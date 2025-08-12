Φωτιά στη Χίο – Μήνυμα του 112 για εκκενώσεις 7 περιοχών
Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Χίο, με το 112 να καλεί τους κατοίκους εφτά περιοχών να απομακρυνθούν
Φωτιά καίει αυτή την ώρα στη Χίο, ενώ το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους εφτά περιοχών, καλώντας τους να απομακρυνθούν.
Φωτιά στη Χίο
Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
Αρωγή παρέχουν και 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
Μήνυμα του 112 για εκκένωση
Το 112 κάλεσε του κατοίκους στις περιοχές Σπαρτούντα, Πιραμά και Παρπαριά να απομακρυνθούν προς άλλες κατευθύνσεις.
Το τελευταίο μήνυμα ειδοποιεί επίσης για την απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος και Χωρή.
Ως εκ τούτου η προηγούμενη ειδοποίηση που ζητούσε από τους κατοίκους από Πιραμά και Παρπαριά να πάνε στον Βολισσό, δεν ισχύει και αντ’ αυτού πρέπει να πάνε προς την πόλη της Χίου.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Βολισσός #Λιμνιά #Λήμνος #Χωρή #Χίου απομακρυνθείτε προς την πόλη της #Χίου
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Πιραμά και #Παρπαριά #Χίου απομακρυνθείτε προς #Βολισσό
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σπαρτούντα #Χίου απομακρυνθείτε προς #Καρδάμυλα
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
