει να κάνουμε σε σχέση με μια δοσμένη συνθήκη και τα γεγονότα που την ορίζουν, αλλά και για την αλήθεια τους, για το εάν αυτά όντως αυτά συνιστούν γεγονότα, με τον Κτενά να εντοπίζει αυτού του είδους τις αντιπαραθέσεις στον τρόπο που συζητάμε ζητήματα όπως η υγεία (ιδίως σε σχέση με την πανδημία Covid-19), το κλίμα (σε σχέση με την άρνηση του ανθρωπογενούς χαρακτήρα της κλιματικής αλλαγής), ή το φύλο (σε σχέση με το πώς ορίζουμε τις έμφυλες ταυτότητες).

Ο Κτενάς ξεκινά από τον τρόπο που ήδη ο Μάνχαϊμ, σε μια από τις αρχετυπικές διατυπώσεις μιας κοινωνιολογίας της γνώσης, υποστήριξε ότι η έμφαση σε έναν επιστημολογικό σχετικισμό και σκεπτικισμό θα μπορούσε να οδηγήσει μέσα σε μια περίοδο συνολικότερης κρίσης και σε μια δυσπιστία απέναντι στη γνώση γενικά. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά: «Στόχος μου σε αυτό το βιβλίο […] είναι να δείξω τον τρόπο με τον οποίο επιχειρηματολογικές στρατηγικές όπως το whataboutism, η γενεαλογική υπονόμευση και η κατασκευασιοκρατία συμβάλλουν σε αυτή την κρίση της γνώσης και κατά συνέπεια το εγχείρημά μου μπορεί να ιδωθεί ως μια συνέχιση και επικαιροποίηση της μαϊνχαμιανής προβληματικής».

Εντοπίζει, έτσι, τρεις βασικές μορφές αξιοποίησης της πολιτικοποίησης των επιστημολογικών ερωτημάτων και των ερωτημάτων για την αλήθεια των αποφάνσεων μέσα στην πολιτική συζήτηση. Καταρχάς, τον whataboutism, δηλαδή τις τοποθετήσεις που συνήθως παίρνουν τη μορφή «ναι, αλλά για το […] δεν λέτε κάτι», και οι οποίες ως επιστημολογική στρατηγική επιλέγουν να κατηγορήσουν κάποιον για ασυνέπεια και επιλεκτική εφαρμογή των αρχών που επικαλείται, στρατηγική που ο Κτενάς θεωρεί προβληματική γιατί ανάγει το ερώτημα της αλήθειας και της εγκυρότητας μιας απόφανσης στην υποκειμενική και μεροληπτική συνθήκη εκφοράς αυτής της απόφανσης.

Στη συνέχεια στρέφεται σε αυτό που ονομάζει γενεαλογική υπονόμευση, την επικέντρωση δηλαδή στην προέλευση μιας θεωρίας ή θέσης ως τρόπο για να κρίνουμε την αλήθεια και την εγκυρότητά της. Αυτό πολύ συχνά περιλαμβάνει την αναζήτηση των συμφερόντων πίσω από μια άποψης, ενίοτε και με τη μορφή ενός follow the money. Ο Κτενάς αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει γνώση που είναι πολιτικά ή κοινωνικά απροϋπόθετη, όμως αυτό δεν αναιρεί τη δυνατότητα για μεθόδους, «οι οποίες είναι βέβαια κοινωνικές, αποσκοπούν ωστόσο στην εξασφάλιση της ποιότητας της επιστημονικής γνώσης με όρου που στοχεύουν να υπερβούν τη δέσμευσή της σε μια συγκεκριμένη κοινωνικοϊστορική στιγμή, ομάδα ή πολιτική απόβλεψη». Τέλος, ο Κτενάς στρέφεται στην κατασκευασιοκρατία ως στρατηγική. Εδώ αναφέρεται στις επιστημολογικές τοποθετήσεις που υποστηρίζουν ότι αυτό που θεωρούμε ως επιστημονική γνώση, εν τέλει δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κοινωνική κατασκευή. Παρότι ο Κτενάς αναγνωρίζει ότι η συσχέτιση κατασκευασιοκρατίας και σχετικισμού δεν είναι δεδομένη, εντούτοις θεωρεί ότι και εδώ κίνδυνος είναι η σχετικιστική διολίσθηση στην υπονόμευση κάθε εγκυρότητας των αποφάνσεών μας.

Για τον Κτενά, η απάντηση στους κινδύνους του σχετικισμού και του σκεπτικισμού δεν βρίσκεται στο να αρνηθούμε τον κοινωνικό καθορισμό της γνώσης, ή τις κοινωνικές, πολιτικές, ταξικές, έμφυλες και πολιτισμικές προϋποθέσεις της γνώσης, ούτε στο να παραβλέψουμε την περιπλοκότητα και την καταστατική αβεβαιότητα της επιστήμης. Επιμένει, όμως, ότι οφείλουμε να στοχαστούμε όχι απλώς με όρους μιας καλύτερης κατασκευής που εξαιτίας της κατασκευαστικής ποιότητας θα βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα, αλλά και μιας οντολογίας που θα μπορεί «να εξηγεί για ποιον λόγο ορισμένες επιστημονικές θεωρίες πετυχαίνουν και άλλες αποτυγχάνουν». Σε αυτή την περίπτωση «η εγκυρότητα της γνώσης θα πρέπει πράγματι να έγκειται  σε κάποιου είδους συμπαραγωγής, νοούμενης όμως ως επιτυχούς συνάντησης μεταξύ των πάντοτε κοινωνικά τοποθετημένων προσπαθειών του όντος που γνωρίζει και της ιδιοσυστασίας του κόσμου που γνωρίζεται».

Ο φόβος του Κτενά είναι ότι η έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα της γνώσης μπορεί να οδηγήσει στην υποτίμησή της: «η ιδέα της κοινωνικότητας της γνώσης είναι σήμερα τόσο έντονη και ενσαρκώνεται σε τόσο διαφορετικές διαδικασίες και πρακτικές, που μάλλον τείνουμε να παραβλέψουμε τη “γνωσιακότητα” της γνώσης. Ενώ μπορούμε πολύ καλά να αναγνωρίσουμε ως προς τι η γνώση είναι κοινωνική, φαίνεται να δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε ως προς τι είναι γνώση».

Σίγουρα η προσπάθεια του Κτενά να υπερασπιστεί ένα νέο ρεαλισμό παραπέμπει σε μια διέξοδο από τα προβλήματα που δημιουργεί η παραδοχή του κοινωνικού καθορισμού της γνώσης, αν και παραμένει το ερώτημα πώς μπορούμε να ορίσουμε αυτή την αντιστοίχηση γνώσης και πραγματικότητας, που είναι ο πυρήνα του ερωτήματος για την αλήθεια των αποφάνσεών μας. Ίσως, εδώ να έχει ενδιαφέρον ένα νήμα σκέψης που κατά παράδοξο τρόπο συνδέει τον Λούκατς του «Ιστορία και Ταξική Συνείδηση» και τον Αλτουσέρ της δεκαετίας του 1970 σύμφωνα με το οποίο η ταξική μεροληψία και στράτευση στον κοινωνικό ανταγωνισμό παραμένει η αναγκαία επιστημολογική συνθήκη για μια μη μυστικοποιητική και φενακιστική προσέγγιση της κοινωνικής πραγματικότητας. Ουσιαστικά, μια συμμαχία ανάμεσα στη διεκδίκηση επιστημονικής εγκυρότητας και την διεκδίκηση κοινωνικής χειραφέτησης ως αντικειμενικής δυνατότητας που για να γίνει πολιτικό σχέδιο απαιτεί μια κατά τάση αντικειμενική γνώση του ίδιου του πεδίου του κοινωνικού ανταγωνισμού και κατ’ επέκταση της πραγματικότητας εν γένει.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Bank of America: Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων στις αγορές EEMEA

Bank of America: Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων στις αγορές EEMEA

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
13 συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσετε για μια καλύτερη ζωή

13 συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσετε για μια καλύτερη ζωή

Business
Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

inWellness
Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση
Έρευνα 04.06.26

Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση

Η αβεβαιότητα μέσα σε μια σχέση μπορεί να επηρεάζει έντονα τον τρόπο που επικοινωνούν οι σύντροφοι στην καθημερινότητά τους, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Τα superfoods του καλοκαιριού
Διατροφή 04.06.26

Τα superfoods του καλοκαιριού

Αυτά είναι οκτώ superfoods΄που δεν πρέπει να λείπουν από την καλοκαιρινή διατροφή μας

Σύνταξη
inTown
Books
Ο δωσίλογος και ο ονειροπόλος
Διαφορετικοί δρόμοι 03.06.26

Ο δωσίλογος και ο ονειροπόλος

Για το βιβλίο του Ξ. Κοντιάδη, Δωσίλογοι και ονειροπόλοι. Μια αληθινή ιστορία, εκδόσεις Τόπος, 2026, σελ. 375.

Σπύρος Βλαχόπουλος
To μουσείο ως χώρος παιδείας
Συμμετοχή και γνώση 29.05.26

To μουσείο ως χώρος παιδείας

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι το μουσείο μπορεί να είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας εκθεσιακός χώρος

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»
Ριζοσπαστισμός κι αντιιμπεριαλισμός 22.05.26

Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»

Ένας συλλογικός τόμος επιτρέπει να προσεγγίσουμε τη μακρά δεκαετία του 1960 στην Τουρκία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Μια φιλοσοφία για τη φροντίδα
Τι σημαίνει «νοιάζομαι» 18.05.26

Μια φιλοσοφία για τη φροντίδα

Ένας φιλόσοφος επιστρέφει στη φροντίδα και το παράδοξο που αντιπροσωπεύει ότι ίδιο το γεγονός ότι νοιαζόμαστε

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η Γάζα και το βλέμμα της
Καταστροφή και χειραφέτηση 14.05.26

Η Γάζα και το βλέμμα της

Ο Σάββας Μιχαήλ στο τελευταίο του βιβλίο αναμετριέται με την καταστροφή στη Γάζα, από την οπτική κάποιου που αρνείται να ταυτίσει την εβραϊκότητα με τον Νετανιάχου

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από κάπνισμα μελισσών η φωτιά στο λόφο της Φιλοθέης – Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι
Ελλάδα 04.06.26

Από κάπνισμα μελισσών η φωτιά στο λόφο της Φιλοθέης – Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι

Σύμφωνα με πληροφορίες οι μελισσοκόμοι, όταν είδαν τη φωτιά να επεκτείνεται και άκουσαν τις σειρήνες της Πυροσβεστικής, απομακρύνθηκαν βιαστικά από τον τόπο της έναρξης της πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Διαμαρτυρίες εργαζομένων για τα προβλήματα στο ΕΣΥ, ενώ ο Γεωργιάδης «κόβει» κορδέλες
Επικαιρότητα 04.06.26

Διαμαρτυρίες εργαζομένων για τα προβλήματα στο ΕΣΥ, ενώ ο Γεωργιάδης «κόβει» κορδέλες

Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) και τα σωματεία εργαζομένων τόσο στο ΑΧΕΠΑ όσο και στο Ιπποκράτειο οργάνωσαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα νοσοκομεία που επισκέφθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική για την υγεία, με αιχμή τις ελλείψεις προσωπικού και την υποχρηματοδότηση

Σύνταξη
Automatic Fines Coming for Uninsured Vehicles
English edition 04.06.26

Automatic Fines Coming for Uninsured Vehicles

Authorities will launch twice-yearly digital checks targeting uninsured vehicles, missed inspections and unpaid road taxes, with penalties reaching up to €30,000 for repeat offenders.

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Ράντεφ: Αποδίδω μεγάλη σημασία στην αμυντική συνεργασία – Τι είπε για την ενεργειακή διασύνδεση
Η ομιλία του 04.06.26

Μητσοτάκης σε Ράντεφ: Αποδίδω μεγάλη σημασία στην αμυντική συνεργασία – Τι είπε για την ενεργειακή διασύνδεση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου, στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Βουλγαρίας και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Σύνταξη
«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη»
56 ετών 04.06.26

«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη»

Η δημιουργός του εμβληματικού «Persepolis», Μαρζάν Σατραπί, πέθανε στα 56 της χρόνια. Η ζωή, το έργο και ο διαρκής αγώνας της απέναντι στο ιρανικό καθεστώς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Μάρκους Φόστερ
Μπάσκετ 04.06.26

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Μάρκους Φόστερ

Επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Μάρκους Φόστερ, με την ασπρόμαυρη ΚΑΕ να ανακοινώνει τη διετή συμφωνία της με τον Αμερικανό γκαρντ.

Σύνταξη
Ο Παππάς εκβιάζει τον Φάμελλο – Θέτει θέμα παραίτησης από την ηγεσία αν εισηγηθεί στήριξη της ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

Ο Παππάς εκβιάζει τον Φάμελλο – Θέτει θέμα παραίτησης από την ηγεσία αν εισηγηθεί στήριξη της ΕΛΑΣ

«Μια τέτοιου τύπου εισήγηση, η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ότι 'από τώρα μέχρι τον Σεπτέμβρη δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε και καλά τα πάμε' ταυτίζεται με την ουσιαστική παραίτηση όλων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την εντολή που έχουμε λάβει», λέει ο Νίκος Παππάς

Σύνταξη
«Είχαν χιούμορ οι Αρχαίοι συγγραφείς;» – Διεθνές συνέδριο στην Καρδαμύλη για τα κωμικά στοιχεία στην κλασική ιστοριογραφία
Ελλάδα 04.06.26

«Είχαν χιούμορ οι Αρχαίοι συγγραφείς;» – Διεθνές συνέδριο στην Καρδαμύλη για τα κωμικά στοιχεία στην κλασική ιστοριογραφία

Η Καρδαμύλη φιλοξενεί, στις 6-7 Ιουνίου 2026 το 3ο Διεθνές Συνέδριο Trends in Classics–Historiography Conference, με θέμα: «Humor, Comic Elements and Laughter in Classical Historiography»

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Όχι στις fast track διαδικασίες στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος»
Επικαιρότητα 04.06.26

ΚΚΕ: «Όχι στις fast track διαδικασίες στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος»

Η επιδίωξη να περάσουν κάτω…από τα ραντάρ οι επιχειρούμενες αλλαγές, δεν θα πετύχει γιατί οι προτάσεις αυτές θα «βγάλουν στο δρόμο» και τους φοιτητές και τους δημοσίους υπαλλήλους, λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ομπάμα: Μουσείο αφιερωμένο στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ πρόκειται να εγκαινιασθεί στις 19 Ιουνίου στο Σικάγο
Μοιρασμένες εντυπώσεις 04.06.26

Μουσείο αφιερωμένο στον Μπαράκ Ομπάμα θα εγκαινιασθεί στις 19 Ιουνίου στο Σικάγο - Οι ενστάσεις

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα όρισε την κατεύθυνση που θα έχει το μουσείο και θέλει να επιθεωρήσει τα εκθέματα - Γιατί καθυστέρησε να ανοίξει

Σύνταξη
Ιταλία: Υπόγειο καταφύγιο με σήραγγες και διαδρομή διαφυγής ξετρύπωσαν οι Καραμπινιέρι στην Καλαβρία
Στην Ιταλία 04.06.26

Υπόγειο καταφύγιο με σήραγγες και διαδρομή διαφυγής ξετρύπωσαν οι Καραμπινιέρι στην Καλαβρία

Το αθέατο καταφύγιο στην Ιταλία περιγράφεται από τους Καραμπινιέρι ως εφάμιλλο κινηματογραφικού σκηνικού και σχεδιασμένο μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια για να εξασφαλίζει τη διαφυγή του ενοίκου του

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Οι πολίτες απαιτούν πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 04.06.26

Αχτσιόγλου: Οι πολίτες απαιτούν πολιτική αλλαγή

«Το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι έχει αυτή την επιδίωξη, δηλαδή την πλήρη προγραμματική πολιτική αντιπαράθεση, και ταυτόχρονα μιλάει για κυβερνώσα Αριστερά, δηλαδή προσβλέπει στην κυβερνητική αλλαγή. Το αν θα ευοδωθεί αυτό θα φανεί στην εξέλιξη των πραγμάτων», λέει η Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Αξίζει ακόμα το πανεπιστήμιο; Εν έτει 2026, πολλοί αμφισβητούν την αξία του πτυχίου
Κόσμος 04.06.26

Αξίζει ακόμα το πανεπιστήμιο; Εν έτει 2026, πολλοί αμφισβητούν την αξία του πτυχίου

Η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο θεωρείται ένα τελετουργικό μύησης, ένα μεταβατικό σκαλοπάτι από το σχολείο στην ενήλικη ζωή, με το πτυχίο να υπόσχεται επαγγελματική ανέλιξη, υψηλότερο εισόδημα και προσωπική ολοκλήρωση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο πολιτικός καμβάς των 40 ανεξάρτητων στη Βουλή – Οι αλλαγές που φέρνει η επάνοδος Τσίπρα και οι μνηστήρες της δεξιάς
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

Ο πολιτικός καμβάς των 40 ανεξάρτητων στη Βουλή – Οι αλλαγές που φέρνει η επάνοδος Τσίπρα και οι μνηστήρες της δεξιάς

Η παρούσα Βουλή αριθμεί πλέον, μετά και την επίσημη αποχώρηση των προερχόμενων από την Νέα Αριστερά, 40 ανεξάρτητους βουλευτές, παρότι διατηρεί την πρωτοτυπία να λειτουργεί εδώ και καιρό με 297 και όχι 300

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Ο κακόβουλος εχθρός έχει ηττηθεί»: Ο Χαμενεΐ δηλώνει ότι το Ιράν επέφερε «καθοριστικό πλήγμα» στις ΗΠΑ
Κόσμος 04.06.26

«Ο κακόβουλος εχθρός έχει ηττηθεί»: Ο Χαμενεΐ δηλώνει ότι το Ιράν επέφερε «καθοριστικό πλήγμα» στις ΗΠΑ

Σε μια απροσδόκητη δήλωση την Πέμπτη, ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ του Ιράν δήλωσε ότι ο «κακόβουλος εχθρός» έχει ηττηθεί με «ένα αποφασιστικό πλήγμα» κατά των ΗΠΑ

Σύνταξη
Νέο Tudor Black Bay Chrono 39
Τα Νέα της Αγοράς 04.06.26

Νέο Tudor Black Bay Chrono 39

Μια τολμηρή νέα έκφραση του Black Bay Chrono με έντονο κίτρινο καντράν και αγωνιστικό χαρακτήρα

Σύνταξη
Λεμεσός: Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση – Δεκάδες με συμπτώματα, 18 νοσηλεύτηκαν
Στην Κύπρο 04.06.26

Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό - Δεκάδες με συμπτώματα, 18 νοσηλεύτηκαν

Ανάμεσα σε όσους χρειάστηκαν νοσηλεία για την τροφική δηλητηρίαση υπήρχαν παιδιά - Οι καλεσμένοι είχαν βρεθεί στη γαμήλια δεξίωση το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Λεμεσό

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Έρχονται ανακοινώσεις από τον Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο – Οι 13 «περιφερειάρχες» ενόψει εκλογών και οι «κύκλοι πολιτικής»
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

ΠΑΣΟΚ: Έρχονται ανακοινώσεις από τον Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο – Οι 13 «περιφερειάρχες» ενόψει εκλογών και οι «κύκλοι πολιτικής»

Τι περιλαμβάνει η πρόταση Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο για την εκλογική διάταξη του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
Cookies