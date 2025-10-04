newspaper
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Θεσσαλία: Αναβρασμός στον αγροτικό κόσμο από τα SMS του ΕΛΓΑ που ζητάει επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel
04 Οκτωβρίου 2025 | 09:50

Θεσσαλία: Αναβρασμός στον αγροτικό κόσμο από τα SMS του ΕΛΓΑ που ζητάει επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ διαπιστώθηκε ότι προϊόντα που είχαν δηλωθεί ως ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, εμφανίστηκαν αργότερα να παραδίδονται κανονικά στις αγορές - Αντιδράσεις από βουλευτές της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Σε αναβρασμό βρίσκονται εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία, λόγω των SMS που λαμβάνουν στα κινητά τους τηλέφωνα από τον ΕΛΓΑ, ο οποίος τους καλεί να επιστρέψουν μέρος των αποζημιώσεων που τους είχαν καταβληθεί μετά την καταστροφική κακοκαιρία Daniel το 2023.

«Μας αντιμετωπίζουν σαν να είμαστε απατεώνες – Ό,τι δηλώσαμε ήταν καταστροφές που ζήσαμε στο πετσί μας» λέει κτηνοτρόφος

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκεται αντιμέτωπη με καταγγελίες για παράνομες αποζημιώσεις στον ΕΛΓΑ. Αποζημιώσεις που δόθηκαν στη Θεσσαλία για την πλημμύρα από τον Daniel βρίσκονται υπό έρευνα, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη Λάρισα τη Μαγνησία, ακόμη και από τα Γρεβενά έχουν κληθεί από το καλοκαίρι να καταθέσουν στοιχεία.

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ που αποστέλλει τα εν λόγω SMS, έχει διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ των προκαταβολών που εισπράχθηκαν και των οριστικών πορισμάτων που προέκυψαν από τους ελέγχους για 2.645 παραγωγούς σε σύνολο 38.405 δικαιούχων των ενισχύσεων.

Ο Οργανισμός υποστηρίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες μεταξύ των δηλώσεων ζημιών και των στοιχείων που είχαν υποβληθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως αναφέρει το onlarissa.gr, ότι προϊόντα που είχαν δηλωθεί ως ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, εμφανίστηκαν αργότερα να παραδίδονται κανονικά στις αγορές.

«Περιμέναμε μήνες να πάρουμε τις αποζημιώσεις για να σταθούμε όρθιοι. Και τώρα μας λένε να τα επιστρέψουμε; Είναι κοροϊδία. Πώς θα πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας;» αναφέρει στο τοπικό μέσο κτηνοτρόφος που αγωνιά για το τι μέλλει γενέσθαι. «Μας αντιμετωπίζουν σαν να είμαστε απατεώνες. Ό,τι δηλώσαμε ήταν καταστροφές που ζήσαμε στο πετσί μας. Τα χωράφια μας ακόμα δεν έχουν συνέλθει. Αντί να σταθούν δίπλα μας, μας στέλνουν μηνύματα να γυρίσουμε λεφτά πίσω», προσθέτει.

Αυτό που ζητούν αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του Θεσσαλικού Κάμπου είναι δίκαιη αντιμετώπιση, ώστε να μην επιστραφούν αδίκως χρήματα που δόθηκαν ως στήριξη σε ανθρώπους που επλήγησαν ανεπανόρθωτα από το φονικό φαινόμενο.

Αντιδράσεις από βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Το τοπικό μέσο αναφέρεται και στις καταγγελίες δύο βουλευτών της Αντιπολίτευσης στον Νομό Λάρισας, του Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και της Ευαγγελίας Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ζητούν εξηγήσεις για το «φιάσκο» όπως το χαρακτηρίζουν.

Ο κ. Κόκκαλης καταγγέλλει ότι η «οριζόντια αναζήτηση» των χρημάτων ισοπεδώνει τους πάντες, βάζοντας στο ίδιο καλάθι όσους εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα με τους ανθρώπους που υπέστησαν πραγματικά ανυπολόγιστες ζημιές.

Ταυτόχρονα, αφήνει υπόνοιες ότι πίσω από αυτήν την αιφνίδια απόφαση ενδέχεται να κρύβεται η αγωνιώδης προσπάθεια της κυβέρνησης να προλάβει τις αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με παράνομες δηλώσεις ΟΣΔΕ τον Οκτώβριο του 2023. Το ερώτημα που γεννάται είναι αν πρόκειται για ακόμα μία προχειρότητα ή για μεθοδευμένη συγκάλυψη σκανδάλου που εμπλέκει θεσμικούς παράγοντες και υπηρεσίες.

Η κ. Λιακούλη από την πλευρά της σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «ακόμη πιο σοβαρές εξηγήσεις στους πραγματικούς πλημμυρόπληκτους οφείλει, όμως, και για τα 2.645 ραβασάκια που απέστειλε η ΑΑΔΕ αυτές τις ημέρες σε παραγωγούς, για διαφορές ανάμεσα στις προκαταβολές που έλαβαν και στα οριστικά πορίσματα».

Και διερωτάται καταληκτικά: «Ποιοι απ’ αυτούς είναι ‘αετονύχηδες’ και ποιοι είναι πραγματικοί πλημμυροπαθείς; Μπορεί να μας ενημερώσει επακριβώς το ‘επιτελικό κράτος’ του κ. Μητσοτάκη, το οποίο έως τώρα περισσότερο έχει διακριθεί στις κάθε είδους ‘κομπίνες’, συγκαλύψεις και μεθοδεύσεις, παρά για την αποτελεσματικότητά του; Οι πραγματικά πλημμυρόπληκτοι Θεσσαλοί παραγωγοί που ταλαιπωρούνται ξανά, αυτή τη φορά από την ΑΑΔΕ, περιμένουν άμεσα τις ειλικρινείς απαντήσεις της κυβέρνησης».

