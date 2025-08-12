Φωτιά στη Χίο – Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο in: Έχουν καεί σπίτια και αυτοκίνητα, ανεξέλεγκτη η κατάσταση
Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται η φωτιά στη Χίο, όπου εθελοντές φέρεται έχουν τραυματιστεί, ενώ σπίτια και αυτοκίνητα έχουν καεί
- Το Πεκίνο φρενάρει τις αγορές Nvidia H20 chips από Alibaba και ByteDance
- Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες
- ΗΠΑ: Αυξήθηκε ο δομικός πληθωρισμός, παρά τη συγκράτηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
- Εκκενώθηκαν προληπτικά εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Πατρών
Ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση της φωτιάς που καίει στη Χίο, όπου σπίτια και αυτοκίνητα έχουν καεί, με αναφορές και για τραυματισμούς εθελοντών.
Στο in μίλησε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Χίου, Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, εξηγώντας την δύσκολη μάχη με την οποία είναι αντιμέτωπη η πυροσβεστική.
«Ανεξέλεγκτη η κατάσταση» στη Χίο
Όπως ανέφερε ο κ. Μιχαλόπουλος, «η κατάσταση σε όλα τα μέτωπα στον Δήμο Αμανής στη βορειοδυτική Χίο είναι ανεξέλεγκτη, σπίτια εξοχικά έχουν καεί, αυτοκίνητα έχουν καεί, είναι τραγική η κατάσταση. Έχουμε και αναφορές για τραυματισμούς σε εθελοντές πυροσβέστες».
Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι, όπως έγινε γνωστό, υπό τον συντονισμό του EKΣEΔ, επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Aγία Mαρκέλλα Χίου, λόγω της πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή της Bολισσού.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλοία του Λιμενικού Σώματος καθώς και ιδιωτικά σκάφη, ενώ ο άνεμος είναι στα 5 μποφόρ.
- Φωτιά στη Χίο – Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο in: Έχουν καεί σπίτια και αυτοκίνητα, ανεξέλεγκτη η κατάσταση
- Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
- «Ο λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας» – Κοινή δήλωση της Ελλάδας και άλλων 26 εταίρων για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα
- Ο Ταχ εμπνέεται από τους Μαντέλα, ΛεΜπρόν και Ροναλντίνιο
- Ολυμπιακός: Φιλικό μεταξύ Κ19 και Β’ ομάδας στο Καπενήσι (pics)
- Σάλος για λεζάντα του Imperial War Museum: Ιστορικοί καταγγέλλουν ανακρίβεια σε έκθεση για το Ολοκαύτωμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις