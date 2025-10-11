newspaper
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 10:22
Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων - Εντοπίστηκε μη λειτουργική χειροβομβίδα
Ευλογιά προβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
11 Οκτωβρίου 2025 | 10:15

Ευλογιά προβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από την ευλογιά που έχει ξεκληρίσει ολόκληρα κοπάδια αιγοπροβάτων - Σε αναβρασμό ο αγροτικός κόσμος λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι λέει ο υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων εξαπλώνεται σε συγκεκριμένους νομούς της χώρας, προκαλώντας τεράστιες απώλειες στον κτηνοτροφικό κλάδο και ανησυχία στις Αρχές. Στην αυστηροποίηση των μέτρων, στην ανάγκη συνεργασίας με τους κτηνοτρόφους αλλά και στα πιθανά σενάρια lockdown, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας.

Από την πλευρά τους οι παραγωγοί καταγγέλλουν καθυστερήσεις και ελλείψεις από την πλευρά του υπουργείου, την ώρα που η ζωονόσος έχει ξεκληρίσει ολόκληρα κοπάδια.

Μιλώντας στο MEGA ο κ. Κέλλας αναφέρθηκε στην αύξηση των κρουσμάτων της ευλογιάς των αιγοπροβάτων τονίζοντας ότι τα κρούσματα εντοπίζονται σε συγκεκριμένους νομούς και ότι το υπουργείο προχώρησε σε αυστηριοποίηση των μέτρων.

«Ό,τι στέλνουμε στην καύση δεν το αποζημιώνουν – Ανίκανο το υπουργείο να μας προστατεύσει» καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι

Κέλλας: Απαραίτητη η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας

«Υπάρχουν κάποιοι κτηνοτρόφοι που εδώ και καιρό είναι υπέρ του εμβολίου. Οι κτηνίατροι του υπουργείου και των σχολών της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας είναι όλοι εναντίον, γιατί δεν υπάρχει εγκεκριμένο ευρωπαϊκό εμβόλιο. Νούμερο ένα για την εκρίζωση της νόσου είναι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Δεύτερον, η συνεργασία κτηνοτρόφων με κτηνιάτρους. Είναι ποινικό αδίκημα όταν κάποιοι αποκρύπτουν κρούσματα ή τα δηλώνουν καθυστερημένα».

Όπως είπε ο ίδιος στη συνέχεια, το lockdown είναι το τελευταίο μέτρο για την εκρίζωση της νόσου, ωστόσο θα φέρει αναστάτωση στους κτηνοτρόφους και την αγορά, με το υπουργείο να προσπαθεί να το αποφύγει.

Την ίδια στιγμή οι κτηνοτρόφοι της χώρας βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στο αρμόδιο υπουργείο, καθώς ολόκληρα κοπάδια θανατώνονται λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και οι ζωοτροφές που χρησιμοποιήθηκαν καταστρέφονται.

«Οι πρώτοι που δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας είναι το υπουργείο. Βρίσκουν θετική μονάδα από ευλογιά, δεν πάτε να τη σφάξετε για 40 ημέρες. Μας λένε να πετάξουμε το γάλα έξω, ό,τι ψοφίμι υπάρχει να το θάψουμε μόνοι μας έξω, ό,τι στέλνουμε στην καύση δεν θέλουν να το αποζημιώσουν», καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι, τονίζοντας ότι το υπουργείο είναι ανίκανο να τους προστατεύσει.

Τουρισμός
Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Εκχερσωμένες εκτάσεις: Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα – Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες
10.10.25

Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα - Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους - 10 ερωταπαντήσεις με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα και τις αλλαγές που έρχονται για τις εκχερσωμένες εκτάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Vegan ναι, μπιφτέκια όχι – Να μη βαφτίζουμε «κρέας» τα φυτικά παρασκευάσματα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο
09.10.25

Να μη βαφτίζουμε «κρέας» τα φυτικά παρασκευάσματα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

Τι προτείνει το Κοινοβούλιο της ΕΕ για τις ονομασίες κρέατος για τα φυτικά τρόφιμα. Από εδώ κι εμπρός, δεν θα μπορούμε να μιλάμε για «vegan μπιφτέκια», ούτε για «vegan μπριζόλες».

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις: Η οργή των αγροτών «πνίγει» την κυβέρνηση
08.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις: Η οργή των αγροτών «πνίγει» την κυβέρνηση

Από τη μια το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την άλλη απίστευτες καθυστερήσεις και ολιγωρία σε χειρισμούς που αφορούν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, έχουν οδηγήσει τον αγροτικό κόσμο στα κάγκελα με την κυβέρνηση να δείχνει ανήμπορη να χειριστεί και αυτή την κρίση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κέλλας: «Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα του lockdown στα αιγοπρόβατα»
05.10.25

«Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα» - Ο Χρήστος Κέλλας για το πιθανό lockdown στα αιγοπρόβατα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, αναφέρει ότι γίνονται προσπάθειες το lockdown να αποφευχθεί με κάθε τρόπο - Το θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη που θα γίνει τη Δευτέρα

Σύνταξη
«Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του» – Σφοδρές αντιδράσεις μετά τα SMS του ΕΛΓΑ για επιστροφή αποζημιώσεων
05.10.25

«Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του» - Σφοδρές αντιδράσεις μετά τα SMS του ΕΛΓΑ για επιστροφή αποζημιώσεων

Ο αγροτικός κόσμος που επλήγη από τον Daniel βρίσκεται σε αναβρασμό μετά τα μηνύματα του ΕΛΓΑ - «Ειδικά οι κτηνοτρόφοι είναι στα όρια της καταστροφής με την ευλογιά, χάνονται χιλιάδες ζώα κάθε μέρα»

Σύνταξη
Αγρότες και κτηνοτρόφοι: Συναγερμός για δάνεια 1 δισ. ευρώ – Σε καθεστώς επιφυλακής οι τράπεζες
05.10.25

Συναγερμός για δάνεια 1 δισ. ευρώ προς αγρότες και κτηνοτρόφους - Σε καθεστώς επιφυλακής οι τράπεζες

Κίνδυνοι λόγω ευλογιάς των προβάτων και καθυστερήσεων στις πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕ - Κρίσιμες οι πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου - «Σε έναν μήνα, οι αγρότες θα είναι στα κάγκελα» λένε επαγγελματίες

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Θεσσαλία: Αναβρασμός στον αγροτικό κόσμο από τα SMS του ΕΛΓΑ που ζητάει επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel
04.10.25

Mε SMS ζητεί ο ΕΛΓΑ επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel - «Φιάσκο» καταγγέλλουν βουλευτές της αντιπολίτευσης

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ διαπιστώθηκε ότι προϊόντα που είχαν δηλωθεί ως ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, εμφανίστηκαν αργότερα να παραδίδονται κανονικά στις αγορές - Αντιδράσεις από βουλευτές της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ
01.10.25

«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ

Κρίση έχουν δημιουργήσει οι δασμοί Τραμπ στους οινοποιούς της ΕΕ και τους εισαγωγές – διανομείς των ΗΠΑ. Αγωνία επικρατεί στους οινοποιούς για το πόσο θα επηρεάσει το κρασί η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του – Πώς επηρεάζει η… Γάζα
11.10.25

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης - Πώς επηρεάζει η... Γάζα

Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά να διατίθεται σε τέσσερις ημέρες και οι εκτιμήσεις για την τιμή του, δίνουν και παίρνουν… από παράγοντες της αγοράς

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)
11.10.25

Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)

Η Ελλάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και κόντρα στη Δανία στην Κοπεγχάγη ψάχνει κάτι που έχει καταφέρει μόλις μια φορά στην Ιστορία και μάλιστα με τρόπο... κοσμοιστορικό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
11.10.25

Η μάχη για την τηλεργασία - Γιατί οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην επιστροφή στα γραφεία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ
11.10.25

Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με μειωμένες τιμές σε περίπου 400 κωδικούς επωνύμων προϊόντων και σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή
11.10.25

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή

«Τα παιδιά μας είναι ακόμα μικρά, ευτυχώς πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρουμε πως αυτή η μέρα πλησιάζει», είπε μεταξύ άλλων για το ζήτημα η Μέγκαν Μαρκλ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για οδηγό ταξί – 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα
11.10.25

Εφιάλτης για οδηγό ταξί - 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα

Ο δράστης κατάφερε να αρπάξει χρήματα από τον άτυχο ταξιτζή στη Θεσσαλονίκη, προτού βγει από το όχημα και διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση - Τέσσερις συλλήψεις από την Αστυνομία σε ένα 24ωρο

Σύνταξη
Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα
11.10.25

Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα

Στην ίδια δοκιμασμένη, αν και πλέον αμφίβολης επιτυχίας, συνταγή του «καταστροφικού 2015» κατέφυγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, προδίδοντας ένδεια επιχειρημάτων. Δεν δίστασε να μιλήσει για «αυτόκλητους σωτήρες», αλλά και για «προσωπολατρία» για να συνεχίσει με τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης καταλήγοντας για άλλη μια φορά εμμέσως πλην σαφώς στο «Μητσοτάκης ή χάος».

Σύνταξη
«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ
11.10.25

«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ

Με χιούμορ και ευαισθησία, το «Boots» του Netflix αφηγείται την ιστορία ενός ομοφυλόφιλου εφήβου στους Πεζοναύτες, φωτίζοντας δεκαετίες φόβου και αγώνα για ισότητα στον στρατό

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» – Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια
11.10.25

«Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» - Ο Νίκος Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια

«Αν ακούσω στο δικαστήριο παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα πω ‘θα σας δικάσουν τα παιδιά μου» λέει ο πατέρας των διδύμων που σκοτώθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…
11.10.25

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στην νέα εποχή, τονίζει με αιχμές στην προοδευτική αντιπολίτευση και μιλά για την ανάγκη ενός σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και Δημοκρατίας. Το βιβλίο είναι ένα χρέος μου απέναντι στην ιστορία, λέει, ενάντια στη «δολοφονία της αλήθειας από τους ενόχους για το σκοτάδι της χρεοκοπίας».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

