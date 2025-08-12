Φωτιά στην Κεφαλονιά: Σε Φαρακλάτα και Λαγκάδα το μέτωπο – Ήχησε 112 για τρία χωριά
Σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φαρακλάτα στην Κεφαλονιά - Ήχησε 112 για την εκκένωση τριών χωριών - Φωτιά και στη Βόνιτσα
Σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Φαρακλάτα της Κεφαλονιάς (φωτογραφία, επάνω, από ikefalonia.gr). Το πύρινο μέτωπο καίει δασική έκταση, ενώ οι Αρχές έχουν θέσει σε ετοιμότητα τις δυνάμεις και καλούν τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες ασφαλείας.
Ήχησε 112 για εκκένωση 3 χωριών
Εστάλησαν δυο μηνύματα από το 112 ένα στις 03.37 και ένα στις 04.03, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι Φαρακλάτων, Διλινάτων και Δαυγάτων να μεταφερθούν προς Μύρτο.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λαγκάδα #Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας
‼ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Φαρακλάτα #Διλινάτα και #Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς #Μύρτος
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 10 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές λόγω της φωτιάς.
Δείτε τα μέτωπα της φωτιάς από το δορυφόρο της ΝΑSA
Πολύ δυνατοί άνεμοι
Το έργο της πυρόσβεσης είναι ιδιαίτερα δύσκολο καθώς πνέουν πολύ δυνατοί άνεμοι.
Φωτιά και στα Παλιάμπελα στη Βόνιτσα
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 12 Αυγούστου στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα.
Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα του 112 για ετοιμότητα.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στηv περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας
‼ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
