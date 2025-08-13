Βομβαρδισμένο τοπίο η Αχαΐα – Τεράστια η καταστροφή, ζωντανός ο εφιάλτης
Συγκλονίζουν οι εικόνες της καταστροφή από τη μεγάλη φωτιά στην Πάτρα και τις καταστροφές σε όλη την Αχαΐα.
- Η Μεσόγειος στις φλόγες – Μάχη με τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη
- Ο στρατός ενέκρινε το κύριο σχέδιο κατάληψης της Γάζας - Ισχυρές εκρήξεις και πάνω από 100 νεκροί
- Γιατί χάλασε η εξαγωγική μηχανή της Γερμανίας;
- Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν συσκευές παρακολούθησης για να εντοπίζουν παράνομες εξαγωγές τσιπ στην Κίνα
Τεράστια είναι η καταστροφή στην Αχαΐα από τη φωτιά που έχει φτάσει μέσα στον αστικό ιστό. Η πρόγνωση για την κατάσβεσή της είναι πάρα πολύ δύσκολη, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την επέκτασή της.
Στα δυτικά της Πάτρας η φωτιά έφτασε στη θάλασσα.
Οδός Πανεπιστημίου Πάτρα.
10 λεπτά απ’ το κέντρο.#Πυρκαγια #φωτια pic.twitter.com/BE9QJpNxPI
— omg3lolz (@omg3lolz) August 13, 2025
Εξαιτίας της πυρκαγιάς καταστράφηκαν 550 αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο τελωνείο Πατρών.
Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές και στην Κάτω Αχαΐα. Κάτοικοι καταγγέλλουν έλλειψη ή ανεπάρκεια πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή.
Καίγεται η #Πάτρα σπίτια και πολυκατοικίες στα Μποζαΐτικα γίνονται στάχτη. Κι όπως πάντα, το κράτος παρακολουθεί τις φλόγες… από την τηλεόραση. Στείλτε 🚒 !!!
#πυρκαγιες #φωτια pic.twitter.com/Xty0toQGDD
— Herod Priovolos (@herodpriovolos) August 13, 2025
Οι καπνοί από τις φωτιές στην Αχαΐα έχουν καταστήσει την ατμόσφαιρα αποπνικτική.
🔥 Πάτρα. Ένα μέτωπο πυρκαγιάς κατηφορίζει προς τον οικισμό Ρωμανός. 🔥 pic.twitter.com/VP3zV4l882
— Fire Fighting Greece (@FightingGreece) August 13, 2025
Ο καπνός έχει καλύψει την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
Σήμερα η Πάτρα παραδίνεται στις φλόγες….
Καίγονται σπίτια….
Απεγκλωβίζονται οι κάτοικοι…
Απειλείται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και το Πανεπιστημιο Πατρών .
Ο Θεός να βάλει το χέρι του #πατρα #φωτιά #Πυρκαγια #πυρκαγιες pic.twitter.com/o8AGG6a08j
— Charis 😈😈😈 (@charis_xhar) August 13, 2025
Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου δέχεται διαρκώς πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα. Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως καρδιαγγειακά προβλήματα, αλλά και σε παιδιά, εγκύους, ηλικιωμένους και άτομα με χρόνιες παθήσεις.
- Πυρκαγιές στην Ελλάδα – Πώς τις καλύπτουν τα διεθνή ΜΜΕ
- Αυτές είναι οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ – Τι είπαν για το εδαφικό
- ΠΑΟΚ: Με Καμαρά, αλλά χωρίς Τάισον για τη ρεβάνς με την Βόλφσμπεργκερ (pic)
- Φωτιά στην Πάτρα: Εκκενώνεται το Καραμανδάνειο και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο
- Σάλος με φωτογραφίες διαιτητή σε αγώνα ομάδας του MLS, όμως δεν τιμωρείται
- Σοκαριστικές εικόνες από τις στάχτες της Αχαΐας – Χωριά με καμένα ζώα, σπίτια και αυτοκίνητα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις