Εξαντλημένοι πυροσβέστες ξαπλώνουν στη μέση του δρόμου – Συγκινητική φωτογραφία από τη φωτιά στη Χίο

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στη Χίο, όπου αρκετοί πυροσβέστες και κάτοικοι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

Μια ομάδα εξαντλημένων πυροσβεστών που έχουν ξαπλώσει στη μέση του δρόμου εμφανίζεται σε φωτογραφία που ανέβασε στο Χ ο λογαριασμός «Fire Fighting Greece», γράφοντας στη λεζάντα «χωρίς λόγια».

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ……… Χίο pic.twitter.com/FbHPwWdIXP — Fire Fighting Greece (@FightingGreece) August 13, 2025

Η εικόνα είναι ενδεικτική της προσπάθειας που καταβάλλεται για την κατάσβεση της φωτιάς που εκτιμάται ότι έχει κάψει 40.000 στρέμματα.

Το μεσημέρι της Τετάρτης ήχησε ξανά μήνυμα του 112 στη Χίο καλώντας τους κατοίκους της Καμπιάς να εκκενώσουν τον οικισμό.

Μέχρι τα ξημερώματα, επτά άτομα με αναπνευστικά προβλήματα είχαν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», ενώ δέκα πυροσβέστες χρειάστηκαν τις πρώτες βοήθειες στο πεδίο για αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματαΤουλάχιστον 56 άτομα διασώθηκαν από θαλάσσης την Τρίτη στις παραλίες «Λημνιά» και «Αγία Μαρκέλλα» της Βολισσού.

Από τις φλόγες έχουν καταστραφεί πολλά αυτοκίνητα και κατοικίες, ανέφεερε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Χίου, Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος.