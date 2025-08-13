newspaper
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 11:02
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τον Δεκαπενταύγουστο
Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους
Ελλάδα 13 Αυγούστου 2025 | 12:35

Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους

Τη σοβαρή καταγγελία έκανε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας που καλεί τους εργαζόμενους να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας

Σύνταξη
Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας για τη ΒΙΠΕ όπου χθες ξέσπασε φωτιά. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ανακοίνωση του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται, εργοστάσια λειτουργούν κανονικά θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων.

Παράλληλα ζητά την εκκένωση της περιοχής και καλεί τους εργαζόμενους να επικοινωνούν με το Εργατικό Κέντρο σε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου

Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται, επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο τους εργαζόμενους

Την άμεση εκκένωση των εργοστασίων στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Πατρών, ζητά το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καταγγέλλοντας πως ενώ η περιοχή «καίγεται» υπάλληλοι αναγκάζονται να δουλεύουν κανονικά με κίνδυνο της ζωής τους.

Όπως αναφέρει: «Την ώρα που στην περιοχή της Βιομηχανικής Ζώνης δεν έχει αποσοβηθεί ο κίνδυνος αναζωπύρωσης, αφού παραμένουν ακόμη διάσπαρτες φλόγες, επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι και υπάρχουν ενεργές εστίες σε παρακείμενες περιοχές, εργάτες εξακολουθούν να δουλεύουν κανονικά με κίνδυνο της ζωής τους για να μη χάσουν τα κέρδη τους οι βιομήχανοι.

Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων της περιοχής, που είναι εκτεθειμένες σε πιθανότητα πυρκαγιάς, χωρίς να στερηθούν οι εργαζόμενοι το μεροκάματό τους. Ακόμα καλούμε τους εργαζομένους να επικοινωνούν αμέσως μαζί μας σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

ΝΑ ΜΗΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΙ Η ΖΩΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ!».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ αναφέρεται ότι οι ζημιές στην περιοχή από τη φωτιά περιορίζονται σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μια αποθήκη και ότι η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου αποκαθίσταται σταδιακά, ακολουθώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

«Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκτός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου Πάτρας, την Τρίτη 12 Αυγούστου, στην Κάτω Αχαΐα, κατέκαψε περιμετρικά το Επιχειρηματικό Πάρκο, με τις απώλειες να περιορίζονται σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μία αποθήκη.

Η παροχή νερού υπήρξε αδιάλειπτη από το δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου, χάρη στη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που διαθέτει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, επικουρώντας το δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από το πρωί ξεκίνησε και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου αποκαθίσταται σταδιακά, ακολουθώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας.»

