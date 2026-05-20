newspaper
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αλαζονεία Μητσοτάκη: «Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού»
Πολιτική Γραμματεία 20 Μαΐου 2026, 13:37

Αλαζονεία Μητσοτάκη: «Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού»

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, συναντήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των μηνιαίων συναντήσεών τους.

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός με φόντο την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική το τελευταίο διάστημα.

Ο ίδιος επέμεινε κυρίως στην εσωτερική επικαιρότητα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η συζήτηση που γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά», αλλά ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου καθώς απομένει ένας χρόνος μέχρι τη λήξη της «συνταγματικής μας θητείας».

Αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στο Ταμείο Ανάκαμψης δήλωσε: «Μέχρι τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο πρόβλημα του κόστους ζωής. Τον Ιούνιο τα 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες».

Αναλυτικά η τοποθέτηση Μητσοτάκη

Καταρχάς, να σας συγχαρώ για την πολύ επιτυχημένη περιοδεία την οποία κάνατε στον Έβρο. Νομίζω ότι, όπως είπατε κι εσείς, διαπιστώσατε ότι η εξωτερική και αμυντική πολιτική είναι σε καλά χέρια.

Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας.

Θα ήθελα λίγο να έρθω στα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής. Όπως γνωρίζετε, ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μία ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου, απομένει ακόμα ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας.

Πρέπει να ολοκληρώσουμε -και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο- μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα δείτε πάρα πολλά έργα να εγκαινιάζονται στους επόμενους μήνες και νομίζω ότι αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης τελικά αξιοποιήθηκαν με ορθό τρόπο, προς όφελος της ανάπτυξης αλλά και της κοινωνικής συνοχής.

Και βέβαια, το βλέμμα της κυβέρνησης παραμένει προσηλωμένο στο μεγάλο πρόβλημα του κόστους ζωής, το οποίο δυστυχώς επιτείνεται από την παράταση της εκκρεμότητας σε σχέση με τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν.

Μέτρα της κυβέρνησης

Υπάρχουν, όμως, μια σειρά από δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται και ξεδιπλώνονται από την κυβέρνηση. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω ότι τον επόμενο μήνα θα πληρωθεί, θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανά τέκνο στη μεγάλη πλειονότητα των ελληνικών οικογενειών με παιδιά. Είναι ένα μέρος μόνο του προγράμματος των 800 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχουμε δρομολογήσει από τις αρχές του έτους για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, η οποία δυστυχώς, ως αποτέλεσμα του πολέμου, έχει γίνει χειρότερη.

Πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και ένα καινούργιο εργαλείο, τη μετεξέλιξη του «e-Καταναλωτής», που θα επιτρέπει πια στους πολίτες να έχουν πάρα πολύ καλή και σε πραγματικό χρόνο εικόνα των τιμών, των προσφορών στα σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να μπορούμε να διευκολύνουμε την αγορά να λειτουργήσει με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και να ενθαρρύνουμε και τους πολίτες να βρίσκουν πάντα τις καλύτερες τιμές, ανάλογα με τα προϊόντα τα οποία αναζητούν.

Μητσοτάκης

Και βέβαια, να πω ότι ως προς την έμφασή μας στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της καθημερινότητας, αυτή συνεχίζεται σε πολλές εκφάνσεις πολιτικής. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μόλις χθες επισημοποιήσαμε ότι οι νοσηλευτές μας θα ενταχθούν στα βαρέα και στα ανθυγιεινά, σε αυτή την κατηγορία, και θα κάνουμε μία ξεχωριστή παρουσίαση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουμε γι΄ αυτή την τόσο κρίσιμη κατηγορία εργαζόμενων για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Σήμερα το απόγευμα θα βρεθώ στο κεντρικό αμαξοστάσιο για να κάνουμε μια μεγάλη παρουσίαση για την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς στο Λεκανοπέδιο, με τα καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία ήδη κυκλοφορούν, αλλά και την αναβάθμιση των συρμών της Γραμμής 1, του παλιού «Ηλεκτρικού», που, όπως ξέρετε, δυστυχώς είναι σε πολύ κακή κατάσταση.

Οπότε, κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά τη συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Τασούλα

Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω σε αυτή τη μηνιαία συνάντησή μας. Πράγματι, ήμουν από την περασμένη Πέμπτη έως την Κυριακή, που μας πέρασε στον Έβρο, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης και του Διδυμοτείχου.

Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πολλές στρατιωτικές μονάδες και φυλάκια, μάλιστα το Σάββατο βράδυ διανυκτέρευσα σε επιμεθόριο φυλάκιο στην περιοχή. Έτσι είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια, από πολύ κοντά, την θεαματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση, η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2020.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Αστυνομία, η Πολιτική Προστασία, οι πάντες, έχουν αναβαθμίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται όλες οι απειλές. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο προχωρημένος εξοπλισμός σε τεχνολογικά μέσα παρατήρησης, επιτήρησης, που έχει ο Ελληνικός Στρατός και η Αστυνομία, στα σύνορά μας.

Είπατε πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, ότι μετά τις κομματικές υποχρεώσεις, οι οποίες και αυτές είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι, έρχεται η πραγματική ώρα της κυβερνητικής δραστηριότητας, η οποία έχει να κάνει με το έργο, με την κυβερνητική θητεία, με το πρόγραμμά σας.

Η καθημερινότητα είναι απαιτητική

Η καθημερινότητα είναι πολύ απαιτητική. Θα χρησιμοποιήσω ένα κοινότοπο στίχο, ο οποίος λέει ότι: «πρέπει πάντα να κάνουμε ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά». Η φθορά είναι οι απαιτήσεις, τα προβλήματα που δημιουργούνται και λύνεις ένα, δημιουργούνται δεξιά, αριστερά, περισσότερα και πρέπει όλα αυτά να τα προλαβαίνεις. «Είναι βαριά η καλογερική» όπως λένε, αλλά, κατά τη γνώμη μου, πολύ σωστά ρίχνετε το βάρος σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και, στο κάτω κάτω, αυτό είναι και η συνταγματική σας υποχρέωση.

Διαπίστωσα στον Έβρο, ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς. Και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης. Χρειάζονται πάντα περισσότερα έργα σε μια περιοχή τόσο ευαίσθητη και νομίζω πως από εδώ και πέρα και μέχρι την εξάντληση της συνταγματικής θητείας της Κυβέρνησης έχουν πολλά να γίνουν. Είναι δύσκολη προσπάθεια να κάνεις αυτό το περίφημο άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά, αλλά είστε καταδικασμένος να αντιμετωπίζετε όλα αυτά τα προβλήματα, που όπως προ είπα ένα λύνεις – ένα, δύο, τρία δημιουργούνται. Και έχει και αυτό τη γοητεία του, διότι η μεγάλη πρόκληση της Κυβέρνησης είναι το πράττειν. Και καλώς κάνετε και ρίχνετε εκεί το βάρος. Συνεπώς, περιμένω να μου πείτε λεπτομέρειες αμέσως μετά για αυτές σας τις δραστηριότητες και νομίζω πως αυτό περιμένει και ο ελληνικός λαός, όχι μόνο να του πείτε τα σχέδιά σας για τον επόμενο χρόνο αλλά κυρίως να τα υλοποιήσετε.

Σας ευχαριστώ, λοιπόν, για αυτή την ενημέρωση και είμαι όλος αυτιά από εδώ και πέρα.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τράπεζες
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει προς το παρόν την πρόταση δυσπιστίας, με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία της να «ζυγίζουν» τα δεδομένα και τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά στην ενδεχόμενη κυβερνητική απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή

«Καταγγέλλουμε την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση
Επικαιρότητα 20.05.26

ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση

«Το ανησυχητικό περιστατικό επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής απέναντι στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Υποκλοπές: «Στρίμωξε» τον Δεμίρη ο Ανδρουλάκης – «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας» – Όλος ο διάλογος
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: «Στρίμωξε» τον Δεμίρη ο Ανδρουλάκης – «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας» – Όλος ο διάλογος

«Σήμερα, ο κ. Δεμίρης μάς λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το 'ενδιαφέρον' να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, στον διάλογο που είχε με τον διοικητή της ΕΥΠ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Το διπλό «μέτωπο» του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ και η απόφαση του συνεδρίου – Παρών ο Ανδρουλάκης στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Το διπλό «μέτωπο» του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ και η απόφαση του συνεδρίου – Παρών ο Ανδρουλάκης στη Βουλή

Επιμονή στον «μονομέτωπο» απέναντι στη ΝΔ με βάση την απόφαση του συνεδρίου είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Χαριλάου Τρικούπη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προετοιμάζεται για σκληρό θεσμικό «ροκ» απέναντι στην κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια
Διπλωματία 20.05.26

Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια

Η ολοκλήρωση της αποστολής των Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο περνά από τη σκιά της Γαλάζιας Πατρίδας, με σενάρια περί ισορροπιών και τουρκικών απαιτήσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες»: Νέοι και νέες προτείνουν όνομα για το κόμμα Τσίπρα – Ποιο ξεχωρίζει;
Πολλές οι επιλογές 20.05.26

«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες»: Νέοι και νέες προτείνουν όνομα για το κόμμα Τσίπρα – Ποιο ξεχωρίζει;

Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει και επίσημα τη δημιουργία του κόμματός του στο Θησείο στις 26 Μαΐου - Οι προτάσεις για το όνομα πέφτουν... βροχή σε βίντεο όπου μιλούν νέοι και νέες

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής
Αιχμηρή ανακοίνωση 20.05.26

ΠΑΣΟΚ: Σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

Το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το αίτημα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, καλεί την κυβερνητική πλειοψηφία «να μην ευτελίσει ξανά το κοινοβούλιο» - «Η συγκάλυψη δεν θα περάσει»

Σύνταξη
Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφεύγει κατά Δεμίρη, «εκθέτετε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει
Σκληρή τοποθέτηση 20.05.26

Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφεύγει κατά Δεμίρη, «εκθέτετε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ρώτησε τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη για τις υποκλοπές: «γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας;»

Σύνταξη
«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση

Η επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία ακρόασης του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη σε μια συνεδρίαση που μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Υποκλοπές: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Δεμίρης – Θύελλα αντιδράσεων από την άρνηση Τζαβέλλα να παραστεί
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Δεμίρης για τις υποκλοπές - Θύελλα αντιδράσεων από την άρνηση Τζαβέλλα να παραστεί

Ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, καταθέτει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών - Για συγκάλυψη μιλά η αντιπολίτευση μετά την απόφαση Τζαβέλλα νε μην παραστεί στη Βουλή

Σύνταξη
Μαθήματα συγκάλυψης, ποιο Σύνταγμα είναι αυτό που δεν επιτρέπει τη λογοδοσία στον κυρίαρχο λαό;
in Confidential 20.05.26

Μαθήματα συγκάλυψης, ποιο Σύνταγμα είναι αυτό που δεν επιτρέπει τη λογοδοσία στον κυρίαρχο λαό;

Την έκανε με... ελαφρά πηδηματάκια ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου και αρνείται να παραστεί ενώπιον των εκπροσώπων του λαού στο ναό της Δημοκρατίας. Τι σχεδιάζει η ΝΔ για την εξεταστική και ποια η στάση της αντιπολίτευσης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;
Πολιτική 20.05.26

Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;

Διευρύνονται οι συζητήσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ πληροφορίες θέλουν και συζητήσεις για επέκταση των «ΑΣΠΙΔΩΝ»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Metallica: Ο ροκ τουρίστας Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Καρτ ποστάλ 20.05.26

Metallica: Ο ροκ τουρίστας Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»

Η πολυσυζητημένη και εκρηκτική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα για την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας τους  είχε και... τουριστικό ενδιαφέρον για τον Χέτφιλντ

Σύνταξη
Γερμανία: Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας
Γερμανοί πολίτες 20.05.26

Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας

Πώς παρουσιαζόταν το ζευγάρι που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Γερμανία - Στο Μόναχο ερευνήθηκαν οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι εργασίας των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει προς το παρόν την πρόταση δυσπιστίας, με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία της να «ζυγίζουν» τα δεδομένα και τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά στην ενδεχόμενη κυβερνητική απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή

«Καταγγέλλουμε την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας
Η υποστράτηγος 20.05.26

Ο Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας

Πριν ο Σι Τζιπίνγκ γίνει πρόεδρος το 2012, η Πενγκ Λιγουάν, μία από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες στην Κίνα, ήταν πολύ πιο διάσημη από τον σύζυγό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού
Οικονομία 20.05.26

Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού

Επιταχύνονται οι διαδικασίες διενέργειας κλινικών μελετών με μέτρα του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων από τις διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»
Culture Live 20.05.26

Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»

Την Κυριακή 24 Μαΐου, το Μουσείο Καζαντζάκη θα απονείμει το Βραβείο «Σοφία Μαθιουδάκη», για τον μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό με θέμα «Ένα γράμμα σε έναν μυθιστορηματικό ήρωα»

Σύνταξη
Ισραήλ: Η αστυνομία σέρνει και εξευτελίζει μέλη του Global Sumud Flotilla, πανηγυρίζει ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ
Επαίσχυντο βίντεο 20.05.26

Ισραήλ: Η αστυνομία σέρνει και εξευτελίζει μέλη του Global Sumud Flotilla, πανηγυρίζει ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ - «Free, free Palestine», του φώναξε ακτιβίστρια του Global Sumud Flotilla όταν τον είδε

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οσμή αερίου στα νότια προάστια: «Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό» – Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος
Ελλάδα 20.05.26

«Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό» - Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για την οσμή αερίου

Ανάρτηση για την οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής χθες το μεσημέρι έκανε ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Σύνταξη
ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση
Επικαιρότητα 20.05.26

ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση

«Το ανησυχητικό περιστατικό επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής απέναντι στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Υποκλοπές: «Στρίμωξε» τον Δεμίρη ο Ανδρουλάκης – «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας» – Όλος ο διάλογος
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: «Στρίμωξε» τον Δεμίρη ο Ανδρουλάκης – «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας» – Όλος ο διάλογος

«Σήμερα, ο κ. Δεμίρης μάς λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το 'ενδιαφέρον' να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, στον διάλογο που είχε με τον διοικητή της ΕΥΠ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Cookies