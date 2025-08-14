Οι εθελοντές δεν έχουν κανέναν διαχωρισμό μεταξύ τους όταν πρόκειται για διασώσεις ζώων. Τόσο οι δασοπυροσβέστες όσο και οι διασώστες ζώων, μπαίνουν ο ένας στα χωράφια του άλλου. Οι διασώστες που μπαίνουν μέσα στις φλόγες για να απομακρύνουν πανικόβλητα ζώα που τα πλησιάζει η φωτιά θα βοηθήσουν όλους όσους ζητήσουν την βοήθειά τους. Αντίστοιχα οι πυροσβέστες και οι εθελοντές πυροσβέστες διασώζουν πολύ πιο συχνά ζώα από όσο είναι γνωστό.

Δεν είναι λίγες οι φορές που πυροσβέστες σπάνε πόρτες και κλειδαριές για να απελευθερώσουν, να μεταφέρουν ή να διασώσουν ζώα, πριν φτάσουν εκεί οι φλόγες και πολύ συχνά βρίσκονται σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία τα οποία τα τελευταία χρόνια μπαίνουν χωρίς φόβο στις φωτιές για διασώσεις.

Το θετικό είναι πως στην ίδια γραμμή κινούνται πλέον και οι αρχές όπου η «καταστροφή περιουσίας» πριν φτάσουν οι φλόγες και η απελευθέρωση ζώων, είναι νομιμοποιημένη καθώς πλέον η ζωή τους λογίζεται ως άξια σωτηρίας.

Οι εθελοντές διασώστες ζώων αναγκάζονται να ρισκάρουν εξαιτίας των άτακτων εκκενώσεων

Στις περιοχές που η φωτιά πλησιάζει, ο χρόνος πιέζει και ο πανικός κυριαρχεί, μέσα στην καταστροφή κάποιες δεκάδες άνθρωποι που εκπαιδεύτηκαν στο πεδίο, ρίχνονται στις φλόγες για να σώσουν ζώα συντροφιάς, εργασίας και παραγωγικά ζώα.

Όταν δίνονται εντολές για άμεση εκκένωση και δεν υπάρχουν σχέδια ασφαλούς εκκένωσης είναι συχνό το φαινόμενο ζώα συντροφιάς και παραγωγικά ζώα να αφήνονται στις φλόγες. Οι διασώστες καταγγέλλουν πως σε ορισμένες περιπτώσεις τα παραγωγικά ζώα αφήνονται να καούν, επειδή υπάρχει και για να υπάρξει αποζημίωση.

Όμως ειδικά οι εθελοντές πυροσβέστες και οι εθελοντές διασώστες δεν αφήνουν κανένα ζώο πίσω, ενώ και οι πυροσβέστες δεν πάνε πίσω. Μόνο που αν δεχθούν επιχειρησιακή εντολή αναχώρησης, οφείλουν να φύγουν και να ακολουθήσουν τον σχεδιασμό, οπότε είναι σπανιότερες οι διασώσεις από τους μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, χωρίς να σημαίνει πως δεν είναι συχνό φαινόμενο ή πως δεν ενδιαφέρονται.

Οι διασώσεις ζώων στέλνουν ένα μήνυμα δυνατά και καθαρά

Κάθε διάσωση ζώων, κάθε φωτογραφία, αλλά και κάθε αντίστοιχη είδηση είναι εκπαιδευτική προς όλους. Tο μήνυμα εδώ είναι πως κάθε ζωή έχει αξία.

Κάτι το οποίο τιμούν τόσο οι πυροσβέστες μαζί με την Πολιτική Προστασία των Δήμων, όσο και οι εθελοντές πυροσβέστες κυρίως συλλογικοτήτων, αλλά κυρίως οι διασώστες ζώων.

Τα δεμένα ζώα, τα ελεύθερα και οι διασώστες τους στην Πάτρα και όλη την Ελλάδα

Ήδη από την Τρίτη 12 Αυγούστου η Dogs Voice, το Δίκτυο Διάσωσης Άγριας Ζωής – ΔΙΔΑΖ η Vegan Farm και άλλοι, προσπάθησαν να περάσουν προς την Αχαΐα για διασώσεις όμως συνάντησαν τον δρόμο κλειστό και δεν τους επετράπη να συνεχίσουν στο μέτωπο. Ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης τους είχε ήδη υποσχεθεί ένα φορτηγό του δήμου για να διασώσουν όσα ζώα μπορούσαν.

Την Τετάρτη 13 Αυγούστου, με ειδική άδεια από την Ειδική Γραμματεία Ζώων δόθηκε ειδική άδεια σε όλες αυτές τις έμπειρες ομάδες να επιχειρήσουν για να σώσουν ζώα συντροφιάς παραγωγικά ζώα που είτε αφέθηκαν να καούν για την αποζημίωση, είτε απλά κανείς δεν είχε την τεχνογνωσία πως να τα βοηθήσει.

Εν τέλει διασώθηκαν 70 σκύλοι, 14 γάτες και μέχρι στιγμής 19 ζώα φάρμας.

Η φάρμα της Vegan Farm μεγαλώνει

Μάλιστα η Vegan Farm η οποία προβαίνει σε διασώσεις ζώων θα πάρει τα προβατάκια που διασώθηκαν στην φάρμα της. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Πως αυτά τα ζώα όχι μόνο δεν κάηκαν ζωντανά, αλλά δεν διασώθηκαν για να καταλήξουν σε κάποιο πιάτο.

Η υπόλοιπη ζωή τους θα είναι σε μια φάρμα με γουρουνάκια, κατσίκια, πάπιες, χήνες, κουνέλια και λοιπά ζώα φάρμας και συντροφιάς. Εκεί προσεγμένα, φροντισμένα, με ιατρική περίθαλψη και οτιδήποτε χρειαστούν θα γεράσουν σαν να πρόκειται για παραμύθι. Μάλιστα τα τρία πρόβατα είναι η προβατίνα, το προβατάκι και το κριαράκι που δεν έφυγε από την αγκαλιά της Νικόλ σε όλη την διαδρομή. Ένιωσε ασφάλεια και αγάπησε.

Πως λένε οι μεγάλοι στα μικρά παιδιά όταν πεθαίνει ένα κατοικίδιο: «Ήταν μεγάλο και το στείλαμε σε μια φάρμα που θα παίζει όλη μέρα». Μόνο που στην περίπτωσή μας αυτό είναι η αλήθεια.