Συνεχίζουν να καίνε για τρίτη μέρα οι φωτιές, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνιο αγώνα στην Αχαΐα, ώστε να μην μπει στην πόλη της Πάτρας η φωτιά που ξεκίνησε από τα Συχαινά. Κρίσιμη είναι η κατάσταση στην Χίο καθώς σε πύρινο κλοιό βρέθηκε το χωριό Κηπουριές. Αισιόδοξα τα μηνύματα από την Πρέβεζα, όπου και οι 3 εστίες φωτιάς είναι σε ύφεση, ενώ στην Ζάκυνθο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Η Πέμπτη ξημέρωσε με μείωση της έντασης των ανέμων που φτάνουν μέχρι 2 Μποφόρ κάτι που δίνει ελπίδες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Το in παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα