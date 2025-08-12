Φωτιά στη Χίο – Μήνυμα του 112 για εκκενώσεις 7 περιοχών

Φωτιά καίει αυτή την ώρα στη Χίο, ενώ το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους εφτά περιοχών, καλώντας τους να απομακρυνθούν.

Φωτιά στη Χίο

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Αρωγή παρέχουν και 2 ελικόπτερα.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Το 112 κάλεσε του κατοίκους στις περιοχές Σπαρτούντα, Πιραμά και Παρπαριά να απομακρυνθούν προς άλλες κατευθύνσεις.

Το τελευταίο μήνυμα ειδοποιεί επίσης για την απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος και Χωρή.

Ως εκ τούτου η προηγούμενη ειδοποίηση που ζητούσε από τους κατοίκους από Πιραμά και Παρπαριά να πάνε στον Βολισσό, δεν ισχύει και αντ’ αυτού πρέπει να πάνε προς την πόλη της Χίου.