Το διπλό «μέτωπο» του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ και η απόφαση του συνεδρίου – Παρών ο Ανδρουλάκης στη Βουλή

Αλλάζει η «γραμμή» του συνεδρίου για το ζήτημα των συνεργασιών; Σε καμία περίπτωση δηλώνουν με νόημα ανώτερες κομματικές πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει έναν αντίπαλο και αυτός είναι η Νέα Δημοκρατία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, επιχειρούν να υποβαθμίσουν τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου και Γερουλάνου. Οι τελευταίες παρεμβάσεις των δύο στελεχών προκάλεσαν διαφορετικές ερμηνείες στη δημόσια συζήτηση, με ορισμένους να βλέπουν παράθυρο συνεργασίας με τη ΝΔ. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές ξεκαθαρίζουν ότι παραμένουν προσηλωμένες στη γραμμή του συνεδρίου.

Στο ΠΑΣΟΚ χαρτογραφούν τις επόμενες κινήσεις τους πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η στρατηγική της θεσμικής πίεσης προς το Μαξίμου λειτουργεί συσπειρωτικά για την κομματική βάση και πολιτικά διακριτά απέναντι στη ΝΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «μέτωπο» στο οποίο θα επενδύσει το κόμμα τις επόμενες ημέρες θα είναι διπλό. Από τη μία πλευρά, επιμονή στην κοινωνική ατζέντα του κόμματος με έμφαση στο ιδιωτικό χρέος και στα κόκκινα δάνεια. Από την άλλη, θεσμικό «ροκ» απέναντι στο Μαξίμου, με το βλέμμα στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές.

Τριήμερο σύγκρουσης στη Βουλή

Αρχής γενομένης από τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να στριμώξει το γαλάζιο στρατόπεδο. Άλλωστε, βασική εκτίμηση για τους παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι οι κατηγορίες περί συγκάλυψης τόσο για τις υποκλοπές, όσο όμως και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν αφορούν απλά και μόνο ένα αντικυβερνητικό αφήγημα, αλλά είναι εμπεδωμένες στη συνείδηση της κοινής γνώμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις γύρω από τις δύο πολύκροτες υποθέσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα εξαπολύσει σφοδρή επίθεση εναντίον της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε πρώτο πλάνο θα μπει η λογική περί «θεσμικής παρακμής».

Παρών ο Ανδρουλάκης στην Επιτροπή Θεσμών

Μόνο τυχαία δεν πρέπει να θεωρείται η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να δώσει σήμερα το παρών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κατά την ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστολή Δεμίρη.

Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκπροσωπείται στην Επιτροπή από τον Παναγιώτη Δουδωνή, την Ευαγγελία Λιακούλη και τον Δημήτρη Μπιάγκη οι οποίοι θα σηκώσουν και κατά τη σημερινή συνεδρίαση το «βάρος» της αντιπαράθεσης με τα γαλάζια στελέχη. Σημειωτέον ότι ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που προβλέπει την ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του.

Η αυτοεξαίρεση Τζαβέλλα

Όσον αφορά πάντως την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ενώ αρνήθηκε να ανασύρει από το αρχείο την δυσώδη υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ είναι καυστικό.

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν ότι ο κ. Τζαβέλλας δεν αυτοεξαιρέθηκε από τα καθήκοντά του και αποφάσισε να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση παρά τα αδιάσειστα νέα στοιχεία και παρόλο που είχε άμεση εμπλοκή ως πρώην εποπτεύων της ΕΥΠ. Ωστόσο, φρόντισε να αυτοεξαιρεθεί από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Βέβαια, πρόκειται για κάτι που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής.

«Ενδεικτική της αδυναμίας του να αιτιολογήσει την απόφασή του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο», χαρακτήρισε η Χαριλάου Τρικούπη τη συγκεκριμένη απόφαση σε σχετική ανακοίνωση, επισημαίνοντας παράλληλα πως «η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν».

Πέμπτη ΟΠΕΚΕΠΕ και Παρασκευή Υποκλοπές

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως είναι διατεθειμένος να δίνει σε καθημερινή βάση το παρών στη Βουλή τις επόμενες ημέρες. Το κλίμα προδιαγράφεται άκρως συγκρουσιακό, λαμβάνοντας υπόψη το διπλό κυβερνητικό «όχι» για τις δύο υποθέσεις.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πραγματοποιεί διαρκείς συσκέψεις με τους συνεργάτες του, προκειμένου να προετοιμαστεί επαρκώς για την παρουσία του στις επικείμενες κοινοβουλευτικές «μάχες». Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη θα συζητηθεί η πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς των οποίων το όνομα φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή, η σύγκρουση αναμένεται να μεταφερθεί -ξανά- στο γήπεδο των υποκλοπών, με το αίτημα για σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής να μπαίνει σε πρώτο πλάνο.