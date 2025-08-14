Χαρίτσης για πυρκαγιές: Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής – Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται

«Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής», ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή τις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα τις τελευταίες μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χαρίτσης βρέθηκε χθες στην πληττόμενη από τις φωτιές Αχαΐα όπου τόνισε, μεταξύ άλλων, πως «αυτό όμως το οποίο συμβαίνει δεν είναι η κακιά η ώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς στο μήνυμα που ανέγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισήμανε πως «ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριζε ότι η Ελλάδα θα γίνει ‘κόμβος δασοπυρόσβεσης’. Έγινε το αντίθετο».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως «η πυρκαγιά διαλύει το μέλλον των εργατών γης, των μικρών παραγωγών, των επαγγελματιών, των ανθρώπων του μόχθου, των ευάλωτων πληθυσμών».

Τέλος, ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε πως «η χώρα χρειάζεται οξυγόνο. Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει».

Όσα ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης:

«Πυρκαγιές: να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Χτες διέσχισα τη δυτική Ελλάδα για να βρεθώ στην Πάτρα. Εκεί που η φωτιά έφτασε σχεδόν στο κέντρο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Όχι στους «οικισμούς», όχι στα «περίχωρα». Στην Πάτρα.

Μπαίνοντας στο νομό Αχαΐας έβλεπα παντού γύρω μου τις εικόνες της καταστροφής.

Μαζί με την ακούραστη βουλεύτρια μας Σία Αναγνωστοπούλου, άκουσα κατοίκους που είδαν το σπίτι τους να χάνεται και το χωράφι τους να καίγεται.

Άκουσα εξαντλημένους πυροσβέστες που μου είπαν «όλα λάθος».

Άκουσα ανθρώπους που νιώθουν τρόμο για την επόμενη μέρα.

Δεν αρκεί το «ευχαριστώ» στους πυροσβέστες και στους εθελοντές.

Δεν αρκεί το «κουράγιο» σε έναν άνθρωπο που χάνει το βιός του.

Για να έχει νόημα, πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Ένα: η κυβέρνηση κρύβεται

Πού είναι ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας;

Πού είναι οι διάφοροι βουλευτές που μας πληροφορούν από το γραφείο τους ότι έχει γεμίσει ο ουρανός πτητικά μέσα;

Πού ήταν ο πρωθυπουργός που έκανε διακοπές αμέριμνος μέχρι που κατάλαβε ότι δεν πήγαινε άλλο;

Δύο: η κυβέρνηση απέτυχε

Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριζε ότι η Ελλάδα θα γίνει «κόμβος δασοπυρόσβεσης».

Έγινε το αντίθετο.

Η Ελλάδα είναι το Hotspot της καταστροφής.

Τρία: οι φτωχοί θα γίνουν φτωχότεροι

Η Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο και η Ήπειρος -οι περιφέρειες που καταστράφηκαν- έχουν ένα κοινό: είναι οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας.

Η πυρκαγιά διαλύει το μέλλον των εργατών γης, των μικρών παραγωγών, των επαγγελματιών, των ανθρώπων του μόχθου, των ευάλωτων πληθυσμών.

Το μοντέλο «ανάπτυξης» που τους περιμένει είναι δυστοπικό: εξορύξεις, αρπαχτές πάνω στα καμένα, παιχνίδια real estate για την «ανοικοδόμηση», επιδοτήσεις που θα τρέφουν τον φαύλο κύκλο της εκμετάλλευσης.

Τέσσερα: αν δεν επενδύσουμε στο οξυγόνο, θα ζούμε με τις στάχτες

Είναι προτεραιότητα η αγορά πυροσβεστικών οχημάτων ή μιας ακόμα φρεγάτας;

Είναι το μέλλον της χώρας οι εξορύξεις και η κλιματική κρίση ή η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και η επένδυση στην πολιτική προστασία;

Θέλουμε ισχυρό κράτος με σχέδιο ανάπτυξης της περιφέρειας ή την οικονομία της αρπαχτής;

Πέντε: η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί. Όχι σε μένα. Στην ελληνική κοινωνία

Ποιος ευθύνεται για το ότι φτάσαμε στον Ιούλιο για να αποφασιστεί η επικαιροποίηση του Εθνικού Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών; (προσέξτε: να αποφασιστεί. Όχι να επικαιροποιηθεί).

Ποιος ευθύνεται για την ακύρωση του σχεδιασμού για 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας;

Ποιος ευθύνεται για το ότι η αναβάθμιση των εναέριων μέσων κατάσβεσης δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν το 2026;

Ποιος ευθύνεται για το ότι το πρόγραμμα καθαρισμών Antinero κατέληξε σε ένα ακόμα σκάνδαλο απευθείας αναθέσεων;

Ποιος ευθύνεται για την ανύπαρκτη αναβάθμιση του υπέργειου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΔΕΔΔΗΕ;

Ποιος ευθύνεται για τον αποκλεισμό 600 έμπειρων εποχικών πυροσβεστών τον Απρίλιο του 2025;

Ποιος ευθύνεται που σε κανένα σημείο της επικράτειας δεν μπορούμε να δούμε χειροπιαστά έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης για την πολιτική προστασία;

Τέλος, ποιος ευθύνεται που η πρόληψη έγινε συνώνυμο της ατομικής ευθύνης –«καθαρίστε τα οικόπεδά σας»- και όχι κρατικό σχέδιο;

Έξι: δεν πάει άλλο

Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο.

Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει».