Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν σήμερα στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών για να πουν το τελευταίο αντίο στην 57χρονη μητέρα και στην 26χρονη κόρη της, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα της περασμένης Κυριακής στη Ρόδο. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 11:00 το πρωί.

Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να προσφέρουν οικονομική ενίσχυση υπέρ της Εταιρίας Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΥΘΥΤΑ), στη μνήμη των δύο θυμάτων.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 44χρονος οδηγός

Παράλληλα, ο 44χρονος οδηγός του αυτοκινήτου μετά την απολογία του το πρωί, αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων. Ειδικότερα, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ, καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα.

Σε βάρος του, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, είχε ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση εξαιτίας της οποίας επήλθε θάνατος των δύο γυναικών, παραπέμποντάς τον στον ανακριτή, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε και απολογήθηκε σήμερα, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του.

Η έκθεση με τα 52 μέτρα ολίσθησης

Σχετικά με την έκθεση της τροχαίας, που φέρνει στο φως η dimokratiki.gr, το ακριβές μήκος των ιχνών πλάγιας ολίσθησης που άφησε το αυτοκίνητό του είναι 52,50 μέτρα. Ωστόσο, στο ξηρό οδόστρωμα, κάτω από αίθριες συνθήκες και με καλή ορατότητα, ένα αυτοκίνητο δεν αφήνει τέτοιο αποτύπωμα εκτός εάν η κινητική του ενέργεια τη στιγμή της πρόσκρουσης ήταν εξαιρετικά υψηλή.

Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές εγκλωβισμένες στο παραμορφωμένο αμάξωμα του Peugeot. Οι αξιωματικοί της Τροχαίας Ρόδου μετέβησαν στον τόπο του ατυχήματος στις 15:00, λίγες ώρες μετά τη σφοδρή σύγκρουση και ολοκλήρωσαν την έκθεση το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Όπως αναφέρει η dimokratiki.gr που παρουσιάζει τα ευρήματα της έκθεσης, τα ίχνη εντοπίστηκαν στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λίνδο προς Ρόδο, όπου κινούνταν η BMW. Η κατεύθυνση και το μήκος τους δεν αφήνουν αμφιβολία για το ότι το όχημα είχε χάσει τον έλεγχό του προτού ακόμα σταματήσει.

Παράλληλα, από το Peugeot βρέθηκαν δύο χαραγές στο οδόστρωμα, μήκους 2 και 9 μέτρων αντίστοιχα, επίσης στο ίδιο ρεύμα από Λίνδο προς Ρόδο. Αυτές προέρχονται από τη σύρση μεταλλικών τμημάτων του αμαξώματος πάνω στην άσφαλτο και αποτυπώνουν τη διαδρομή που ακολούθησε το αυτοκίνητο με τις δύο γυναίκες μετά την πρόσκρουση εντός ρεύματος κυκλοφορίας αντίθετου από αυτό στο οποίο κινούνταν.

Λάδια εντοπίστηκαν έμπροσθεν του BMW, στη θέση όπου ακινητοποιήθηκε τελικά. Θραύσματα γυαλιών και πλαστικών εξαρτημάτων ήταν διάσπαρτα τόσο στο οδόστρωμα όσο και σε παρακείμενη οικία.

Και τα δύο οχήματα ακινητοποιήθηκαν στο ρεύμα από Λίνδο προς Ρόδο, εκεί όπου κινούνταν η BMW. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη διεύθυνση των ιχνών ολίσθησης και των χαραγών, σχηματίζει μια σαφή εικόνα για τη δυναμική της σύγκρουσης.

Η BMW έφερε ισχυρές υλικές ζημιές στο εμπρόσθιο μέρος της. Πρόκειται για μοντέλο 2024 που δεν υποχρεούται σε ΚΤΕΟ, εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας εμπρός και πίσω. Το Peugeot είχε ισχυρές υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά, με εμφανή στρέβλωση αμαξώματος, ακριβώς η πλευρά που δέχθηκε το κύριο χτύπημα. Και αυτό εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας εμπρός και πίσω, με έγκυρο ΚΤΕΟ. Και για τα δύο οχήματα η κατάσταση πριν από το ατύχημα χαρακτηρίζεται στην έκθεση ως ενδεικτικά καλή.