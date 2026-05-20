Ρόδος: Θρήνος στην κηδεία μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό δυστύχημα
Ελλάδα 20 Μαΐου 2026, 14:19

Ρόδος: Θρήνος στην κηδεία μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό δυστύχημα

Θλίψη και οδύνη στην κηδεία μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα

Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν σήμερα στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών για να πουν το τελευταίο αντίο στην 57χρονη μητέρα και στην 26χρονη κόρη της, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα της περασμένης Κυριακής στη Ρόδο. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 11:00 το πρωί.

Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να προσφέρουν οικονομική ενίσχυση υπέρ της Εταιρίας Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΥΘΥΤΑ), στη μνήμη των δύο θυμάτων.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 44χρονος οδηγός

Παράλληλα, ο 44χρονος οδηγός του αυτοκινήτου μετά την απολογία του το πρωί, αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων.  Ειδικότερα, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ, καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα.

Σε βάρος του, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, είχε ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση εξαιτίας της οποίας επήλθε θάνατος των δύο γυναικών, παραπέμποντάς τον στον ανακριτή, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε και απολογήθηκε σήμερα, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του.

Η έκθεση με τα 52 μέτρα ολίσθησης

Σχετικά με την έκθεση της τροχαίας, που φέρνει στο φως η dimokratiki.gr, το ακριβές μήκος των ιχνών πλάγιας ολίσθησης που άφησε το αυτοκίνητό του είναι 52,50 μέτρα. Ωστόσο, στο ξηρό οδόστρωμα, κάτω από αίθριες συνθήκες και με καλή ορατότητα, ένα αυτοκίνητο δεν αφήνει τέτοιο αποτύπωμα εκτός εάν η κινητική του ενέργεια τη στιγμή της πρόσκρουσης ήταν εξαιρετικά υψηλή.

Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές εγκλωβισμένες στο παραμορφωμένο αμάξωμα του Peugeot. Οι αξιωματικοί της Τροχαίας Ρόδου μετέβησαν στον τόπο του ατυχήματος στις 15:00, λίγες ώρες μετά τη σφοδρή σύγκρουση και ολοκλήρωσαν την έκθεση το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Ο 44χρονος οδηγός του αυτοκινήτου μετά την απολογία του το πρωί, αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων

Όπως αναφέρει η dimokratiki.gr που παρουσιάζει τα ευρήματα της έκθεσης, τα ίχνη εντοπίστηκαν στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λίνδο προς Ρόδο, όπου κινούνταν η BMW. Η κατεύθυνση και το μήκος τους δεν αφήνουν αμφιβολία για το ότι το όχημα είχε χάσει τον έλεγχό του προτού ακόμα σταματήσει.

Παράλληλα, από το Peugeot βρέθηκαν δύο χαραγές στο οδόστρωμα, μήκους 2 και 9 μέτρων αντίστοιχα, επίσης στο ίδιο ρεύμα από Λίνδο προς Ρόδο. Αυτές προέρχονται από τη σύρση μεταλλικών τμημάτων του αμαξώματος πάνω στην άσφαλτο και αποτυπώνουν τη διαδρομή που ακολούθησε το αυτοκίνητο με τις δύο γυναίκες μετά την πρόσκρουση εντός ρεύματος κυκλοφορίας αντίθετου από αυτό στο οποίο κινούνταν.

Λάδια εντοπίστηκαν έμπροσθεν του BMW, στη θέση όπου ακινητοποιήθηκε τελικά. Θραύσματα γυαλιών και πλαστικών εξαρτημάτων ήταν διάσπαρτα τόσο στο οδόστρωμα όσο και σε παρακείμενη οικία.

Και τα δύο οχήματα ακινητοποιήθηκαν στο ρεύμα από Λίνδο προς Ρόδο, εκεί όπου κινούνταν η BMW. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη διεύθυνση των ιχνών ολίσθησης και των χαραγών, σχηματίζει μια σαφή εικόνα για τη δυναμική της σύγκρουσης.

Η BMW έφερε ισχυρές υλικές ζημιές στο εμπρόσθιο μέρος της. Πρόκειται για μοντέλο 2024 που δεν υποχρεούται σε ΚΤΕΟ, εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας εμπρός και πίσω. Το Peugeot είχε ισχυρές υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά, με εμφανή στρέβλωση αμαξώματος, ακριβώς η πλευρά που δέχθηκε το κύριο χτύπημα. Και αυτό εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας εμπρός και πίσω, με έγκυρο ΚΤΕΟ. Και για τα δύο οχήματα η κατάσταση πριν από το ατύχημα χαρακτηρίζεται στην έκθεση ως ενδεικτικά καλή.

Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

"Dual-task walking": Το τεστ που μπορεί να αποκαλύψει πώς γερνά ο εγκέφαλος

Πληθωρισμός: Στο 4,6% τον Απρίλιο – Στο 3% στην ευρωζώνη

Τραγωδία 20.05.26

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»
Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»

«Έπρεπε να πετάξουν τη στολή τους και να φύγουνε μόνοι τους απ' το σώμα. Να ζητήσουνε μια συγγνώμη δημοσίως. Όχι σε μένα προσωπικά. Δημόσια στην Ελλάδα», τόνισε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»

«Ο αφθώδης πυρετός προχωρούσε χωρίς κανένα σχέδιο για τις ταφές των ζώων» λέει στο in ο δασολόγος που έκανε μήνυση μαζί με άλλους κατοίκους κατά παντός υπευθύνου - Τι λέει στο in κτηνοτρόφος που είδε τα ζώα του να θάβονται με πρόχειρο και επικίνδυνο τρόπο

ΔΥΠΑ 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Προθεσμία, δικαιούχοι, τρόπος επιλογής
Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις - Προθεσμία και δικαιούχοι - Πώς γίνεται η επιλογή

Οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr - Από τη μοριοδότηση εξαιρούνται οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50%

Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης
Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης

Καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή «μαφία», που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών, με στόχο να αποσπά παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Περισσότερες από 356 κλήσεις για οσμή αερίου – Από τους ελέγχους της Enaon EDA δεν διαπιστώθηκε διαρροή
Περισσότερες από 356 κλήσεις για οσμή αερίου - Τι έδειξαν οι έλεγχοι της εταιρείας διαχείρισης του δικτύου

Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, ολοκληρώθηκαν χθες στις 22:30 - Τα εναλλακτικά σενάρια για την προέλευση της έντονης οσμής

Η οσμή αερίου που σκέπασε την Αττική για δεύτερη φορά σε ένα μήνα – Μυστήριο παραμένει η προέλευσή της
Η οσμή αερίου που σκέπασε την Αττική για δεύτερη φορά σε ένα μήνα – Μυστήριο παραμένει η προέλευσή της

Καμία απάντηση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής από την Πολιτική Προστασία για την προέλευση της οσμής που αναστάτωσε την Αττική παρά το γεγονός ότι παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα

Hφαίστειο Σαντορίνης: Πόσο πιθανό είναι να εκραγεί τα αμέσως επόμενα χρόνια
Hφαίστειο Σαντορίνης: Πόσο πιθανό είναι να εκραγεί τα αμέσως επόμενα χρόνια

Η έρευνα του Γεράσιμου Παπαδόπουλου ανέλυσε όλες τις εκρήξεις που έχουν σημειωθεί στη Σαντορίνη από το 197 π.Χ. έως το 1950- Για πρώτη φορά εκτιμώνται οι βραχυπρόθεσμες πιθανότητες

Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές
Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές

Η πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους καθηγητές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κάνει λόγο για «κρίση αναγνώρισης που απειλεί το μέλλον του επαγγέλματος». Μόνο το 13% έχει επαρκή μισθό.

ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση
ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση

«Το ανησυχητικό περιστατικό επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής απέναντι στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης», τονίζει το ΚΚΕ

Υποκλοπές: «Στρίμωξε» τον Δεμίρη ο Ανδρουλάκης – «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας» – Όλος ο διάλογος
Υποκλοπές: «Στρίμωξε» τον Δεμίρη ο Ανδρουλάκης – «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας» – Όλος ο διάλογος

«Σήμερα, ο κ. Δεμίρης μάς λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το 'ενδιαφέρον' να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, στον διάλογο που είχε με τον διοικητή της ΕΥΠ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές

Γιατί έγιναν τόσο ακριβά τα εισιτήρια του Μουντιάλ
Γιατί έγιναν τόσο ακριβά τα εισιτήρια του Μουντιάλ

Η αγορά μεταπώλησης στις ΗΠΑ, η δυναμική τιμολόγηση και η εμπορευματοποίηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου εκτοξεύουν τις τιμές των εισιτηρίων του μεγαλύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία

Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου τον Ιούνιο
Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου τον Ιούνιο

Ο ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μέσα στον Ιούνιο, όπως ενημέρωσε ο Κώστας Καραπαπάς στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27.

Αλαζονεία Μητσοτάκη: «Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού»
Αλαζονεία Μητσοτάκη: «Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού» - Τι συζήτησε με Τασούλα

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Πάμε μια βόλτα; Ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας επιστρέφει στα μέρη που σημάδεψαν τη ζωή και την πορεία του
Πάμε μια βόλτα; Ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας επιστρέφει στα μέρη που σημάδεψαν τη ζωή και την πορεία του

Ο δύο φορές Χρυσός Παραολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής στα 100μ. Τ11 είναι ο νέος καλεσμένος της εκπομπής Πάμε μια βόλτα; με τη Νίκη Λυμπεράκη

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Το καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο – Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει διάχυση του πολέμου στη Μεσόγειο διαμηνύει η Αθήνα
ΥΠΕΞ: Το καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο – «Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει διάχυση του πολέμου στη Μεσόγειο»

Το τελικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα περιμένει η Αθήνα προκειμένου να τοποθετηθεί, ενώ στο θέμα του ουκρανικού drone, σημειώνεται πως όταν υπάρξει πόρισμα θα γίνουν και τα απαραίτητα διαβήματα

Το διπλό «μέτωπο» του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ και η απόφαση του συνεδρίου – Παρών ο Ανδρουλάκης στη Βουλή
Το διπλό «μέτωπο» του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ και η απόφαση του συνεδρίου – Παρών ο Ανδρουλάκης στη Βουλή

Επιμονή στον «μονομέτωπο» απέναντι στη ΝΔ με βάση την απόφαση του συνεδρίου είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Χαριλάου Τρικούπη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προετοιμάζεται για σκληρό θεσμικό «ροκ» απέναντι στην κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές

Αφγανιστάν: Αίσθηση προκαλεί βίντεο του BBC – Πατέρας πουλάει τις 7χρονες κόρες του για να επιβιώσει η υπόλοιπη οικογένεια
Αίσθηση προκαλεί βίντεο του BBC - Πατέρας στο Αφγανιστάν πουλάει τις 7χρονες κόρες του για να επιβιώσει η υπόλοιπη οικογένεια

«Αν πουλήσω τη μία κόρη μου, θα μπορέσω να ταΐσω τα άλλα παιδιά μου για τουλάχιστον 4 χρόνια», λέει ο πατέρας από το Αφγανιστάν.

Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια
Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια

Η ολοκλήρωση της αποστολής των Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο περνά από τη σκιά της Γαλάζιας Πατρίδας, με σενάρια περί ισορροπιών και τουρκικών απαιτήσεων.

«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες»: Νέοι και νέες προτείνουν όνομα για το κόμμα Τσίπρα – Ποιο ξεχωρίζει;
«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες»: Νέοι και νέες προτείνουν όνομα για το κόμμα Τσίπρα – Ποιο ξεχωρίζει;

Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει και επίσημα τη δημιουργία του κόμματός του στο Θησείο στις 26 Μαΐου - Οι προτάσεις για το όνομα πέφτουν... βροχή σε βίντεο όπου μιλούν νέοι και νέες

Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ»
Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ» - Πίεσε για Έπσταϊν και Ιράν

«Αν είσαι βουλευτής στο Κογκρέσο στις ΗΠΑ, ποιον εκπροσωπείς; Εκπροσωπείς τον πρόεδρο; Όχι», λέει. «Λογοδοτείς σε 750.000 ανθρώπους στην εκλογική σου περιφέρεια».

«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ
«Sir David Beckham Rose»: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του τριαντάφυλλο χάρη στην κόρη του Χάρπερ

Έπειτα από 14 χρόνια καλλιέργειας και δοκιμών, η νέα ποικιλία παρουσιάστηκε στο Chelsea Flower Show με άρωμα πράσινης μπανάνας, νουγκά και γαρύφαλλου – Μέρος των εσόδων θα ενισχύει το φιλανθρωπικό ίδρυμα του βασιλιά Καρόλου Γ’

ΠΑΣΟΚ: Σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής
ΠΑΣΟΚ: Σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

Το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το αίτημα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, καλεί την κυβερνητική πλειοψηφία «να μην ευτελίσει ξανά το κοινοβούλιο» - «Η συγκάλυψη δεν θα περάσει»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

