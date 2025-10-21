newspaper
Πώς τα κρούσματα ευλογιάς επηρεάζουν τις επιχειρήσεις της τυροκομίας
21 Οκτωβρίου 2025

Πώς τα κρούσματα ευλογιάς επηρεάζουν τις επιχειρήσεις της τυροκομίας

Πολλές είναι οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος της τυροκομίας μετά την άνοδο που παρουσιάζουν τα κρούσματα της ευλογιάς των προβάτων

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
A
A
Spotlight

Εφτασαν στην πόρτα των τυροκομικών επιχειρήσεων οι συνέπειες της ευλογιάς των προβάτων που «ρημάζει» τους τελευταίους μήνες την ελληνική κτηνοτροφία.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς που μίλησαν με τον ΟΤ σε ορισμένες περιοχές, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία, οι εισκομίσεις πρόβειου γάλακτος στις τυροκομικές επιχειρήσεις έχουν μειωθεί δραματικά. Κατά τις ίδιες πηγές σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 40% σε ημερήσια βάση!

Είναι προφανές ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλα αυτά τα προβλήματα που «γέννησε» η επιδημία της ευλογιάς, θα φανούν εντός των προσεχών μηνών στην αγορά! Και τούτο δεδομένου ότι οι μειωμένες εισκομίσεις επηρεάζουν την αλυσίδα της παραγωγής των τυροκομικών μονάδων.

Στην παρούσα φάση επειδή ενδεχομένως είναι περιορισμένος ο αριθμός των γαλακτοφόρων ζώων, το πρόβλημα ίσως να μην είναι τόσο οξύ – αν και για τις επιχειρήσεις που παράγουν την επόμενη παρτίδα παραγωγής είναι σαφώς σημαντικό – όμως από το 2026 και κυρίως από τον Φεβρουάριο και μετά, θα είναι εμφανές. Και τούτο διότι κατά τις ίδιες πηγές έχουν καταστραφεί περισσότερες από 1.000 κτηνοτροφικές μονάδες.

Η παραβατικότητα των κτηνοτρόφων

Παράλληλα οι ευθύνες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης παραμένουν πολύ μεγάλες και για έναν επιπλέον λόγο. Διότι η διατήρηση του προβλήματος σ΄ αυτή την οξύτητα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην παραβατικότητα μέρους των κτηνοτρόφων. Ομως αυτή η παραβατικότητα προκύπτει από την απόγνωση στην οποία βρίσκονται αυτοί οι επαγγελματίες.

Οι αποζημιώσεις που πρέπει να τους δοθούν  είτε δίνονται ως προκαταβολές είτε καθυστερούν. Μάλιστα σε χθεσινή ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «οι κτηνοτρόφοι π.χ. που δεν τηρούν τα μέτρα, κατά κανόνα δεν ωθούνται στην εκτροπή λόγω κάποιας έμφυτης παραβατικής συμπεριφοράς η νοοτροπίας (όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν καμία απολύτως δικαιολογία). Την προβληματική αυτή τάση των άκρως επικίνδυνων ανομιών από πλευράς κτηνοτρόφων την τροφοδοτεί κυρίως ένας πολύ σημαντικός λόγος.

Η απεγνωσμένη αντίδρασή τους για την επιβίωση τους καθότι δεν υπάρχουν ΑΜΕΣΕΣ και ρεαλιστικές αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους όχι μόνο για την σφαγή των ζώων αλλά και για την αδυναμία αγοράς ζωοτροφών. Η μη πληρωμή η ακόμη και η μη έγκαιρη πληρωμή λόγω της καθυστέρησης εγκρίσεων σχετικών κονδυλίων από την ΕΕ δεν αποτελεί καθόλου δικαιολογία»! Και σημειώνει ότι «οι αποζημιώσεις θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να ήταν ΑΜΕΣΕΣ από εθνικά κονδύλια με δεδομένο ότι οι εγκρίσεις των κοινοτικών κονδυλίων καθυστερούν».

Οι εξαγωγές φέτας και το success story

Από την άλλη πλευρά οι ελπίδες όλων πλέον εναπόκεινται στον καιρό! Διότι ο ιός της ευλογιάς δεν επιβιώνει σε χαμηλές θερμοκρασίες, αναμένεται ύφεση της επιδημίας. Και ίσως τελικά σωθούν οι εξαγωγές της φέτας – το δεύτερο success story της ελληνικής γαλακτοκομίας.

Με τον εμβολιασμό υπήρχε κίνδυνος η ελληνική παραγωγή φέτας να «κολλήσει τη ρετσινιά» ότι προέρχεται από χώρα με επιδημία ευλογιάς, κάτι το οποίο θα ήταν εξαιρετικά δυσμενές για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις σε μία σειρά χώρες – πελάτες της ελληνικής φέτας!

Πηγή: ΟΤ

Vita.gr
Η Δικαιοσύνη «φρενάρει» ξανά τα πάρκινγκ του Μπερναμπέου – Οι κάτοικοι κερδίζουν τη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Η Δικαιοσύνη «φρενάρει» ξανά τα πάρκινγκ του Μπερναμπέου – Οι κάτοικοι κερδίζουν τη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης ακύρωσε οριστικά την παραχώρηση του Δήμου για την κατασκευή δύο υπόγειων σταθμών κοντά στο στάδιο της Ρεάλ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά
Σχέσεις εξάρτησης 21.10.25

H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά

Πρόσφατα ανακαλυφθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζουν πως ο Έπσταϊν έγραψε ότι η Σάρα Φέργκιουσον «ήταν η πρώτη που γιόρτασε την ελευθερία μου με τις δύο κόρες της μαζί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
Κόσμος 21.10.25

Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία δηλώνουν την αμέριστη στήριξή τους στην Ουκρανία, αλλά και στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη καταθέτει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη καταθέτει η αντιπολίτευση

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να αποσυρθεί η κυβερνητική ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, που σήμερα συζητείται στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου
Culture Live 21.10.25

«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου

Μέσα σε επτά λεπτά, τέσσερις μασκοφόροι άρπαξαν βασιλικά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το Λούβρο. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: το δύσκολο μέρος τώρα αρχίζει — πώς θα τα πουλήσουν.

Σύνταξη
Άγνωστος Στρατιώτης: Σύγκρουση κορυφής στη Βουλή για την τροπολογία – Ένσταση αντισυνταγματικότητας καταθέτει η αντιπολίτευση
Τι προβλέπει 21.10.25 Upd: 11:58

Σύγκρουση κορυφής στη Βουλή για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Ένσταση αντισυνταγματικότητας καταθέτει η αντιπολίτευση

Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή για την κυβερνητική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που απαγορεύει οποιαδήποτε συνάθροιση με το πρόσχημα της προστασίας του Μνημείου

Σύνταξη
Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία που αφορά στον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία που αφορά στον Άγνωστο Στρατιώτη

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι υπάρχουν «μια σειρά ζητημάτων από την τροπολογία αυτή, τα οποία έρχονται μπροστά μας και τα οποία χρήζουν όχι μόνο πολιτικής ανάλυσης αλλά και συνταγματικής ανάλυσης»

Σύνταξη
Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή
Music 21.10.25

Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στους ανθρώπους της μουσικής και, καθώς υπήρξε ένας από αυτούς που διαμόρφωσαν το πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής ροκ σκηνής.

Σύνταξη
«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;
Λεκτική βία 21.10.25

«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;

Αντί η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λέβιτ, να προσβάλει τη δημοσιογράφο, υπήρχαν πολύ καλύτερες επιλογές αντίδρασης σε μια ερώτηση που παρέλειπε βασικά στοιχεία του παρελθόντος.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
