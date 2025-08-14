Αν μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, στην περίπτωση αυτή η συγκεκριμένη εικόνα από την Πάτρα, με ένα νέο παλικάρι να έχει πάρει το πρόβατο αγκαλιά για να το σώσει από τις πυρκαγιές, είναι η χώρα που είμαστε περήφανοι για τους πολίτες της.

Μια εικόνα όπου ο υπερήρωας όχι μόνο δεν είχε μπέρτα, όχι μόνο δεν πετούσε, αλλά είχε ένα παπάκι και ένα πρόβατο αγκαλιά.

Την ώρα που η κυβέρνηση ζητά από τους εθελοντές με θράσος να αναλάβουν το έργο της πυρόσβεσης και της δασοπυρόσβεσης, αγνοώντας πως η ασφάλεια των πολιτών είναι «στην περιγραφή εργασίας» της, οι εθελοντές, τα παιδιά, τα αδέρφια μας να δράσουν μαζί με άλλους για να δείξουν πως απέναντι στην αποποίηση ευθύνης των πολιτικών, υπάρχουν πολίτες που αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν.

Η Αχαΐα και η Πάτρα δεν είναι η μόνη περίπτωση

Ζώα συντροφιάς όπως σκυλιά, γάτες, παραγωγικά ζώα όπως κατσίκια πρόβατα, αγελάδες και ζώα εργασίας όπως άλογα και γαϊδουράκια βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωπα με τις φλόγες. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένα ζώο μπορεί να αφεθεί στις φλόγες.

Υπάρχουν οι περιπτώσεις των ανθρώπων που μένουν μακριά, όμως υπάρχουν και οι περιπτώσεις αυτών που τα αφήνουν μέσα, θεωρώντας τα «εργαλεία» ή περιουσιακό στοιχείο. Με αποτέλεσμα κάθε χρόνο εκατοντάδες ζώα να περιμένουν να συμβεί το μοιραίο, κλεισμένα ή κλειδωμένα σε στάβλους και μαντριά.

Για αυτό και έχει μεγάλη αξία κάθε μια τέτοια κίνηση, κάθε μια φωτογραφία όπως αυτή με τον άνθρωπο που δεν λογάριασε τίποτα και πήγε… δικάβαλο με το πρόβατο στο παπί.

Ευτυχώς σε αντίστοιχες περιπτώσεις τόσο οι αρχές όσο και οι πυροσβέστες συνδράμουν τους εθελοντές στο σπάσιμο λουκέτων και στην απελευθέρωση των ζώων ή την μεταφορά τους σε ασφαλείς χώρους.