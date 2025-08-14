Υπουργός Πολιτικής… Ανευθυνότητας ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, για τις φωτιές φταίνε ο Πελετίδης και τα ΜΜΕ

Αντιστροφή πραγματικότητας από τον εξαφανισμένο επί ένα τριήμερο Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον κατ’ ευφημισμό υπουργό Πολιτικής Προστασίας, για να καλύψει την κυβερνητική ανεπάρκεια και την απουσία αποτελεσματικού σχεδίου από το υπουργείο του οποίου προϊσταται.

Αν και ίσως του στοιχίσει σε βαθμό στον «έλεγχο» η απουσία της φράσης περί «διαχρονικού προβλήματος», ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ακολουθώντας την κυβερνητική πεπατημένη για την επικοινωνιακή διαχείριση όλων των σκανδάλων και των αρκετών μέχρι σήμερα παταγωδών αποτυχιών της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην προστασία και ασφάλεια του πολίτη, παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα.

Βάσει αυτής, η κυβέρνηση έπραξε άριστα και για την καταστροφή φταίει ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στα μέτωπα και μετέδιδαν τις εξελίξεις, και φυσικά η κλιματική κρίση, οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Το αφήγημα περί ατομικής ευθύνης δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει από το ποίημα.

Πρωτοφανής επίθεση σε Πελετίδη

Με τις καταστροφές από τις πυρκαγιές να είναι για άλλη μια φορά τεράστιες, ο κ. Κεφαλογιάννης είπε με στόμφο και χωρίς ίχνος αυτοκριτικής ότι αυτός που αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα ήταν ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης.

«Λυπάμαι πολύ, αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή συνδρομή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112, κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», δήλωσε.

Και προσέθεσε πως αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από την μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον Δήμο Πατρέων, εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον δήμαρχο, και από τη άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές».

«Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές», σημείωσε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Για την ιστορία, χθες, ο δήμαρχος Πατρέων είπε χαρακτηριστικά στον Real Fm πως «δεν μπορούμε να λέμε ‘εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε’» και υπογράμμισε πως για τις πυρκαγιές πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Επίσης, ο δήμαρχος αμφισβήτησε το δόγμα «εκκενώστε» της κυβέρνησης και πρόσθεσε ότι όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους στην Αχαΐα, έσωσαν τις περιουσίες τους. «Ναι, οι πυροσβέστες, ναι, οι δυνάμεις του Δήμου, αλλά με τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος έμεινε πίσω με ηρωισμό, ήρθε το αποτέλεσμα», είπε μεταξύ άλλων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δόγμα «εκκενώστε» αμφισβητούν και οι δασολόγοι, που επισημαίνουν πως η βοήθεια των ντόπιων κατοίκων που γνωρίζουν τις περιοχές τους είναι εξαιρετικά αποτελεσματική.

Όλα καλά καμωμένα από την κυβέρνηση για τον Κεφαλογιάννη

Και σαν να μην έφταναν αυτά, ο αρμόδιος υπουργός έκρινε πως η κυβέρνηση τα έκανε όλα καλά, δεδομένων βέβαια των συνθηκών – καιρικών, κλιματικής αλλαγής και κακόβουλων ενεργειών…

«Σε όσους αμφισβητούν την επένδυση που έχει κάνει η κυβέρνηση στην Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα θέλω να θυμήσω τα εξής», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κεφαλογιάννης και προσέθεσε ότι «φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα έχει τον ιστορικά υψηλότερο αριθμό προσωπικού. Υπηρετούν πάνω από 18.000 άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων 2.500 εποχικών πυροσβεστών, αριθμό αυξημένο κατά 4.000 σε σχέση με το 2019 και 21 Ομάδες ΕΜΟΔΕ, οι γνωστοί δασοκομάντος, 1500 στον αριθμό με εξειδίκευση στις δασικές επιχειρήσεις», ενώ σημείωσε πως «βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσληψη 137 δασοπυροσβεστών και το φθινόπωρο θα ακολουθήσει πρόσληψη 150 πυροσβεστών επί θητεία».

Παράλληλα, ανέφερε πως «η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, έχει τον 3ο υψηλότερο κατά κεφαλήν αριθμό πυροσβεστών στην Ευρώπη», και προσέθεσε πως «τα τελευταία χρόνια, έχουν υλοποιηθεί δράσεις καθαρισμού και δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών σε δάση και σε περιαστικές περιοχές που ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ μέσω των προγραμμάτων AntiNero. Μόνο για το 2025 έχουν προκηρυχθεί έργα ύψους 210 εκατ. για παρεμβάσεις σε 240.000 στρέμματα δασικής γης. Επιπλέον, οι Δήμοι έλαβαν 40 εκατ. οικονομική ενίσχυση για την Πολιτική Προστασία, όσα ακριβώς ζήτησαν μέσω ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, μέλος του οποίου είναι και ο κ. Πελετίδης».

«Φέτος, διπλάσιος αριθμός drones επιτηρεί καθημερινά, σε 24ωρη βάση, κομβικά σημεία της χώρας ενώ από περυσι εφαρμόζεται το δόγμα της έμφορτης εναέριας επιτήρησης. Το φθινόπωρο, παραλαμβάνουμε τρία νέα αεροσκάφη επιτήρησης μέσω του προγράμματος ‘ΑΙΓΙΣ’, που συνολικά ανέρχεται στο ύψος των 2,1 δισ ευρώ», σημείωσε επίσης.

Όσον αφορά στον εξοπλισμό, είπε ότι «πρόσφατα παραλάβαμε 164 νέα πυροσβεστικά οχήματα από τον συνολικό σχεδιασμό των 1.400, στο πλαίσιο του προγράμματος ‘ΑΙΓΙΣ’, που αφορά στον πλήρη εκσυγχρονισμό της Πολιτικής Προστασίας».

Και φυσικά, δεν ξέχασε τα περί «ατομικής ευθύνης» – ένα ακόμη κυβερνητικό δόγμα – λέγοντας πως «ως κυβέρνηση ήμασταν οι πρώτοι που τονίσαμε τη σημασία της ατομικής ευθύνης που όλοι έχουμε στον τομέα της πρόληψης, εφαρμόζοντας το μέτρο του υποχρεωτικού καθαρισμού των ακινήτων. Παράλληλα προχωρήσαμε σε μεγάλες αλλαγές στον ποινικό κώδικα, αυστηροποιώντας τις ποινές για πράξεις αμέλειας ή δόλου που προκαλούν φυσικές καταστροφές, που πλέον τιμωρούνται με πολυετείς ποινές κάθειρξης».

Η αναφορά στα fake news και την κλιματική κρίση

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα βρίσκονται κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στους Δήμους Ακτίου-Βόνιτσας, Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας. Το Σάββατο θα ξεκινήσουν οι αυτοψίες στους Δήμους Ζηρού και Αρταίων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Επιπλέον, τη Δευτέρα θα μεταβεί στην Πάτρα κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον υπουργό Εσωτερικών κ. Θοδωρή Λιβάνιο ο οποίος θα προεδρεύσει ευρείας σύσκεψης με την συμμετοχή των τοπικών φορέων».

Παράλληλα, τόνισε πως «ήδη έχει ανακοινωθεί η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τρία έτη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή ολική καταστροφή», διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται «σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από πυρκαγιές από τον Ιούνιο 2025 μέχρι και σήμερα και έχουν επισήμως κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας».

Τέλος, αναφέρθηκε «σε μία σειρά από Fake News», όπως είπε, «που δυστυχώς κυκλοφόρησαν την ώρα που οι πυροσβέστες μας έδιναν μία τιτάνια μάχη να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον:

»Δεν υπάρχει κανένας νεκρός στην Αχαΐα, όπως αναφέρθηκε σε ζωντανή μετάδοση από τηλεοπτικό σταθμό.

»Δεν καταστράφηκε η Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας. Υπήρξαν ζημίες σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο και σε έναν αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης.

»Δεν έπιασε φωτιά το Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο.

»Δεν εγκλωβίστηκαν 30 άνθρωποι στην περιοχή της Φιλιππιάδας.

»Και αναγνωρίζοντας πόσο σοκαριστικό είναι να βλέπεις τη φωτιά από το σπίτι σου, ΟΧΙ η φωτιά δεν μπήκε στον αστικό ιστό της Πάτρας».

Για να καταλήξει πως «η κλιματική κρίση είναι εδώ. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει και η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμίσει κατά πολύ τις δυνατότητες της Πολιτικής Προστασίας και ιδιαίτερα του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πολιτική Προστασία μας αφορά όλους: Κεντρικό Κράτος, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνία των Πολιτών. Θα είμαστε δίπλα σε όποιον έχει πληγεί».