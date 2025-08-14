Φωτιά: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Χίο – Δύσκολη νύχτα σε Άρτα και Πρέβεζα
Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η φωτιά σε αρκετές περιοχές της χώρας - Σε Χίο και Αχαΐα τα πιο κρίσιμα μέτωπα - Όλες οι εξελίξεις στο in
Συνεχίζουν να καίνε για τρίτη μέρα οι φωτιές, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνιο αγώνα στην Αχαΐα, ώστε να μην μπει στην πόλη της Πάτρας η φωτιά που ξεκίνησε από τα Συχαινά. Κρίσιμη είναι η κατάσταση στην Χίο καθώς σε πύρινο κλοιό βρέθηκε το χωριό Κηπουριές. Αισιόδοξα τα μηνύματα από την Πρέβεζα, όπου και οι 3 εστίες φωτιάς είναι σε ύφεση, ενώ στην Ζάκυνθο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
Η Πέμπτη ξημέρωσε με μείωση της έντασης των ανέμων που φτάνουν μέχρι 2 Μποφόρ κάτι που δίνει ελπίδες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
Το in παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα
