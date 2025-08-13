Βομβαρδισμένο τοπίο η Αχαΐα – Τεράστια η καταστροφή, ζωντανός ο εφιάλτης

Τεράστια είναι η καταστροφή στην Αχαΐα από τη φωτιά που έχει φτάσει μέσα στον αστικό ιστό. Η πρόγνωση για την κατάσβεσή της είναι πάρα πολύ δύσκολη, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την επέκτασή της.

Στα δυτικά της Πάτρας η φωτιά έφτασε στη θάλασσα.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς καταστράφηκαν 550 αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο τελωνείο Πατρών.

Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές και στην Κάτω Αχαΐα. Κάτοικοι καταγγέλλουν έλλειψη ή ανεπάρκεια πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή.

Καίγεται η #Πάτρα σπίτια και πολυκατοικίες στα Μποζαΐτικα γίνονται στάχτη. Κι όπως πάντα, το κράτος παρακολουθεί τις φλόγες… από την τηλεόραση. Στείλτε 🚒 !!! #πυρκαγιες #φωτια

Οι καπνοί από τις φωτιές στην Αχαΐα έχουν καταστήσει την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

🔥 Πάτρα. Ένα μέτωπο πυρκαγιάς κατηφορίζει προς τον οικισμό Ρωμανός. 🔥

Ο καπνός έχει καλύψει την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Σήμερα η Πάτρα παραδίνεται στις φλόγες….

Καίγονται σπίτια….

Απεγκλωβίζονται οι κάτοικοι…

Απειλείται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και το Πανεπιστημιο Πατρών .

Ο Θεός να βάλει το χέρι του #πατρα #φωτιά #Πυρκαγια #πυρκαγιες pic.twitter.com/o8AGG6a08j — Charis 😈😈😈 (@charis_xhar) August 13, 2025

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου δέχεται διαρκώς πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα. Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως καρδιαγγειακά προβλήματα, αλλά και σε παιδιά, εγκύους, ηλικιωμένους και άτομα με χρόνιες παθήσεις.