Την στήριξη των κτηνοτρόφων ζητάει αντιπεριφερειάρχης

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Επιστολή προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Καββαδά και τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ Σπύρο Πρωτοψάλτη απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέας Φίλιας, ζητώντας την άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης για τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Στην επιστολή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, «επισημαίνονται οι σοβαρές επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει τα περιοριστικά μέτρα στην κτηνοτροφία της περιοχής και διατυπώνονται συγκεκριμένα αιτήματα, όπως η επέκταση των ενισχύσεων de minimis για αγορά ζωοτροφών λόγω των περιοριστικών μέτρων, η αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος και η προστασία των επιδοτήσεων των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα για επιτάχυνση της διαδικασίας ανασύστασης των εκτροφών και η εξεύρεση λύσης για τη μετακίνηση των μετακινούμενων κοπαδιών προς τις ορεινές περιοχές κατά τη θερινή περίοδο.

Ο κ. Φίλιας υπογραμμίζει ότι η στήριξη των κτηνοτρόφων αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας, τη βιωσιμότητα της υπαίθρου και τη συνέχιση της παραδοσιακής κτηνοτροφίας στη Δυτική Ελλάδα, καλώντας το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις».