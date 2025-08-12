newspaper
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
12.08.2025 | 19:31
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Φωτιά στην Αχαΐα: Τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Ρίου
Ελλάδα 12 Αυγούστου 2025 | 21:15

Φωτιά στην Αχαΐα: Τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Ρίου

Στην Αχαΐα, δύο πύρινα μέτωπα, σε Ίσωμα και Πλατάνι, συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο

Σύνταξη
Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Spotlight

Αντιμέτωπες με 3 διαφορετικές πυρκαγιές γύρω από την Πάτρα, στα Φλογεραίϊκα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας είναι οι δυνάμεις πυρόσβεσης, που δίνουν σκληρή μάχη για να περιορίσουν τα μέτωπα που μαίνονται εκτός ελέγχου και έχουν προκαλέσει αλλεπάλληλες εκκενώσεις οικισμών και ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το EKAB, έχουν παραληφθεί και διακομιστεί 3 περιστατικά από την Αχαΐα, για το νοσοκομείο του Ρίου, και όλα είναι σε καλή κατάσταση.

Η περιοχή βρίσκεται σε πύρινο κλοιό, με τον πυκνό καπνό και τις φλόγες να κάνουν αποπνικτική την ατμόσφαιρα και ακόμα πιο δύσκολο το έργο της πυρόσβεσης.

Στις 9 το βράδυ, συνεχίστηκε το μπαράζ των ειδοποιήσεων από το «112», αυτή τη φορά για εκκένωση της Κάτω Αχαγιάς προς Πύργο Ηλείας.

Στη Βιομηχανική Περιοχή επιχειρήσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

World
ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

Vita.gr
Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Metlen και Motor Oil «κράτησαν» το ανοδικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Metlen και Motor Oil «κράτησαν» το ανοδικό σερί

Stream newspaper
Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δυτικής Ελλάδας στο in: Κίνδυνος μόλυνσης στο νερό από τη φωτιά
Ελλάδα 12.08.25

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δυτικής Ελλάδας στο in: Κίνδυνος μόλυνσης στο νερό από τη φωτιά

Αναγκαία κρίνεται η διακοπή της υδροδότησης στις περιοχές της Αχαΐας που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με όσα είπε στο in η Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δυτικής Ελλάδας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Φωτιά στη Χίο – Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο in: Έχουν καεί σπίτια και αυτοκίνητα, ανεξέλεγκτη η κατάσταση
Ελλάδα 12.08.25

Φωτιά στη Χίο – Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο in: Έχουν καεί σπίτια και αυτοκίνητα, ανεξέλεγκτη η κατάσταση

Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται η φωτιά στη Χίο, όπου εθελοντές φέρεται έχουν τραυματιστεί, ενώ σπίτια και αυτοκίνητα έχουν καεί

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ η έναρξη κατασκευής ξενώνων για τα στελέχη των ΕΔ στη Ρω, μία δωρεά του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη
Ελλάδα 12.08.25

Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ η έναρξη κατασκευής ξενώνων για τα στελέχη των ΕΔ στη Ρω, μία δωρεά του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη

Τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα για την έναρξη των εργασιών κατασκευής δύο ξενώνων στη νήσο Ρω για την στέγαση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, μία ευγενική δωρεά του γνωστού επιχειρηματία Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη

Σύνταξη
Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες
Στη Θεσσαλονίκη 12.08.25

Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες

Οι ανήλικοι επέδειξαν παραποιημένες ηλεκτρονικά ταυτότητες, όπου είχαν αλλάξει τις ημερομηνίες γέννησης, για να εισέλθουν σε κλαμπ στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ
Εν όψει Σεπτεμβρίου 12.08.25

Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τόμας Μπάρακ. Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν, η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Σύνταξη
Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία
Απάνθρωπες συνθήκες 12.08.25

Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα στραφεί προς την Πιονγιάνγκ για να τη βοηθήσει στον πόλεμο, χρησιμοποιώντας τους πυραύλους, τα πυροβόλα όπλα και τους στρατιώτες της

Σύνταξη
Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες
Ψυχολογική δυσφορία 12.08.25

Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες

Τουλάχιστον μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει stalking. Το χρόνιο στρες που προκαλεί αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Στα playoffs του Champions League οι Κύπριοι – Προκρίσεις για Κοπεγχάγη και Φενερμπαχτσέ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Στα playoffs του Champions League οι Κύπριοι – Προκρίσεις για Κοπεγχάγη και Φενερμπαχτσέ

Η Πάφος δίπλωσε τις νίκες της απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, επικρατώντας με 2-0 εντός έδρας και πανηγύρισε την πρόκριση στα playoffs του Champions League. Δείτε αναλυτικά και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Νις
Champions League 12.08.25

LIVE: Μπενφίκα – Νις

LIVE: Μπενφίκα – Νις. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Μπενφίκα – Νις για τα προκριματικά του Champions League.

Σύνταξη
Αντζελίνα Τζολί: Θα πουλήσει την ιστορική έπαυλη του σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μίλ;
Fizz 12.08.25

Αντζελίνα Τζολί: Θα πουλήσει την ιστορική έπαυλη του σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μίλ;

Η Αντζελίνα Τζολί αποφάσισε να θέσει προς πώληση την ιστορική της κατοικία στο Λος Άντζελες - ένα «στολίδι» της αρχιτεκτονικής, το οποίο άνηκε στον σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μίλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΣΥΡΙΖΑ για πυρκαγιές: Προτεραιότητα η κατάσβεση και η στήριξη των πολιτών – Στην πρόληψη όμως υστερούμε τρομακτικά
Αιχμές 12.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για πυρκαγιές: Προτεραιότητα η κατάσβεση και η στήριξη των πολιτών – Στην πρόληψη όμως υστερούμε τρομακτικά

«Η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες, σε απανωτές επιφυλακές και υπερωρίες, εξουθενωμένους, παρά την αύξηση του προσωπικού που διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία το υπουργείο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δυτικής Ελλάδας στο in: Κίνδυνος μόλυνσης στο νερό από τη φωτιά
Ελλάδα 12.08.25

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δυτικής Ελλάδας στο in: Κίνδυνος μόλυνσης στο νερό από τη φωτιά

Αναγκαία κρίνεται η διακοπή της υδροδότησης στις περιοχές της Αχαΐας που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με όσα είπε στο in η Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δυτικής Ελλάδας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Ρωσία έχει κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέει ο Όρμπαν – Τα «καρφιά» για τον ρόλο της ΕΕ
Κόσμος 12.08.25

Η Ρωσία έχει κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέει ο Όρμπαν – Τα «καρφιά» για τον ρόλο της ΕΕ

«Όταν δύο ηγέτες κάθονται για να διαπραγματευτούν ο ένας με τον άλλο, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, και δεν είσαι προσκεκλημένος εκεί, δεν τρέχεις για το τηλέφωνο, δεν φωνάζεις απ' έξω», είπε χαρακτηριστικά ο Όρμπαν

Σύνταξη
Βουδαπέστη: Δεύτερος ο Καραλής με 6.02 μ.
Άλλα Αθλήματα 12.08.25

Βουδαπέστη: Δεύτερος ο Καραλής με 6.02 μ.

Τη δεύτερη θέση στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης πήρε ο αθλητής του Ολυμπιακού, Εμμανουήλ Καραλής, τερματίζοντας πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις.

Σύνταξη
Γάζα: Η Αίγυπτος επεξεργάζεται με το Κατάρ και τις ΗΠΑ ένα σχέδιο εκεχειρίας διάρκειας 60 ημερών
Μέση Ανατολή 12.08.25

Σχέδιο εκεχειρίας 60 ημερών για τη Γάζα επεξεργάζεται η Αίγυπτος με το Κατάρ και τις ΗΠΑ

Εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 60 ημερών, με την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, και άνευ όρων παράδοση ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας στη Γάζα

Σύνταξη
ΕΔΕ για ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο – «Δεν εκφράζει την κυβέρνηση», λέει το ΥΠΕΞ
Ανακοίνωση ΥΠΕΞ 12.08.25

ΕΔΕ για ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο – «Δεν εκφράζει την κυβέρνηση», λέει το ΥΠΕΞ

Η ανάρτηση αναφερόταν στην «Ημέρα Δράσης» σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες.

Σύνταξη
Γερμανία: Πρώτο κόμμα η AfD σε νέα δημοσκόπηση – Επιβεβαιώνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς
Διευρυμένη δυσαρέσκεια 12.08.25

Ακροδεξιά απειλή για τη Γερμανία - Πρώτο κόμμα η AfD σε νέα δημοσκόπηση

Αυξάνεται διαρκώς η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση στην Γερμανία και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Δείχνει ότι η ακροδεξιά AfD προηγείται 2% των Χριστιανοδημοκρατών.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Φέγενορντ
Champions League 12.08.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Φέγενορντ

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Φέγενορντ Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Φέγενορντ για τα προκριματικά του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Ντιναμό Κιέβου
Champions League 12.08.25

LIVE: Πάφος – Ντιναμό Κιέβου

LIVE: Πάφος – Ντιναμό Κιέβου. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Πάφος – Ντιναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Champions League.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

