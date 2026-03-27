Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους

Η μειωμένη παραγωγή πρόβειου γάλακτος, λόγω της ευλογιάς, οδήγησε στην αναμενόμενη μείωση της παραγωγής φέτας. Τουλάχιστον στο πρώτο δίμηνο του χρόνου – τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις στο προαναφερόμενο δίμηνο η μείωση της παραγωγής πρόβειου γάλακτος προκάλεσε αντιστοίχως τη μείωση της παραγωγής φέτας κατά 10%.

Ωστόσο όμως – και προς το παρόν τουλάχιστον – αυτό δεν αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα στην αγορά. Και τούτο διότι, όπως εξηγούσαν μιλώντας προς τον ΟΤ πηγές της αγοράς, κάθε χρόνο στα ψυγεία των τυροκομικών επιχειρήσεων υπάρχουν αποθέματα ύψους περίπου 20.000 – 30.000 τόνων τελικού προϊόντος.

Η ελλειμματική παραγωγή θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

Έτσι η ελλειμματική παραγωγή θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα. Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον του διλήμματος, αν θα πρέπει να συνεχίσουν να τροφοδοτούν με τις ίδιες ποσότητες τις διεθνείς αγορές ή να στηρίξουν την εσωτερική αγορά.

Βέβαια επί της ουσίας αυτό το δίλημμα δεν υφίσταται δεδομένου ότι οι ξένες αγορές έχουν πλέον μία προνομιακή μεταχείριση, λόγω των ισχυρών εξαγωγικών επιδόσεων που παρουσιάζονται. Είναι γνωστό ότι η φέτα ως ΠΟΠ ελληνικό προϊόν είναι το πιο δυναμικό success story όχι μόνο της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας, αλλά και γενικότερα του κλάδου των τροφίμων.

Λιγότερη φέτα λόγω ευλογιάς

Σε ετήσια βάση υπολογίζεται ότι η απώλεια της παραγωγής θα ανέλθει περίπου στους 15.000 τόνους φέτας. Και η τιμή παραγωγού του πρόβειου γάλακτος έχει διαμορφωθεί πλέον στα 1,60 ευρώ το κιλό – και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Όλη αυτή η κατάσταση είναι προφανές σύμπτωμα της ευλογιάς που ταλαιπώρησε στη διάρκεια του 2025 την ελληνική κτηνοτροφία. Μιλώντας προς τον ΟΤ ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας κ. Μιχάλης Σαράντης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μέχρι τώρα –εντός του 2026– έχει παρατηρηθεί πολύ περιορισμένος αριθμός κρουσμάτων ευλογιάς, λόγω των αυστηρών μέτρων που έχουν ληφθεί στην μετακίνηση των ζώων.

Μέχρι τώρα –εντός του 2026– έχει παρατηρηθεί πολύ περιορισμένος αριθμός κρουσμάτων ευλογιάς, λόγω των αυστηρών μέτρων που έχουν ληφθεί

Υπάρχει όμως ο κίνδυνος στην περίοδο στην περίοδο του Πάσχα. Και πρόσθεσε ότι «μετά από την επανεκλογή μου στη θέση του προέδρου, σκοπεύουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν τον κτηνοτρόφο, τον τυροκόμο και φυσικά την ίδια τη χώρα, δεδομένου ότι η φέτα είναι ένα ισχυρό εξαγώγιμο προϊόν. Είναι εμβληματικό προϊόν της ελληνικής τυροκομίας και η προσπάθεια ανάπτυξης της θα είναι συνεχής».

Η πασχαλινή αγορά και τα αμνοερίφια

Εν τω μεταξύ είναι απολύτως βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα με τα αμνοερίφια στην αγορά του Πάσχα. Η εγχώρια παραγωγή είναι πολύ περιορισμένη. Και τούτο για δύο λόγους: πρώτον, λόγω της θανάτωσης πάνω από 400.000 ζώων, λόγω της ευλογιάς και δεύτερον, διότι οι κτηνοτρόφοι θα κρατήσουν πολλά αμνοερίφια για αναπαραγωγή – αυτό σημαίνει πρακτικά ότι από το φθινόπωρο αναμένεται να αυξηθεί η παραγωγή του γάλακτος και κατά συνέπεια η τυροκόμησή του.

Λέγεται μάλιστα ότι η λιανική τιμή των εγχώριων αμνοεριφίων θα διαμορφωθεί πάνω από 15 ευρώ το κιλό – διότι όπως εξηγούσαν πηγές της αγοράς, ήδη η τιμή αγοράς των σφαγείων από 7 ευρώ έχει αυξηθεί σε 10 ευρώ το κιλό. Ετσι πρόκειται η εγχώρια ζήτηση να καλυφθεί κυρίως από τις εισαγωγές από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Βόρειο Μακεδονία, χωρίς όμως να είναι σαφές προς το παρόν σε τι τιμή θα βγουν στην αγορά.

