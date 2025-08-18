newspaper
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Αχαΐα: Διαμαρτυρία των πυρόπληκτων, «οι περιουσίες μας έγιναν στάχτη» – Εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους πληγέντες
Ελλάδα 18 Αυγούστου 2025 | 15:08

Αχαΐα: Διαμαρτυρία των πυρόπληκτων, «οι περιουσίες μας έγιναν στάχτη» – Εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους πληγέντες

Πυρόπληκτοι της Αχαΐας πραγματοποίησαν παρέμβαση κατά την άφιξη κυβερνητικού κλιμακίου, ζητώντας άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές και 100% αποζημίωσή τους

Σύνταξη
Mε τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Πάτρα και άλλες περιοχές της χώρας να προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις στους πολίτες, με την κυβέρνηση ως πρώτη γραμμή επικοινωνιακής άμυνας να επιτίθεται στον δήμαρχο Πατρέων, κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε την περιοχή εξήγγειλε πλέγμα δράσεων για την αποκατάσταση των πληγέντων της Αχαΐας.

Ειδικότερα, κατά τη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρουσία και δημάρχων των περιοχών που πλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος αναφέρθηκε στον άξονα των πέντε δράσεων αλλά και στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των φορέων και στην επίσπευση του χρόνου που απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ο υπουργός σημείωσε ότι ο χρόνος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας και ανέφερε ότι το πρώτο που πρέπει για γίνει είναι η αποκατάσταση των καταστροφών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που πλήγησαν από τις πυρκαγιές και το δεύτερο είναι η καταβολή των αποζημιώσεων, αφού γίνει πρώτα η απαραίτητα καταγραφή των ζημιών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Το τρίτο είναι η αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, κυρίως στους δήμους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας, αλλά και στο τμήμα που έχει πληγεί στον δήμο Ερυμάνθου.

Ο κ. Λιβάνιος χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντικό τον τέταρτο άξονα δράσεων που είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση, κυρίως της Πάτρας, ενόψει και του επερχόμενου χειμώνα και με δεδομένο ότι αφορούν μια περιοχή όπου τα ύψη βροχοπτώσεων είναι από τα υψηλότερα στη χώρα. Για αυτό πρέπει με συνεργασία να δράσουμε γρήγορα χωρίς καμία καθυστέρηση».

Αναφερόμενος στον πέμπτο άξονα είπε ότι «αφορά στην αποτίμηση της κατάσταση στον ΦΟΣΔΑ ώστε να διαπιστωθεί εάν και πόσο επηρέασε η πυρκαγιά την εγκατάσταση ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες».

Κατσαφάδος: Πολύ σύντομα θα αποζημιωθούν όσοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνη την πυρκαγιά που άφησε πολλές καταστροφές πίσω της. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κάποιο ανθρώπινο θύμα. Ωστόσο χάθηκαν περιουσίες και ένα μεγάλο κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος».

Πρόσθεσε, ότι «πρέπει να δημιουργήσουμε όλο αυτό το πλέγμα ενεργειών και ένα πλαίσιο συνεργασίας, ώστε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όσοι πλήγησαν από την πυρκαγιά να επανέλθουν στην κανονικότητα».

Σημείωσε επίσης ο υφυπουργός ότι «αυτό που απαιτείται για να έχουμε ταχύτητα και ευελιξία και αν αποζημιωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι πολίτες που έχουν πληγεί είναι η συνεργασία μεταξύ του Α’ και Β΄ βαθμού τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συναρμόδιων υπουργείων. Σήμερα βάζουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο τηρώντας το πάρα πολύ σύντομα θα αποζημιωθούν όσοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές».

Απαιτούν άμεση αποκατάσταση των ζημιών οι πληγέντες – Παρέμβαση έξω από το κτίριο

Έξω από το κτίριο της περιφέρειας, που πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη, πυρόπληκτοι της Αχαΐας πραγματοποίησαν παρέμβαση, ζητώντας άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές και 100% αποζημίωσή τους.

Συγκεντρώθηκαν από διάφορες περιοχές των δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Διπλά στους πληγέντες βρέθηκε επίσης, αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής Πάτρας.

«Για ακόμη μια φορά ο κρατικός μηχανισμός δεν λειτούργησε και οι περιουσίες μας έγιναν στάχτη», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι διαμαρτυρόμενοι, σύμφωνα με το pelop.gr.

Στην παρέμβασή του, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρο, στάθηκε «στη μάχη που δόθηκε από τον λαό για να σώσει την περιουσία του, από κοινού με τις συνδικαλιστικές δυνάμεις την ίδια ώρα της απουσίας του κρατικού μηχανισμού». Κατήγγειλε επίσης, την ευθύνη της κυβέρνησης να μην σταματήσουν οι εργασίες στη ΒΙΠΕ θέτοντας σε κίνδυνο τους εργάτες και ενώ μαίνονταν οι εστίες φωτιάς στην περιοχή.

Στην παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα και του δήμου Πατρέων στάθηκαν οι πρόεδροι του πολιτιστικού συλλόγου Βούντενης και του Αρκικού Διαμερίσματος Πάτρας, καθώς και πληγέντες, από τη Δυτική Αχαΐα.

Δείτε βίντεο:

YouTube thumbnail

Business
BofA: Ο τετραπλός στόχος της Euronext στη Λ. Αθηνών – Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ

BofA: Ο τετραπλός στόχος της Euronext στη Λ. Αθηνών – Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ

Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με απώλειες άνω του 1% και πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με απώλειες άνω του 1% και πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

Γουδί: Νεκρός ο ασθενής που βρισκόταν στο ασθενοφόρο που ανετράπη
Γουδί 18.08.25

Τραγική κατάληξη με την ανατροπή ασθενοφόρου - Πέθανε ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε

Ο 50χρονος τραυματίας που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο που ανετράπη στο Γουδί, οδηγήθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
Στη Θεσσαλονίκη 18.08.25

Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια

Ο εισαγγελικός λειτουργός διέταξε να προσκομιστεί στη δικογραφία η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης και να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που συνέβη το ατύχημα στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης
Θλίψη 18.08.25

Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης

Ο Χρυσόστομος Σταμούλης ήταν Καθηγητής της Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, του Βελιγραδίου και του Durham της Αγγλίας.

Σύνταξη
Χανιά: Στεγνώνει η λίμνη της Αγυιάς – Ανησυχία για τον πολύτιμο υγρότοπο [Εικόνες]
Περιβάλλον 18.08.25

Αποκαρδιωτικές εικόνες: Στεγνώνει η λίμνη της Αγυιάς στα Χανιά - Ανησυχία για τον πολύτιμο υγρότοπο

Σε κατάσταση οικολογικής κατάρρευσης βρίσκεται η λίμνη της Αγυιάς στα Χανιά, με οργανώσεις να απευθύνουν έκκληση για άμεση προστασία του πολύτιμου υγρότοπου

Σύνταξη
Καιρός: Καμπανάκι Λαγουβάρδου για έντονη κεραυνική δραστηριότητα – Πού απαιτείται προσοχή
Σαν φθινόπωρο 18.08.25

Καμπανάκι Λαγουβάρδου για έντονα φαινόμενα με κεραυνούς - Πού απαιτείται προσοχή

Μια πρόσκαιρη, «φθινοπωρινή» μεταβολή, θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός, όπως αναφέρει ο Κώστας Λαγουβάρδος, που προειδοποιεί για έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε μεγάλο μέρος της χώρας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πεντάχρονο υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια – Δύο συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ
Στη Θεσσαλονίκη 18.08.25

Πεντάχρονο υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια - Δύο συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ

Σε αναψυκτήριο στην Τούμπα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στο οποίο λειτουργούσαν ψυχαγωγικά παιχνίδια, ο ανήλικος ήρθε σε επαφή με ένα από αυτά με αποτέλεσμα να υποστεί έγκαυμα στο χέρι

Σύνταξη
Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό
Ελλάδα 18.08.25

Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό

Δεύτερο περιστατικό με βλάβη ανελκυστήρα, ο οποίος σταμάτησε μεταξύ δύο ορόφων, σημειώθηκε μέσα σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» - Τι λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Σύνταξη
Πάτρα: Απολογείται ο 25χρονος κατηγορούμενος για τη φωτιά στο Γηροκομείο – Τι λένε οι συνήγοροί του
Πάτρα 18.08.25

Απολογείται ο 25χρονος κατηγορούμενος για τη φωτιά στο Γηροκομείο - Τι λένε οι συνήγοροι του

«Ο εντολέας μας βρέθηκε στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή», τονίζουν, μεταξύ άλλων, οι συνήγοροι του 25χρονου που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή Γηροκομείο, στην Πάτρα

Σύνταξη
Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους
Προϋπολογισμός 18.08.25

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους

Αφορά το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ

Σύνταξη
«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»

Σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση τριών εκατομμυρίων ευρώ στη Μόντσα για τον Ντάνι Μότα, με τον παίκτη όμως να είναι αρνητικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι
Αίνιγμα 18.08.25

Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι

Έναν νέο ρόλο ετοιμάζεται να αναλάβει το γνωστό μοντέλο Κέιτ Μος, καθώς θα παρουσιάσει το podcast του BBC με θέμα την «καλλιτεχνική εξέλιξη» του Ντέιβιντ Μπόουι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα
Κόσμος 18.08.25

«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα

Ορισμένες κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα κλείνουν τις πόρτες τους στις 9:30 π.μ. λόγω υπερπληρότητας, αφού έχουν περιθάλψει περισσότερους από 200 ανθρώπους σε λίγες μόνο ώρες.

Σύνταξη
Καραπαπάς: «Θα υπέγραφα Κωνσταντέλια – Επένδυση πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο Γ.Καραϊσκάκης» (vid)
Ολυμπιακός 18.08.25

Καραπαπάς: «Θα υπέγραφα Κωνσταντέλια – Επένδυση πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο Γ.Καραϊσκάκης» (vid)

Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε για την επένδυση που αναμένεται να γίνει στο «Γ.Καραϊσκάκης», για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, αλλά και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Σύνταξη
«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»
Ιστός 18.08.25

«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο ισχυρές δυναστείες της αμερικανικής πολιτικής σκηνής κλιμακώνεται. Η Μελάνια Τραμπ, θιγμένη από τους «συκοφαντικούς» ισχυρισμούς του Χάντερ Μπάιντεν για τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, απειλεί με αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων. Η απάντηση του Χάντερ, αφοπλιστική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»

Καταγγελία σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ κατέθεσαν στην ΕΠΟ δέκα πρώην ποδοσφαιριστές της ζητώντας την «αναστολή ιδιότητας μέλους» και την «επιστροφή τροπαίων» που κατέκτησε πριν το 2014

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή
Δήλωση Νικητιάδη 18.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή

«Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει τους πολίτες, αρνείται -όπως προκύπτει από τις ίδιες τις διαρροές της- να εξετάσει τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα», τονίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;
Στρατηγική κακοδιαχείριση 18.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;

Πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι πρακτικές ανάλογες με αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξαν και στο πώς χρηματοδοτείται η έρευνα στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου
«Ηττοπάθεια» 18.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτιμά ότι με την «τυπική επιστροφή» Δημητριάδη στο στενό επιτελείο του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του»

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

