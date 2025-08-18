Mε τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Πάτρα και άλλες περιοχές της χώρας να προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις στους πολίτες, με την κυβέρνηση ως πρώτη γραμμή επικοινωνιακής άμυνας να επιτίθεται στον δήμαρχο Πατρέων, κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε την περιοχή εξήγγειλε πλέγμα δράσεων για την αποκατάσταση των πληγέντων της Αχαΐας.

Ειδικότερα, κατά τη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρουσία και δημάρχων των περιοχών που πλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος αναφέρθηκε στον άξονα των πέντε δράσεων αλλά και στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των φορέων και στην επίσπευση του χρόνου που απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ο υπουργός σημείωσε ότι ο χρόνος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας και ανέφερε ότι το πρώτο που πρέπει για γίνει είναι η αποκατάσταση των καταστροφών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που πλήγησαν από τις πυρκαγιές και το δεύτερο είναι η καταβολή των αποζημιώσεων, αφού γίνει πρώτα η απαραίτητα καταγραφή των ζημιών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Το τρίτο είναι η αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, κυρίως στους δήμους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας, αλλά και στο τμήμα που έχει πληγεί στον δήμο Ερυμάνθου.

Ο κ. Λιβάνιος χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντικό τον τέταρτο άξονα δράσεων που είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση, κυρίως της Πάτρας, ενόψει και του επερχόμενου χειμώνα και με δεδομένο ότι αφορούν μια περιοχή όπου τα ύψη βροχοπτώσεων είναι από τα υψηλότερα στη χώρα. Για αυτό πρέπει με συνεργασία να δράσουμε γρήγορα χωρίς καμία καθυστέρηση».

Αναφερόμενος στον πέμπτο άξονα είπε ότι «αφορά στην αποτίμηση της κατάσταση στον ΦΟΣΔΑ ώστε να διαπιστωθεί εάν και πόσο επηρέασε η πυρκαγιά την εγκατάσταση ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες».

Κατσαφάδος: Πολύ σύντομα θα αποζημιωθούν όσοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνη την πυρκαγιά που άφησε πολλές καταστροφές πίσω της. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κάποιο ανθρώπινο θύμα. Ωστόσο χάθηκαν περιουσίες και ένα μεγάλο κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος».

Πρόσθεσε, ότι «πρέπει να δημιουργήσουμε όλο αυτό το πλέγμα ενεργειών και ένα πλαίσιο συνεργασίας, ώστε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όσοι πλήγησαν από την πυρκαγιά να επανέλθουν στην κανονικότητα».

Σημείωσε επίσης ο υφυπουργός ότι «αυτό που απαιτείται για να έχουμε ταχύτητα και ευελιξία και αν αποζημιωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι πολίτες που έχουν πληγεί είναι η συνεργασία μεταξύ του Α’ και Β΄ βαθμού τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συναρμόδιων υπουργείων. Σήμερα βάζουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο τηρώντας το πάρα πολύ σύντομα θα αποζημιωθούν όσοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές».

Απαιτούν άμεση αποκατάσταση των ζημιών οι πληγέντες – Παρέμβαση έξω από το κτίριο

Έξω από το κτίριο της περιφέρειας, που πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη, πυρόπληκτοι της Αχαΐας πραγματοποίησαν παρέμβαση, ζητώντας άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές και 100% αποζημίωσή τους.

Συγκεντρώθηκαν από διάφορες περιοχές των δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Διπλά στους πληγέντες βρέθηκε επίσης, αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής Πάτρας.

«Για ακόμη μια φορά ο κρατικός μηχανισμός δεν λειτούργησε και οι περιουσίες μας έγιναν στάχτη», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι διαμαρτυρόμενοι, σύμφωνα με το pelop.gr.

Στην παρέμβασή του, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρο, στάθηκε «στη μάχη που δόθηκε από τον λαό για να σώσει την περιουσία του, από κοινού με τις συνδικαλιστικές δυνάμεις την ίδια ώρα της απουσίας του κρατικού μηχανισμού». Κατήγγειλε επίσης, την ευθύνη της κυβέρνησης να μην σταματήσουν οι εργασίες στη ΒΙΠΕ θέτοντας σε κίνδυνο τους εργάτες και ενώ μαίνονταν οι εστίες φωτιάς στην περιοχή.

Στην παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα και του δήμου Πατρέων στάθηκαν οι πρόεδροι του πολιτιστικού συλλόγου Βούντενης και του Αρκικού Διαμερίσματος Πάτρας, καθώς και πληγέντες, από τη Δυτική Αχαΐα.

Δείτε βίντεο: