Φωτιά στη Χίο – Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο in: Έχουν καεί σπίτια και αυτοκίνητα, ανεξέλεγκτη η κατάσταση

Ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση της φωτιάς που καίει στη Χίο, όπου σπίτια και αυτοκίνητα έχουν καεί, με αναφορές και για τραυματισμούς εθελοντών.

Στο in μίλησε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Χίου, Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, εξηγώντας την δύσκολη μάχη με την οποία είναι αντιμέτωπη η πυροσβεστική.

«Ανεξέλεγκτη η κατάσταση» στη Χίο

Όπως ανέφερε ο κ. Μιχαλόπουλος, «η κατάσταση σε όλα τα μέτωπα στον Δήμο Αμανής στη βορειοδυτική Χίο είναι ανεξέλεγκτη, σπίτια εξοχικά έχουν καεί, αυτοκίνητα έχουν καεί, είναι τραγική η κατάσταση. Έχουμε και αναφορές για τραυματισμούς σε εθελοντές πυροσβέστες».

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι, όπως έγινε γνωστό, υπό τον συντονισμό του EKΣEΔ, επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Aγία Mαρκέλλα Χίου, λόγω της πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή της Bολισσού.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλοία του Λιμενικού Σώματος καθώς και ιδιωτικά σκάφη, ενώ ο άνεμος είναι στα 5 μποφόρ.