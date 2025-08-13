Πυρκαγιές στην Ελλάδα – Πώς τις καλύπτουν τα διεθνή ΜΜΕ

Οι μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν την Ελλάδα, έχοντας καταστρέψει πολλές χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει θέμα στα πρωτοσέλιδα των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ επισημαίνουν ότι η Ελλάδα, έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό και από την κλιματική αλλαγή, όπως και οι άλλες χώρες της Μεσογείου, που επίσης βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες πυρκαγιές.

• BBC

Το BBC έχει τίτλο: «Η Ελλάδα δίνει μάχη με τις πυρκαγιές ενώ κύμα καύσωνα σαρώνει όλη τη νότια Ευρώπη»

Τα διεθνή ΜΜΕ σημειώνουν ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους, που καθιστούν δύσκολο το έργο των πυροσβεστών σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο.

• La Sexta

Το ισπανικό δίκτυο La Sexta επισημαίνει: «Η φωτιά σαρώνει και την Ελλάδα: Περισσότερες από 150 πυρκαγιές απειλούν όλη τη χώρα»

Επίσης, επικαλούμενα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μεταδίδουν ότι μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, περισσότερες από 152 νέες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε όλη την Ελλάδα, και ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

• Le Soir

«152 νέες πυρκαγιές στην Ελλάδα μέσα σε 48 ώρες (φωτογραφίες): Σχεδόν 5.000 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί και σχεδόν 7.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή της Κάτω Αχαΐας».

Η βελγική Le Soir έχει πάρει δήλωσε από τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Πυροσβεστών, που τονίζει ότι «αυτές είναι σίγουρα οι πιο δύσκολες 24 ώρες της αντιπυρικής περιόδου» και ότι έχει υποβληθεί αίτημα αρωγής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πολιτικής Προστασίας για τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη.

• Reuters

Το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters, σε ένα από τα ρεπορτάζ του, γράφει: «Πυρκαγιές καίνε την Ελλάδα για δεύτερη ημέρα, χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται» – «Πυρκαγιά καταστρέφει σπίτια και εργοστάσια, οδηγώντας σε εκκενώσεις στην Πάτρα»

Στο επίκεντρο η Αχαΐα και η Πάτρα

Όλα σχεδόν τα διεθνή ΜΜΕ αναφέρονται στο γεγονός ότι η φωτιά έχει φτάσει στην πόλη της Πάτρας, όπου λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας.

Τονίζουν ότι καταστράφηκαν σπίτια, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα.

• La Vanguardia

Η ισπανική (Καταλονία) La Vanguardia γράφει στον τίτλο της: «Πάνω από 100 ενεργές πυρκαγιές στην Ελλάδα, εξαιτίας ενός “εκρηκτικού μείγματος” ισχυρών ανέμων και ξηρασίας»

Επίσης ότι από την περιοχή της Κάτω Αχαΐας έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους σχεδόν 7.500 άνθρωποι.

Μεταδίδουν εικόνες από τους απεγκλωβισμούς ανθρώπων με πλοία του Λιμενικού από τη Χίο.

• Al Jazeera

Το καταριανό δίκτυο Al Jazeera έχει δημοσιεύσει το θέμα στην κατηγορία «Κλιματική Κρίση». Και γράφει: «Πυρκαγιές πυρπολούν την Ελλάδα την ώρα που κύμα καύσωνα πλήττει μέρη της Ευρώπης».

Στον υπότιτλο σημειώνει: «Σχεδόν 5.000 πυροσβέστες βοηθούν τα 33 αεροσκάφη που επιχειρούν στην Ελλάδα, την ώρα που οι φλόγες ενισχύονται από τους ανέμους και τις συνθήκες ζέστης και ξηρασίας»