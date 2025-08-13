Λαγουβάρδος: Δύσκολες οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες – Το φαινόμενο Hot, Dry, Windy επιδεινώνει την κατάσταση
Ο επικεφαλής του METEO, Κώστας Λαγουβάρδος, μίλησε στο in για τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί με τις φωτιές
Ο επικεφαλής του METEO και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, μίλησε στο in για τις φωτιές που μαίνονται στην Αχαΐα και εξήγησε ότι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν επιδεινώνουν την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση του ξηρού τοπίου που έχει διαμορφωθεί στη χώρα.
Επεσήμανε ακόμα ότι εάν εξαιρέσουμε μία ελαφρά βελτίωση στην ισχύ των ανέμων που αναμένεται από το απόγευμα, από την Παρασκευή θα υπάρξει νέο κύμα έντασης.
«Καταρχάς να σημειώσουμε πως εδώ και και μία εβδομάδα έχουμε πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο και ανατολικούς στο Ιόνιο. Έχουμε δηλαδή μια εμμονή στις συνεχόμενες ημέρες ισχυρών ανέμων. Όσον αφορά τις χθεσινές πυρομετεωρολογικές συνθήκες, είχαμε τη λεγόμενη κατάσταση Hot -Dry-Windy», ανέφερε.
«Το ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο περνώντας μέσα από τον Κορινθιακό κόλπο ενισχύθηκε σημαντικά, επιβαρύνοντας έτσι την πόλη της Πάτρας και την Αχαΐα συνολικά. Σε όλη εκείνη την περιοχή οι άνεμοι ήταν θερμοί και ξηροί, άνεμοι καταβάτες.
Ισχυροί άνεμοι
Την ίδια στιγμή σημειώνονταν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι πιο υψηλές σε όλη την Ελλάδα. ‘Ήταν πολλές οι περιοχές που είδαμε το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς Κελσίου.
Εν ολίγοις, ήταν δύσκολες οι συνθήκες μέσα στο ούτως η άλλως φετινό ξηρό τοπίο που έχει διαμορφωθεί στη χώρα. Οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί και σήμερα, αν και αναμένεται μία βελτίωση από το απόγευμα και έπειτα.
Αύριο, Πέμπτη, οι άνεμοι θα είναι ελαφρώς βελτιωμένοι, αν και πάλι, δυνατοί. Από ο, τι φαίνεται πάντως, από την Παρασκευή το απόγευμα -βράδυ έχουμε επιστροφή των ισχυρών ανέμων που θα συνεχιστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο».
