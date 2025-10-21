Πώς τα κρούσματα ευλογιάς επηρεάζουν τις επιχειρήσεις της τυροκομίας

Εφτασαν στην πόρτα των τυροκομικών επιχειρήσεων οι συνέπειες της ευλογιάς των προβάτων που «ρημάζει» τους τελευταίους μήνες την ελληνική κτηνοτροφία.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς που μίλησαν με τον ΟΤ σε ορισμένες περιοχές, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία, οι εισκομίσεις πρόβειου γάλακτος στις τυροκομικές επιχειρήσεις έχουν μειωθεί δραματικά. Κατά τις ίδιες πηγές σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 40% σε ημερήσια βάση!

Είναι προφανές ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλα αυτά τα προβλήματα που «γέννησε» η επιδημία της ευλογιάς, θα φανούν εντός των προσεχών μηνών στην αγορά! Και τούτο δεδομένου ότι οι μειωμένες εισκομίσεις επηρεάζουν την αλυσίδα της παραγωγής των τυροκομικών μονάδων.

Στην παρούσα φάση επειδή ενδεχομένως είναι περιορισμένος ο αριθμός των γαλακτοφόρων ζώων, το πρόβλημα ίσως να μην είναι τόσο οξύ – αν και για τις επιχειρήσεις που παράγουν την επόμενη παρτίδα παραγωγής είναι σαφώς σημαντικό – όμως από το 2026 και κυρίως από τον Φεβρουάριο και μετά, θα είναι εμφανές. Και τούτο διότι κατά τις ίδιες πηγές έχουν καταστραφεί περισσότερες από 1.000 κτηνοτροφικές μονάδες.

Η παραβατικότητα των κτηνοτρόφων

Παράλληλα οι ευθύνες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης παραμένουν πολύ μεγάλες και για έναν επιπλέον λόγο. Διότι η διατήρηση του προβλήματος σ΄ αυτή την οξύτητα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην παραβατικότητα μέρους των κτηνοτρόφων. Ομως αυτή η παραβατικότητα προκύπτει από την απόγνωση στην οποία βρίσκονται αυτοί οι επαγγελματίες.

Οι αποζημιώσεις που πρέπει να τους δοθούν είτε δίνονται ως προκαταβολές είτε καθυστερούν. Μάλιστα σε χθεσινή ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «οι κτηνοτρόφοι π.χ. που δεν τηρούν τα μέτρα, κατά κανόνα δεν ωθούνται στην εκτροπή λόγω κάποιας έμφυτης παραβατικής συμπεριφοράς η νοοτροπίας (όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν καμία απολύτως δικαιολογία). Την προβληματική αυτή τάση των άκρως επικίνδυνων ανομιών από πλευράς κτηνοτρόφων την τροφοδοτεί κυρίως ένας πολύ σημαντικός λόγος.

Η απεγνωσμένη αντίδρασή τους για την επιβίωση τους καθότι δεν υπάρχουν ΑΜΕΣΕΣ και ρεαλιστικές αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους όχι μόνο για την σφαγή των ζώων αλλά και για την αδυναμία αγοράς ζωοτροφών. Η μη πληρωμή η ακόμη και η μη έγκαιρη πληρωμή λόγω της καθυστέρησης εγκρίσεων σχετικών κονδυλίων από την ΕΕ δεν αποτελεί καθόλου δικαιολογία»! Και σημειώνει ότι «οι αποζημιώσεις θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να ήταν ΑΜΕΣΕΣ από εθνικά κονδύλια με δεδομένο ότι οι εγκρίσεις των κοινοτικών κονδυλίων καθυστερούν».

Οι εξαγωγές φέτας και το success story

Από την άλλη πλευρά οι ελπίδες όλων πλέον εναπόκεινται στον καιρό! Διότι ο ιός της ευλογιάς δεν επιβιώνει σε χαμηλές θερμοκρασίες, αναμένεται ύφεση της επιδημίας. Και ίσως τελικά σωθούν οι εξαγωγές της φέτας – το δεύτερο success story της ελληνικής γαλακτοκομίας.

Με τον εμβολιασμό υπήρχε κίνδυνος η ελληνική παραγωγή φέτας να «κολλήσει τη ρετσινιά» ότι προέρχεται από χώρα με επιδημία ευλογιάς, κάτι το οποίο θα ήταν εξαιρετικά δυσμενές για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις σε μία σειρά χώρες – πελάτες της ελληνικής φέτας!

Πηγή: ΟΤ