Στις φλόγες τυλίχθηκε εργοστάσιο λιπασμάτων στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, στην Αχαΐα, και ακόμη μία μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά στην Αχαΐα συνεχίζει να καίει.

Η φωτιά στην Αχαΐα

Στη Δυτική Αχαΐα η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και επικίνδυνη με το πύρινο μέτωπο να κινείται μέσα σε χωριά και να έχει φτάσει στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλατάνι Αχαΐας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους αρκετών περιοχών.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στηv περιοχή #Πλατάνι της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας ‼ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

Παράλληλα, διεκόπη η κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας λόγω της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται στην βιομηχανική ζώνη στην Αχαΐα.

Κλειστή είναι και η Παλαιά Εθνική Οδός, όπως ενημερώνει η Ολυμπία Οδός.

Τραυματίες στην Αχαΐα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας 41 ετών έχει μεταφερθεί με εγκαύματα σε πρόσωπο και χέρια στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου., ενώ άλλα δύο άτομα νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα.

Σημειώνεται πως τα κέντρα υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας είναι σε ετοιμότητα.