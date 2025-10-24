newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
24.10.2025 | 09:04
Ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι με την ευλογιά των προβάτων – Πιέσεις στις τιμές της φέτας
24 Οκτωβρίου 2025 | 07:25

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι με την ευλογιά των προβάτων – Πιέσεις στις τιμές της φέτας

Πολλοί κτηνοτρόφοι δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί για τις καταστροφές από την ευλογιά των προβάτων – Οι φόβοι για τις τιμές

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Η κατάσταση στον κτηνοτροφικό τομέα, σε πολλές περιοχές της χώρας είναι απελπιστική. Μέχρι τώρα έχουν σφαγιαστεί 330.000 ζώα κι οι ελπίδες όλων εναπόκειται πλέον στις … καιρικές συνθήκες. Κυρίως επειδή ο ιός της ευλογιάς δεν επιβιώνει σε χαμηλές θερμοκρασίες – εκεί οφείλεται η ύφεση που παρατηρείται την τελευταία περίοδο.

Πολλές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν χαθεί. Πολλοί κτηνοτρόφοι δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν κάνει τίποτα, όπως τονίζουν πηγές της αγοράς – «δεν μας ακούνε» σημειώνουν χαρακτηριστικά!

Η επόμενη παραγωγή φέτας θα είναι περιορισμένη – το πόσο περιορισμένη δεν είναι ακόμη σαφές

Οι πιέσεις στις τιμές της φέτας

Ηδη, σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, οι εισκομίσεις πρόβειου γάλακτος στις τυροκομικές επιχειρήσεις είναι πλέον ελλειμματικές – στην καλύτερη περίπτωση είναι μόνο 10% με 15% και στην χειρότερη – όπως έχει επισημάνει ο ΟΤ αγγίζουν και το 40%! Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η επόμενη παραγωγή φέτας θα είναι περιορισμένη – το πόσο περιορισμένη δεν είναι ακόμη σαφές.

Κι αυτό είναι ένα γεγονός που θα έχει ως συνέπεια να ασκηθούν πιέσεις στις τιμές.

Σε συνομιλία που είχε ο ΟΤ με πρόεδρο συνεταιριστικής επιχείρησης που βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα, αποκαλύπτεται όλο το μέγεθος του προβλήματος. Η συγκεκριμένη περιοχή είχε πληθυσμό περί τα 200.000 ζώα.

Ηδη έχουν έχουν σφαγιαστεί περί τις 35.000 αιγοπρόβατα. Υπάρχουν τουλάχιστον τρία ολόκληρα χωριά στα οποία δεν έχει μείνει ούτε ένα ζώο! Κι οι κτηνοτρόφοι που έχουν υποστεί ζημιά έχουν αποζημιωθεί για τον σφαγιασμό ζώων που έχουν γίνει ως τον περασμένο Απρίλιο.

Οι αποζημιώσεις που πρέπει να λάβουν είναι άγνωστο πότε θα τους δοθούν

Η έξαρση το καλοκαίρι και ο συνεργαρμός στην κτηνοτροφία

H μεγαλύτερη έξαρση παρατηρήθηκε το καλοκαίρι, διότι ο ιός της ευλογιάς ευνοείται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Πλέον η εισκόμιση γάλακτος στις τυροκομικές επιχειρήσεις της περιοχής έχει μειωθεί κατά περίπου 15% – ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και λειτουργούν και δύο εξαιρετικές τυροκομικές επιχειρήσεις αποκλειστικά εξαγωγικού προσανατολισμού.

Άλλη πηγή της αγοράς έλεγε στον ΟΤ ότι σε γειτονική περιοχή ο αριθμός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που έχουν υποστεί καταστροφή, είναι ο μεγαλύτερος σ΄ ολόκληρη την ευρύτερη Περιφέρεια.

Ελεγε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν περιπτώσεις ότι σε κτηνοτροφική μονάδα με 1.000 ζώα εμφανίστηκαν ένα ή δύο κρούσματα και βάση πρωτοκόλλου πρέπει να σφαγιαστεί όλος ο πληθυσμός.

Οι ιδιοκτήτες αυτών των εκμεταλλεύσεων είναι σε απόγνωση διότι γνωρίζουν ότι οι αποζημιώσεις που πρέπει να λάβουν είναι άγνωστο πότε θα τους δοθούν.

Πολλοί κτηνοτρόφοι δεν δηλώνουν τα κρούσματα που εμφανίζονται στις μονάδες τους

Οι αποζημιώσεις

Μάλιστα επ΄ αυτού επισημαίνεται ότι ο ΣΕΒΓΑΠ έχει ζητήσει από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα χρήματα να δοθούν από τον εθνικό προϋπολογισμό.

Αλλά απ΄ότι λέγεται δεν φαίνεται να είναι πιθανή μία τέτοια εκδοχή. Εξ αυτού του λόγου πολλοί κτηνοτρόφοι δεν δηλώνουν τα κρούσματα που εμφανίζονται στις μονάδες τους – γιατί γνωρίζουν ότι θα επέλθει η οικονομική τους καταστροφή.

Εν τω μεταξύ οι συνέπειες αυτής της κατάστασης θα φανούν σε λίγους μήνες, με την αύξηση της τιμής του πρόβειου γάλακτος. Και κυρίως στην μειωμένη παραγωγή της φέτας. Όλα αυτά βεβαίως θα ασκήσουν σοβαρές πιέσεις στην τιμή της φέτας.

Πηγή: OT

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο