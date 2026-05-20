Αλαζονεία Μητσοτάκη: «Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού»

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, συναντήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των μηνιαίων συναντήσεών τους.

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός με φόντο την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική το τελευταίο διάστημα.

Ο ίδιος επέμεινε κυρίως στην εσωτερική επικαιρότητα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η συζήτηση που γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά», αλλά ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου καθώς απομένει ένας χρόνος μέχρι τη λήξη της «συνταγματικής μας θητείας».

Αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στο Ταμείο Ανάκαμψης δήλωσε: «Μέχρι τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο πρόβλημα του κόστους ζωής. Τον Ιούνιο τα 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες».

Αναλυτικά η τοποθέτηση Μητσοτάκη

Καταρχάς, να σας συγχαρώ για την πολύ επιτυχημένη περιοδεία την οποία κάνατε στον Έβρο. Νομίζω ότι, όπως είπατε κι εσείς, διαπιστώσατε ότι η εξωτερική και αμυντική πολιτική είναι σε καλά χέρια.

Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας.

Θα ήθελα λίγο να έρθω στα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής. Όπως γνωρίζετε, ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μία ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου, απομένει ακόμα ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας.

Πρέπει να ολοκληρώσουμε -και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο- μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα δείτε πάρα πολλά έργα να εγκαινιάζονται στους επόμενους μήνες και νομίζω ότι αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης τελικά αξιοποιήθηκαν με ορθό τρόπο, προς όφελος της ανάπτυξης αλλά και της κοινωνικής συνοχής.

Και βέβαια, το βλέμμα της κυβέρνησης παραμένει προσηλωμένο στο μεγάλο πρόβλημα του κόστους ζωής, το οποίο δυστυχώς επιτείνεται από την παράταση της εκκρεμότητας σε σχέση με τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν.

Μέτρα της κυβέρνησης

Υπάρχουν, όμως, μια σειρά από δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται και ξεδιπλώνονται από την κυβέρνηση. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω ότι τον επόμενο μήνα θα πληρωθεί, θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανά τέκνο στη μεγάλη πλειονότητα των ελληνικών οικογενειών με παιδιά. Είναι ένα μέρος μόνο του προγράμματος των 800 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχουμε δρομολογήσει από τις αρχές του έτους για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, η οποία δυστυχώς, ως αποτέλεσμα του πολέμου, έχει γίνει χειρότερη.

Πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και ένα καινούργιο εργαλείο, τη μετεξέλιξη του «e-Καταναλωτής», που θα επιτρέπει πια στους πολίτες να έχουν πάρα πολύ καλή και σε πραγματικό χρόνο εικόνα των τιμών, των προσφορών στα σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να μπορούμε να διευκολύνουμε την αγορά να λειτουργήσει με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και να ενθαρρύνουμε και τους πολίτες να βρίσκουν πάντα τις καλύτερες τιμές, ανάλογα με τα προϊόντα τα οποία αναζητούν.

Και βέβαια, να πω ότι ως προς την έμφασή μας στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της καθημερινότητας, αυτή συνεχίζεται σε πολλές εκφάνσεις πολιτικής. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μόλις χθες επισημοποιήσαμε ότι οι νοσηλευτές μας θα ενταχθούν στα βαρέα και στα ανθυγιεινά, σε αυτή την κατηγορία, και θα κάνουμε μία ξεχωριστή παρουσίαση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουμε γι΄ αυτή την τόσο κρίσιμη κατηγορία εργαζόμενων για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Σήμερα το απόγευμα θα βρεθώ στο κεντρικό αμαξοστάσιο για να κάνουμε μια μεγάλη παρουσίαση για την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς στο Λεκανοπέδιο, με τα καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία ήδη κυκλοφορούν, αλλά και την αναβάθμιση των συρμών της Γραμμής 1, του παλιού «Ηλεκτρικού», που, όπως ξέρετε, δυστυχώς είναι σε πολύ κακή κατάσταση.

Οπότε, κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά τη συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Τασούλα

Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω σε αυτή τη μηνιαία συνάντησή μας. Πράγματι, ήμουν από την περασμένη Πέμπτη έως την Κυριακή, που μας πέρασε στον Έβρο, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης και του Διδυμοτείχου.

Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πολλές στρατιωτικές μονάδες και φυλάκια, μάλιστα το Σάββατο βράδυ διανυκτέρευσα σε επιμεθόριο φυλάκιο στην περιοχή. Έτσι είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια, από πολύ κοντά, την θεαματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση, η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2020.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Αστυνομία, η Πολιτική Προστασία, οι πάντες, έχουν αναβαθμίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται όλες οι απειλές. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο προχωρημένος εξοπλισμός σε τεχνολογικά μέσα παρατήρησης, επιτήρησης, που έχει ο Ελληνικός Στρατός και η Αστυνομία, στα σύνορά μας.

Είπατε πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, ότι μετά τις κομματικές υποχρεώσεις, οι οποίες και αυτές είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι, έρχεται η πραγματική ώρα της κυβερνητικής δραστηριότητας, η οποία έχει να κάνει με το έργο, με την κυβερνητική θητεία, με το πρόγραμμά σας.

Η καθημερινότητα είναι απαιτητική

Η καθημερινότητα είναι πολύ απαιτητική. Θα χρησιμοποιήσω ένα κοινότοπο στίχο, ο οποίος λέει ότι: «πρέπει πάντα να κάνουμε ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά». Η φθορά είναι οι απαιτήσεις, τα προβλήματα που δημιουργούνται και λύνεις ένα, δημιουργούνται δεξιά, αριστερά, περισσότερα και πρέπει όλα αυτά να τα προλαβαίνεις. «Είναι βαριά η καλογερική» όπως λένε, αλλά, κατά τη γνώμη μου, πολύ σωστά ρίχνετε το βάρος σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και, στο κάτω κάτω, αυτό είναι και η συνταγματική σας υποχρέωση.

Διαπίστωσα στον Έβρο, ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς. Και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης. Χρειάζονται πάντα περισσότερα έργα σε μια περιοχή τόσο ευαίσθητη και νομίζω πως από εδώ και πέρα και μέχρι την εξάντληση της συνταγματικής θητείας της Κυβέρνησης έχουν πολλά να γίνουν. Είναι δύσκολη προσπάθεια να κάνεις αυτό το περίφημο άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά, αλλά είστε καταδικασμένος να αντιμετωπίζετε όλα αυτά τα προβλήματα, που όπως προ είπα ένα λύνεις – ένα, δύο, τρία δημιουργούνται. Και έχει και αυτό τη γοητεία του, διότι η μεγάλη πρόκληση της Κυβέρνησης είναι το πράττειν. Και καλώς κάνετε και ρίχνετε εκεί το βάρος. Συνεπώς, περιμένω να μου πείτε λεπτομέρειες αμέσως μετά για αυτές σας τις δραστηριότητες και νομίζω πως αυτό περιμένει και ο ελληνικός λαός, όχι μόνο να του πείτε τα σχέδιά σας για τον επόμενο χρόνο αλλά κυρίως να τα υλοποιήσετε.

Σας ευχαριστώ, λοιπόν, για αυτή την ενημέρωση και είμαι όλος αυτιά από εδώ και πέρα.