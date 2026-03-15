Χαλάει ο καιρός από την Τρίτη, καθώς ένα νέο σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας βροχές σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, τα φαινόμενα ενδέχεται να διατηρηθούν έως και την Παρασκευή, επηρεάζοντας πολλές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση. Οι μέγιστες τιμές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 13 βαθμούς Κελσίου ακόμη και στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από βόρειες διευθύνσεις. Ιδιαίτερα την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα της χώρας, οι ριπές θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες στα μεγαλύτερα υψόμετρα ενδέχεται να είναι κατά τόπους αξιόλογες.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός φαίνεται να παρουσιάζει πρόσκαιρη βελτίωση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Αλλαγή αναμένεται στο σκηνικό του καιρού από την Τρίτη και μετά, καθώς ένα νέο σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα μας με βροχές που πιθανόν να διατηρηθούν μέχρι και την Παρασκευή σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση, με… pic.twitter.com/biFxFXI7wp — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 15, 2026

Ο καιρός σήμερα

Λίγες βροχές στο Ιόνιο ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη τις θερμές ώρες της ημέρας. Ισχυροί νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο. Πιο αναλυτικά, σήμερα Κυριακή 15 Μαρτίου αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές στο Ιόνιο και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία 1 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 15-16, στην Ήπειρο από 1 έως 17-18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 17, στη Στερεά από 2 έως 17-18, στην Εύβοια από 4 έως 17-18 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 0 έως 17-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 6 έως 15 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 7 έως 16, στην Κρήτη από 7 έως 17 και τα Δωδεκάνησα έως 18 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός με νεφώσεις από το απόγευμα . Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς.