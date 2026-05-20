Νέο περιστατικό ξυλοδαρμού μαθήτριας, αυτή τη φορά στην Αμαλιάδα, έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα επεισοδίων που καταγράφονται με ανησυχητική συχνότητα, καθιστώντας εκ των πραγμάτων αναποτελεσματικά τα μέτρα για την παραβατικότητα ανηλίκων.

Αφορμή για τη συμπλοκή στάθηκε μια προσωπική κόντρα που φέρεται να κρατούσε από το παρελθόν

Ειδικότερα, ο άγριος καυγάς μεταξύ μαθητριών σημειώθηκε σήμερα το πρωί έξω από γυμνάσιο της πόλης, με αποτέλεσμα μία 13χρονη να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Παίδων στην Πάτρα.

Αφορμή για τη συμπλοκή, όπως αναφέρει το Patrisnews, στάθηκε μια προσωπική κόντρα που φέρεται να κρατούσε από το παρελθόν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το επεισόδιο πήρε γρήγορα διαστάσεις και η 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της.

Καθηγήτρια που βρισκόταν σε εφημερία αντιλήφθηκε τα όσα έγιναν και οδήγησε τις μαθήτριες στην διευθύντρια του σχολείου.

Αμαλιάδα: «Με τράβηξαν από τα μαλλιά»

Η 13χρονη μεταφέρθηκε από τη μητέρα της αρχικώς στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου εξετάστηκε. Όπως φέρεται να υποστήριξε η ίδια, οι δύο συμμαθήτριές της την τράβηξαν από τα μαλλιά και της προκάλεσαν νυχιές στην πλάτη και στα χέρια.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της ανήλικης μετέβη στην Ασφάλεια Ήλιδας, προκειμένου να υποβάλει μήνυση για το περιστατικό.

Στη συνέχεια, η 13χρονη διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, ώστε να εξεταστεί και από γιατρό εκεί καθώς πρόκειται για ανήλικη.

Το περιστατικό, που προκαλεί έντονο προβληματισμό, έρχεται να αναδείξει για ακόμα μία φορά το ζήτημα της βίας μεταξύ ανηλίκων και την ανάγκη αποτελεσματικής παρέμβασης τόσο από τις σχολικές μονάδες όσο και από τις αρμόδιες αρχές.