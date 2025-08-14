Επιχείρηση διάσωσης για τα ζώα στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές – Οι ενέργειες που έγιναν στην Πάτρα

Σε μια καταστροφή άνευ προηγουμένου από την Τρίτη, 12 Αυγούστου που ξέσπασαν τα πύρινα μέτωπα σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, πάνω από 100.000 στρέμματα έγιναν στάχτη. Μαζί με αυτά απειλήθηκαν περαιτέρω άνθρωποι, ζώα, περιουσίες…

Μέσα στην αναταραχή των στιγμών, πολλά ζώα παρέμειναν εγκλωβισμένα και αν δεν συνέδραμαν εθελοντές, αλλά και πιο συντονισμένα η Πολιτεία, θα θρηνούσαμε μεγάλες απώλειες.

Με αστραπιαίες κινήσεις οργανώθηκε σχέδιο δράσης για τη διάσωση των ζώων στην Πάτρα.

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τις 12 Αυγούστου στην Αχαΐα έθεσαν σε κίνδυνο, όχι μόνο περιουσίες και δάση, αλλά και δεκάδες ζώα συντροφιάς, καθώς και παραγωγικά ζώα.

Η συμβολή των εθελοντών που εργάζονται αδιάκοπα στο πεδίο και στους σταθμούς υποδοχής είναι ανεκτίμητη

Από το πρώτο λεπτό, η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς συντόνιζε το έργο της διάσωσης, σε συνεχή επικοινωνία με την ΕΛ.ΑΣ, τους Δήμους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας, φιλοζωικά σωματεία και δεκάδες εθελοντές.

Στο πεδίο βρίσκεται και η νομική σύμβουλος της ΕΓΠΖΣ, κα Έλενα Αρβανίτη, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό των ενεργειών επιτόπου.

Το χρονικό του σχεδίου δράσης

Στις 16:30 της 12ης Αυγούστου, ξέσπασε φωτιά στη Δυτική Αχαΐα, στον Άνω Αλισσό και στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, απειλώντας ιδιωτικό χώρο φιλοξενίας με 100 ζώα (σκύλοι, γάτες και ένα άλογο).

Η άμεση κινητοποίηση των εθελοντών, η συνεχής παροχή βοήθειας από τον αντιδήμαρχο Δυτικής Αχαΐας και η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών απέτρεψαν τα χειρότερα. Άμεσα άνοιξε σταθμός υποδοχής ζώων στο Δημαρχείο Σαγείκων.

Το ίδιο απόγευμα, πολλαπλά μέτωπα φωτιάς εκδηλώθηκαν σε Φαρές, Βραχνέικα, Καμίνια, Άγιο Βασίλη και Ακταίο.

Ανοίγει δεύτερος σταθμός υποδοχής πυρόπληκτων ζώων του Δήμου Πατρέων στις εγκαταστάσεις ΕΟΤ (Πλάζ), στελεχωμένος από εθελοντές, όπου μεταφέρθηκαν τα πρώτα ζώα – δεσποζόμενα και αδέσποτα.

Παράλληλα, υπήρξε άμεση επικοινωνία με κτηνιάτρους για να δεχτούν ζώα με εγκαύματα, ενώ συνεχίστηκαν οι διασώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Το πρωί της 13ης Αυγούστου, η φωτιά συνέχιζε να καίει σε Συχαινά, Μποζαίτικα, Βούντενη και Μπάλα. Ο σταθμός υποδοχής στην Πλαζ του ΕΟΤ, φιλοξενούσε ήδη 15 σκύλους, δύο γάτες και τέσσερα παραγωγικά ζώα.

Λίγο αργότερα, εθελοντές διέσωσαν τρία δεσποζόμενα από αυλή, τα οποία ήταν δεμένα, ενώ άλλοι εθελοντές απελευθέρωσαν τρία σκυλιά – δύο που ήταν μέσα σε κλουβιά και ένα δεμένο.

Μέχρι τις 15:15, ο σταθμός υποδοχής φιλοξενούσε 22 σκύλους, ενώ όλα τα ζώα ελέγχθηκαν για ηλεκτρονική σήμανση, έλαβαν πρώτες βοήθειες και, όπου κρίθηκε αναγκαίο, μεταφέρθηκαν σε κτηνιατρεία.

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις της Ειδικής Γραμματείας, το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων δεμένων, ή σε κλουβιά μέσα σε οικίες, παραμένει συχνό στα προάστια της Πάτρας, συνιστώντας κακουργηματική πράξη.

Μέχρι σήμερα το απόγευμα, τα ζώα που βρίσκονταν στον σταθμό υποδοχής στην Πλαζ του ΕΟΤ ήταν 78 σκύλοι, 4 νεογέννητα σκυλάκια, 4 νεογέννητα γατάκια και 5 χήνες. Αλλά και 2 μωρά γουρουνάκια, κοτούλες και ένα γαϊδουράκι.

«Στις κρίσεις, δεν αφήνουμε πίσω κανένα ζώο»

Η συμβολή των εθελοντών που εργάστηκαν αδιάκοπα στο πεδίο και στους σταθμούς υποδοχής ήταν ανεκτίμητη. Η συνεργασία με τη ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας, το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Αχαΐας, τους Δήμους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας και τα φιλοζωικά σωματεία υπήρξε άψογη.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Ειδικός Γραμματέας στην Έλενα Δέδε και την οργάνωση Dogs’ Voice, για την αποστολή συνεργείου διάσωσης, ιατροφαρμακευτικού υλικού και τη σταθερή υποστήριξη σε κάθε αίτημα.

Σε δήλωσή του, ο Ειδικός Γραμματέας, κ. Νίκος Χρυσάκης, τόνισε:

«Στις κρίσεις, δεν αφήνουμε πίσω κανένα ζώο. Η προστασία τους είναι ευθύνη όλων μας. Από το πρώτο λεπτό είμαστε στο πεδίο, δίπλα στους εθελοντές, στους δήμους και στις φιλοζωικές, για να σώσουμε κάθε ζωή που κινδυνεύει. Μόνο με κοινή δράση μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Μαζί, είμαστε μια υπερδύναμη που σώζει ζωές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους στέκονται εκεί, μέρα και νύχτα. Χάρη σε αυτούς, σήμερα πολλές καρδιές συνεχίζουν να χτυπούν.»

Η Ειδική Γραμματεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους εθελοντές και με τα στελέχη των Δήμων. Για άλλη μια φορά, απευθύνει έκκληση: σε περίπτωση πυρκαγιάς και εκκένωσης, να παίρνετε πάντα τα ζώα σας μαζί και ποτέ να μην τα αφήνετε δεμένα ή εγκλωβισμένα. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για τη δική σας ασφάλεια και των ζώων σας.