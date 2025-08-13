Φωτιές: Νέο μέτωπο στην Κεφαλονιά – Εφιαλτική νύχτα σε Αχαΐα, Χίο και Ήπειρο, μαζικές εκκενώσεις μέσα στη νύχτα

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα, με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φωτιές σε δεκάδες μέτωπα.

Εφιαλτική νύχτα έζησαν οι κάτοικοι σε Δυτική Αχαΐα, Χίο, Ήπειρο, από τις φωτιές που περικύκλωσαν χωριά, με το 112 να ηχεί μέσα στη νύχτα καλώντας σε εκκένωση. Νέα μέτωπα εκδηλώθηκαν σε Κεφαλονιά και Μέγαρα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, από το πρωί της Τρίτης, επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες για την κατάσβεση των πυρκαγιών, ενώ λίγο μετά τις 6:00 ξεκίνησαν εκ νέου οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Τουλάχιστον 55 άτομα χρειάστηκε να διακομισθούν σε νοσοκομεία, ενώ ασθενοφόρα βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές, έτοιμα να παράσχουν επιτόπου πρώτες βοήθειες.

Το in παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα