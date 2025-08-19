ΕΛΓΑ: Πότε πληρώνει τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις φωτιές
Για την υποβολή δήλωσης ζημίας για απώλειες ζωικού κεφαλαίου από τις φετινές φωτιές δεν απαιτείται η καταβολή των τελών εκτίμησης από τους παραγωγούς, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ
Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 θα έχουν εξοφληθεί στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2025, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των προϊσταμένων των υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ στις πληγείσες περιοχές μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2025, θα έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των πορισμάτων ζημιών ζωικού κεφαλαίου.
Με νομοθετική ρύθμιση το ΥπΑΑΤ θα καθορίσει τις διαδικασίες και το ύψος των προκαταβολών στους πληγέντες παραγωγούς
Την ίδια στιγμή, όπως ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ δεν απαιτείται η καταβολή των τελών εκτίμησης από τους πληγέντες παραγωγούς από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2025, για την υποβολή δήλωσης ζημίας για απώλειες ζωικού κεφαλαίου.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ορισμένοι ασφαλισμένοι αγρότες στον ΕΛΓΑ ήδη κατέβαλαν τέλη εκτίμησης, με ευθύνη του Οργανισμού θα τους επιστραφούν άμεσα.
Το εκτιμητικό έργο
Ως προς το εκτιμητικό έργο των ζημιών φυτικού κεφαλαίου, θα αξιοποιηθούν από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα, εικόνες από το δορυφορικό σύστημα Copernicus. Επιπλέον, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις των πληγέντων παραγωγών, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου 2025, θα συγκροτηθεί το ψηφιακό αρχείο των δικαιούχων οικονομικών ενισχύσεων.
Η πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ, με νομοθετική της πρωτοβουλία, θα καθορίσει τις διαδικασίες και το ύψος των προκαταβολών στους πληγέντες παραγωγούς και τα διοικητικά θέματα της εργασίας κατά τα Σαββατοκύριακα, ενώ ο Οργανισμός θα ενισχυθεί με πρόσθετο έκτακτο ανθρώπινο δυναμικό.
Παράλληλα στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ υποβάλλονται και καταχωρούνται στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οργανισμού δηλώσεις των ασφαλισμένων παραγωγών, για ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις παγίου κεφαλαίου και αποθηκευμένων προϊόντων.
Στις περιπτώσεις αυτές, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες αποζημιώσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Πηγή: ΟΤ
