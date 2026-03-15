Χαλάει ο καιρός με πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις ακόμη και χιόνια στα ορεινά. Το νέο σύστημα κακοκαιρίας που έρχεται από τη νέα εβδομάδα θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας με το σκηνικό να θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη.

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από την Τρίτη

Σήμερα (15/03) η ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε το πρωί και ήταν κοντά στους -6 °C, στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η χαμηλότερη θερμοκρασία ήταν στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας και ήταν ίση με -5.6 °C

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Στη πρόγνωση για τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, ένα νέο σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα μας με βροχές που πιθανόν να διατηρηθούν μέχρι και την Παρασκευή σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

H θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 13 βαθμούς Κελσίου ακόμη και στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Την ίδια ώρα οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες στα μεγαλύτερα υψόμετρα θα είναι κατά τόπους αξιόλογες.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται πρόσκαιρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 15, 2026

Βροχές και τοπικές καταιγίδες

Η εβδομαδιαία πρόγνωση του forecastweather προβλέπει τη Δευτέρα (16/03) παροδικές βροχές στη κεντροβόρεια Πελοπόννησο, τη δυτική Ελλάδα και τη Πίνδο.

Την Τρίτη (17/03) παροδικές βροχές σε αρκετά τμήματα της χώρας. Ανεπηρέαστες θα μείνουν η κεντροανατολική Μακεδονία, η Θράκη και το Αιγαίο.

Την Τετάρτη (18/03) από το ύψος της Θεσσαλίας βροχές. Σε ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Ανεπηρέαστες θα μείνουν η Μακεδονία, η Θράκη και η δυτική Ελλάδα. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά ορεινά τμήματα.

Νέες βροχές και τοπικές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα αναμένονται την Πέμπτη (19/03). Παροδικά φαινόμενα θα σημειωθούν και στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα.

Βροχές στα περισσότερα τμήματα της χώρας αναμένονται την Παρασκευή (20/03). Τα φαινόμενα κατά τόπους στη νότια Ελλάδα θα είναι έντονα. Ανεπηρέαστη θα μείνει η βορειοανατολική Ελλάδα. Χιόνια θα πέσουν στη Πίνδο.

Το Σαββατοκύριακο περιμένουμε παροδικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο.

Ισχυροί άνεμοι

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι ισχυροί καθ’όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί μέτριοι.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα και το Αιγαίο, σε κανονικά επίπεδα στην υπόλοιπη χώρα.