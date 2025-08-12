Φωτιά στην Αχαΐα: Τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Ρίου
Στην Αχαΐα, δύο πύρινα μέτωπα, σε Ίσωμα και Πλατάνι, συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο
Αντιμέτωπες με 3 διαφορετικές πυρκαγιές γύρω από την Πάτρα, στα Φλογεραίϊκα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας είναι οι δυνάμεις πυρόσβεσης, που δίνουν σκληρή μάχη για να περιορίσουν τα μέτωπα που μαίνονται εκτός ελέγχου και έχουν προκαλέσει αλλεπάλληλες εκκενώσεις οικισμών και ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με το EKAB, έχουν παραληφθεί και διακομιστεί 3 περιστατικά από την Αχαΐα, για το νοσοκομείο του Ρίου, και όλα είναι σε καλή κατάσταση.
Η περιοχή βρίσκεται σε πύρινο κλοιό, με τον πυκνό καπνό και τις φλόγες να κάνουν αποπνικτική την ατμόσφαιρα και ακόμα πιο δύσκολο το έργο της πυρόσβεσης.
Στις 9 το βράδυ, συνεχίστηκε το μπαράζ των ειδοποιήσεων από το «112», αυτή τη φορά για εκκένωση της Κάτω Αχαγιάς προς Πύργο Ηλείας.
Στη Βιομηχανική Περιοχή επιχειρήσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες.
