Ραβασάκια από τον ΕΛΓΑ σε πάνω από 2.500 παραγωγούς για αποζημιώσεις Daniel

Μαζικά ειδοποιητήρια, με οποία ζητά την επιστροφή ενισχύσεων, που καταβλήθηκαν σε αγρότες και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, που επλήγησαν από τον Daniel – Elias, απέστειλε σε δικαιούχους ο ΕΛΓΑ.

Ειδικότερα, συνολικά 2.645 παραγωγοί από τους 38.405 δικαιούχους στη Θεσσαλία, στους οποίους καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις για τις ζημιές του 2023, ειδοποιήθηκαν από τον ΕΛΓΑ, μέσω μηνυμάτων στο τηλέφωνο τους, ότι υποχρεούνται να επιστρέψουν ποσά από την ενίσχυση.

Τα ποσά που γνωστοποιήθηκαν στους παραγωγούς αφορούν τη διαφορά, «η οποία προκύπτει μεταξύ των προκαταβολών τις οποίες έλαβαν και της αξίας των οριστικών πορισμάτων»

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, τα ποσά που γνωστοποιήθηκαν στους παραγωγούς αφορούν τη διαφορά, «η οποία προκύπτει μεταξύ των προκαταβολών τις οποίες έλαβαν και της αξίας των οριστικών πορισμάτων».

Σε ενδεχόμενο επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, όπως αναφέρει ο ΕΛΓΑ, θα βεβαιωθούν από την ΑΑΔΕ με την αποστολή χρηματικού καταλόγου από τον Οργανισμό το Σεπτέμβριο του έτους 2027, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η χρονική διάρκεια του ad-hoc προγράμματος.

Στην περίπτωση μάλιστα που οι ασφαλισμένοι αγρότες στον ΕΛΓΑ διαφωνούν με το περιεχόμενο του οριστικού πορίσματός τους, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν Τεκμηριωμένες Αιτήσεις Θεραπείας και αντιρρήσεις, εντός του μηνός Οκτωβρίου 2025, στα αρμόδια υποκαταστήματα του Οργανισμού, οι οποίες θα εξεταστούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Νωρίτερα σε δηλώσεις του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι τα χρήματα αυτά ζητήθηκαν να επιστραφούν γιατί κατά τον έλεγχο που ακολούθησε τις αρχικές δηλώσεις που είχαν κάνει οι παραγωγοί, ορισμένων τα στοιχεία δεν συνέκλιναν με την πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό, εξήγησε, θα πρέπει να επιστραφούν στον ΕΛΓΑ, μέχρι το τέλος του 2026, τα χρήματα που έλαβαν και δεν εδικαιούντο με βάση τα πραγματικά στοιχεία παραγωγής.

Τι λέει ο ΕΛΓΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο ΕΛΓΑ, εφαρμόζοντας διατάξεις, «από τις οποίες προκύπτει η υποχρέωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού περί ελέγχου των ενισχύσεων, τις οποίες έλαβαν οι πληγέντες παραγωγοί, για τις ζημίες τις οποίες υπέστησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel-Elias το έτος 2023, ολοκλήρωσε τις σχετικές διαδικασίες στα Πληροφοριακά του Συστήματα, με την διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων».

Ακολούθως «γνωστοποίησε σε 2645 παραγωγούς-έναντι των 38405 οι οποίοι έλαβαν ενισχύσεις- μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, την εμφανιζόμενη διαφορά, η οποία προκύπτει μεταξύ των προκαταβολών τις οποίες έλαβαν και της αξίας των οριστικών πορισμάτων».

Οι προκαταβολές, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, καταβλήθηκαν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετική ΚΥΑ, ενώ «οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι του Οργανισμού πραγματοποίησαν εξατομικευμένες αλλά και συνολικού χαρακτήρα εκτιμήσεις, όπου οι συνθήκες το επέβαλαν και κατέληξαν στην σύνταξη των οριστικών πορισμάτων, τα οποία αναρτήθηκαν από τον ΕΛΓΑ εντός του έτους 2024 στις Τοπικές Κοινότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να λάβουν γνώση της αξίας των πορισμάτων τους και να εξαντλήσουν κάθε νόμιμη διαδικασία αναθεώρησης σε περίπτωση διαφωνίας τους».

«Σε ενδεχόμενο επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, θα βεβαιωθούν από την ΑΑΔΕ με την αποστολή χρηματικού καταλόγου από τον Οργανισμό το Σεπτέμβριο του έτους 2027, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η χρονική διάρκεια του ad-hoc προγράμματος», αναφέρει ο ΕΛΓΑ, σημειώνοντας ότι σε περίπτωση κατά την οποία εξακολουθούν οι ασφαλισμένοι αγρότες στον ΕΛΓΑ να διαφωνούν με το περιεχόμενο του οριστικού πορίσματός τους, έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να υποβάλλουν Τεκμηριωμένες Αιτήσεις Θεραπείας, (ν. 2690/1999 άρθρο 24) και αντιρρήσεις, εντός του μηνός Οκτωβρίου 2025, στα αρμόδια υποκαταστήματα του Οργανισμού, οι οποίες θα εξεταστούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Πηγή: ΟΤ