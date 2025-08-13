Infographic δείχνει την εκκένωση στο αστικό ιστό της Πάτρας, μόλις 2 χλμ. από το κέντρο
Ένα infographic που έφτιαξε ο JoDi σε σχέση με τις πυρκαγιές της Πάτρας, δείχνει με σαφήνεια πόσο κοντά είναι οι φωτιές στον αστικό ιστό.
Μετά τα Συχαινά δόθηκε εντολή εκκένωσης και στην περιοχή της Αροής που ουσιαστικά είναι μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας. Πληροφορίες αναφέρουν πως τουλάχιστον δύο σπίτια έχουν ήδη τυλιχθεί στις φλόγες στα Συχαινά.
Σε ευθεία γραμμή η Αρόη είναι σε απόσταση μόλις ενός χιλιομέτρου από το γενικό νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα. H πυρκαγιά στα Συχαινά Πάτρας μαίνεται και απειλεί τους κατοίκους στις περιοχές Βούντενη και Μπάλα.
Οι κάτοικοι των οικισμών υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η φωτιά απειλεί σπίτια στη Βούντενη, αλλά και το δημοτικό σχολείο.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Ξερόλακας και #Αρόη της Περιφερειακής Ενότητας #Πάτρας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🔥 Άρχισε η εκκένωση στον αστικό ιστό της Πάτρας από την #φωτια στα Συχαινά – Μόλις δύο χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης η περιοχή που εκκενώνεται #Πυρκαγια #Πατρα pic.twitter.com/WA9K94Bmvx
— 𝕁𝕠 𝔻𝕚 🏳️🌈 (@jodigraphics15) August 12, 2025
Σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης στα Συχαινά
